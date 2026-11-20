La Policía Nacional Civil de Guatemala detuvo a Manuel Alejandro Marín Contreras en el Aeropuerto Internacional La Aurora tras su llegada desde Cancún. (PNC de Guatemala)

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La Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) capturó a Manuel Alejandro Marín Contreras, alias “El Gordo”, un hombre de 33 años requerido por Estados Unidos por cargos relacionados con la fabricación y distribución de cocaína.

La detención ocurrió este jueves 19 de noviembre en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital guatemalteca, tras su arribo desde Cancún, México.

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El operativo estuvo a cargo de agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), que lo interceptaron en el primer nivel de la terminal aérea, en el área de salida de pasajeros.

Según informó la PNC, Marín Contreras también utilizaba el nombre de Ernesto Hernández. La orden de captura tiene fines de extradición hacia Estados Unidos, donde una corte federal del Distrito Este de Texas lo requiere por dos delitos vinculados con el tráfico de drogas.

Los agentes antinarcóticos de la SGAIA interceptaron al sospechoso en el primer nivel de la terminal aérea guatemalteca. (MP de Guatemala)

La justicia estadounidense lo acusa de dos cargos por cocaína

El primero de los cargos atribuidos al detenido es la conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. El segundo corresponde a la fabricación y distribución de esa misma cantidad de la droga.

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El Ministerio Público de Guatemala precisó que la acusación incluye la presunta intención, conocimiento o causa razonable para creer que la cocaína sería importada de forma ilegal a territorio estadounidense.

La fiscalía indicó que una investigación de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Estados Unidos identificó a una organización de narcotráfico con operaciones en América del Norte, América Central y América del Sur. De acuerdo con esa pesquisa, la estructura es responsable de trasladar grandes cantidades de cocaína hacia ese país.

Una corte federal del Distrito Este de Texas solicitó la extradición del acusado por dos delitos vinculados al tráfico de drogas. (MP de Guatemala)

El Ministerio Público señaló que el requerido habría formado parte de la organización desde aproximadamente 2017 y hasta, por lo menos, agosto de 2026.

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Durante ese período, según la solicitud de extradición, habría tenido responsabilidades vinculadas con el transporte, la dirección y la administración de parte de las actividades de tráfico de cocaína en Guatemala y otros lugares.

La PNC informó que fue el tercer detenido para extradición del día

La aprehensión de alias “El Gordo” fue la tercera registrada durante la jornada por requerimientos de extradición, según el reporte de la SGAIA.

Antes, las fuerzas de seguridad detuvieron a un ciudadano mexicano y a un guatemalteco en la 19 calle y la 7ª avenida de la zona 1 de Ciudad de Guatemala.

Las fuerzas de seguridad capturaron a Eduardo Antonio Maaz Cruz y a Esteban García Chacón en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. (Ministerio Público)

Los tres son solicitados por Estados Unidos por hechos relacionados con narcotráfico. Con estas capturas, la PNC actualizó a 44 el número de extraditables detenidos durante 2026. De ese total, 28 están vinculados con delitos de narcotráfico y 16 con otros ilícitos.

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En una versión inicial del reporte policial se había indicado que el registro era de 43 detenidos, de los cuales 27 estaban relacionados con narcotráfico. La cifra cambió luego de las tres capturas efectuadas este jueves.

También existe una diferencia en la identificación difundida por las autoridades. La PNC informó que el arrestado se llama Manuel Alejandro Marín Contreras, mientras que el comunicado del Ministerio Público lo identificó como Manuel Alejandro Contreras. Ambas instituciones lo asociaron con el alias Ernesto Hernández y “El Gordo”.