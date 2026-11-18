La escuela no tiene electricidad ni agua corriente. Funciona con paneles solares y junta agua de lluvia en aljibes

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Patricio Marquínez terminó de hablar con una voluntaria nueva que le preguntó por qué no viajaban en avión y se sonríe. “No, que perdés un montón del contacto con lo que hacés”, le dijo. Era la víspera de la salida hacia Santiago del Estero de una nueva misión de la Fundación San Genaro. Unas 14 personas iban a subirse a los autos en Buenos Aires, hacer 10 horas de ruta y llegar de noche a Villa Ojo de Agua, el pueblo de 12 mil habitantes en el sur de la provincia de Santiago del Estero donde la ONG llevará ayuda. Al día siguiente, a las siete de la mañana, saldrían hacia la Escuela N° 887 de Taco Isla, en el departamento Salavina, para pintarla.

La escuela no tiene electricidad ni agua corriente. Funciona con paneles solares y junta agua de lluvia en aljibes. Allí estudian unos 60 chicos, a cargo de dos docentes de primaria y una de jardín. Algunas familias de la zona todavía viven en ranchos y hay alumnos que llegan a clase a caballo.

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Durante el último año, el director de la escuela le había planteado a la fundación una lista de urgencias. Cada vez que llovía entraba agua a las aulas, en el jardín había un nido de murciélagos, la fachada estaba deteriorada y el sistema de canaletas y aljibes necesitaba reparación. No se resolvió con una sola ayuda. Argentina Chicago Foundation, una organización de argentinos radicados en Chicago que trabaja con escuelas rurales, financió el arreglo del jardín, las aulas y los techos. Fundación Carlos Díaz Vélez aportó los fondos para el sistema de agua y los baños. La jornada de pintura del miércoles 18 de noviembre, con voluntarios y familias de la comunidad, iba a cerrar ese ciclo de obras.

“Está bueno eso de poder juntarnos todos e ir en ruta, ir conversando, ir pensando un poco cómo va a ser la semana de trabajo”, afirma Marquínez. En el avión no se pueden llevar las donaciones (útiles, materiales educativos, filtros de agua) y se pierde el tramo donde el equipo planifica, reparte tareas, mide lo que viene. Llevan 15 años haciendo esos viajes, al menos cinco por año.

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Patricio Marquínez entrega donaciones que llevó de parte de su fundación San Genaro

El joven que buscaba escuelas que no estaban en los mapas

En 2009, Patricio Marquínez tenía 22 años y una camioneta Kangoo. Había estudiado Ciencias Políticas en la Universidad del CEMA con la idea de dedicarse a Relaciones Exteriores y al tema Malvinas, pero en el transcurso de la carrera se dio cuenta de que lo suyo era otra cosa. “Me terminé dando cuenta de que me gustaba más esto social”, cuenta Patricio.

Un sueño con su abuelo Genaro le dio el empujón que faltaba. Convocó a familiares y amigos y empezó a recorrer provincias entregando donaciones en escuelas rurales. Pasó por Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Chaco y Tucumán. Cuando llegó a Santiago del Estero, dos cosas lo frenaron.

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La primera fue el recibimiento. En las otras escuelas que había visitado lo esperaban el docente, el directivo y los alumnos. En Santiago estaban todas las familias de la comunidad. “Eso me hizo entender ya en ese primer contacto que la escuela era superimportante”, recuerda Marquínez. La segunda fue la necesidad. Era diferente a lo que había visto en otras provincias, más extendida y estructural.

Muchas de esas escuelas no aparecían en los mapas digitales. Para llegar había que preguntar a los lugareños, seguir caminos de tierra y volver a intentar cuando las indicaciones no alcanzaban. Había poca señal telefónica. Marquínez cayó en pleno agosto o septiembre, venía de Buenos Aires con ropa liviana, pensó que el calor no iba a ser un problema y casi terminó insolado. “Como era un pibe, yo tenía veintidós años, veintitrés años, y dije: ‘No, no pasa nada con el sol’”, cuenta.

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“Me terminé dando cuenta de que me gustaba más esto social”, cuenta Patricio sobre sus inicios de la ayuda a las escuelas cuando tenía 22 años

En 2011 formalizó la Fundación San Genaro. Obtuvo la personería jurídica en 2014 y un año después abrió la sede en Villa Ojo de Agua, casi en el límite con Córdoba, una zona donde todavía se percibe algo de la serranía cordobesa. Durante los primeros años, Marquínez buscaba donaciones, cargaba la camioneta y visitaba las escuelas. Viajaba al menos ocho veces al año y se quedaba entre dos y tres semanas cada vez. Ese ritmo se sostuvo hasta 2019 y le permitió acompañar de manera continua a unas 15 escuelas.

Donde la directora es también la maestra, la administradora y la referente del paraje

Santiago del Estero tiene más de 1.100 escuelas rurales primarias. La fundación acompaña hoy una red de 37 escuelas y localidades, donde estudian cerca de 800 chicos de nivel inicial y primario, trabajan 80 docentes y viven unas 400 familias.

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Las escuelas a las que va Marquínez no están a la vera de una ruta asfaltada. Están metidas monte adentro, a un mínimo de 20 kilómetros de Villa Ojo de Agua, por caminos que si llueve no se transitan ni con una cuatro por cuatro. En muchas de ellas hay una sola docente. La llaman de personal único. Es maestra, directora y administradora de todos los recursos del edificio. “Además es la referente de la comunidad - explica Marquínez-. Cualquier problema que hay entre familias o entre los niños, es una persona de referencia absoluta.”

