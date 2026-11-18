Carancho Caracara plancus (Juan José Bonanno)

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¿Cuántas veces escuchamos cantar a un pájaro sin saber cuál es, o vimos una posada en un árbol, en una plaza o incluso en el balcón de casa sin saber de qué especie se trata? En medio del ruido urbano de Buenos Aires y de una rutina atravesada por las pantallas, hay personas que deciden frenar y comenzar a darle espacio a esos pequeños encuentros cotidianos.

Desde hace décadas, la observación de aves (también conocida como birdwatching) se transformó en una oportunidad para bajar el ritmo y reconectar con la naturaleza. En Buenos Aires, la actividad se acrecentó durante la pandemia, en los propios balcones. Hoy, tiene a miles de personas practicándolo sin la necesidad de viajar lejos, tener conocimientos previos ni contar con un equipamiento sofisticado: una caminata por los Bosques de Palermo, una visita a la Reserva Ecológica Costanera Sur o incluso unos minutos en la plaza del barrio pueden convertirse en una experiencia de descubrimiento. Lo que cambia es la manera de mirar:

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“Lo que se trata de hacer es cambiar la manera de mirar y que no sea simplemente decir ‘es un pájaro’, sino ordenarlo un poco: decir de qué especie era, observar sus movimientos y descubrir que ese pájaro que parecía uno más tiene una especie, características y hábitos propios. E, incluso, aprender a reconocer los sonidos, distinguir los colores”, explica Francisco González Taboas, director de Coordinación Institucional de Aves Argentinas. Para el especialista, la observación no solo permite conocer mejor la biodiversidad que nos rodea, sino que también despierta la curiosidad y puede convertirse en una puerta de entrada al compromiso ambiental.

Observadores en El Puente Verde, la reserva natural de la organización Aves Argentinas, ubicada en la Península de Andresito, Misiones (Andy Wedekamper)

Las aves de la ciudad, habitantes que pasan inadvertidas

Argentina alberga entre 1.050 y 1.100 especies de aves, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se registraron históricamente entre 330 y 350. De ese total, alrededor de 300 pueden observarse a lo largo del año, según los datos que aporta González Taboas. Una diversidad que sorprende si se tiene en cuenta que muchas veces la atención de quienes caminan por la ciudad apenas alcanza para reconocer unas pocas especies.

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El secreto, dice, está en entrenar la mirada. “Al principio, una golondrina puede ser simplemente una golondrina y una paloma, una paloma. Sin embargo, cuando se aprende a observar aparecen diferencias que antes pasaban inadvertidas. Y hay un momento que es medio mágico, que es cuando el ojo se te acostumbra a identificar diferencias