Las aulas son plurigrado. En una misma sala se juntan todos los grados, o al menos primer ciclo (de primero a cuarto) y segundo ciclo (quinto, sexto y séptimo). La regla es un docente cada 20 alumnos. Hay escuelas de cinco alumnos y escuelas de 70, donde ya se necesitan tres docentes. Muchas directoras viven en la escuela de lunes a viernes y vuelven a su casa los fines de semana. Cobran el mismo sueldo que un docente de una escuela del centro de la capital provincial, con un plus por movilidad que, si se hace la cuenta del ir y venir, no compensa.

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Los chicos van en bicicleta cinco kilómetros de ida y cinco de vuelta por el monte. Otros caminan 10 kilómetros. Algunos padres no pueden acompañarlos porque tienen sus propias tareas o porque son trabajadores golondrina que se van a otras provincias a la cosecha. “Los pibes se enfrentan con esa responsabilidad desde muy chicos - afirma Marquínez-. Pero así y todo no pierden la inocencia.”

Los chicos van en bicicleta cinco kilómetros de ida y cinco de vuelta por el monte. Otros caminan 10 kilómetros

La provincia no asigna presupuesto para almuerzo. Manda alimentos para el desayuno y algo de dinero para un refrigerio. Las escuelas estiran esos fondos para servir un almuerzo y que los chicos vuelvan comidos a sus casas. La fundación lleva un equipo de salud que hace atención primaria, y lo que encuentra no es desnutrición grave sino malnutrición, como puede ocurrir también en la ciudad. Lo que preocupa más es la falta de atención médica regular. “Hasta que no te pasa algo grave no te llevan al hospital del pueblo”, explica Marquínez.

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Hasta el año pasado no había Internet. Durante 15 años, la señal de celular era un lujo puntual. “Te decían: ‘En el palo tal, ponete abajo y ahí agarra a veces un poco’”, recuerda Marquínez. Si daba señal, alcanzaba para un mensaje de texto o una llamada. Recién con la instalación de Internet satelital en las escuelas, las comunidades empezaron a abrirse a ese mundo. La fundación trabaja ahora en talleres de tecnología y alfabetización digital, porque hay familias que producen cosas y quieren vender, o necesitan hacer trámites para no tener que pagar un remís hasta el pueblo.

Para la secundaria, la provincia armó un sistema itinerante. En un radio de cinco escuelas cercanas, una funciona como sede. Las otras cuatro ofrecen de primero a tercer año. Si un alumno quiere completar cuarto y quinto, tiene que ir a la sede. Los docentes rotan. El profesor de biología, por ejemplo, da clases los lunes en una escuela, los martes en otra, los miércoles en la siguiente.

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El cabrito, el vegetariano y lo que un porteño trajo de vuelta a Buenos Aires

El primer choque cultural fue la noción del tiempo. Marquínez llegaba con agenda porteña. Una escuela a las nueve, otra a las diez y cuarto, otra a las once. “Después claro, llegaba y la gente, más allá de lo que uno tuviese, lo que les interesaba es que uno se quede ahí. Que comparta unos mates, charles, te pongas al día, los escuches”, explica Patricio.

El primer choque cultural fue la noción del tiempo. Marquínez llegaba con agenda porteña

Aprendió que un día alcanza para una escuela. Que a veces se terminan las clases y lo invitan a almorzar, sale una charla larga y la jornada se va en eso. Que la manera de homenajearlo es con un cabrito asado, y que él es vegetariano. “Yo le decía entonces que por la religión no podía ni comer carne ni trabajar - explica-. Y se cagaban de risa”.

Esas visitas le enseñaron algo que trajo a Buenos Aires. “No es que te van a recibir mejor porque llevás cosas. Lo que importa es que vayas”, sostiene Patricio. Las familias reciben con lo que tienen y no sienten que deban disculparse por tener poco. “En ningún momento sentís como que alguien tenga un complejo de inferioridad. Con total naturalidad.”

En 2023, Marquínez pasó a concentrarse en la dirección ejecutiva de la fundación. Le dedica al menos 20 horas por semana. El equipo estable creció a nueve personas, con integrantes en Buenos Aires y en Santiago del Estero. Tener gente en el territorio permite que cualquier directora de las 37 escuelas se acerque a la sede de Villa Ojo de Agua y pida lo que necesita, en lugar de gestionar todo por WhatsApp a la distancia.

Su trabajo principal ahora es buscar fondos. “Ese es mi trabajo primordial dentro de lo que es la fundación”, admite. Le cuesta, porque lo que le gusta es estar en las escuelas, con los chicos, con las familias. “Yo no empecé todo este camino porque quería recaudar fondos. Lo empecé porque quería ayudar a las escuelas.”

El plan es llegar a más escuelas en Santiago del Estero y expandirse a provincias del Noroeste y el Nordeste argentino a través de Cultivando Escuelas, el programa que integra infraestructura, talleres, acceso al agua, salud y desarrollo productivo. Cultivando Futuro, un proyecto dentro de ese programa, promueve huertas escolares, aprovechamiento del monte nativo y elaboración de productos regionales junto a las familias.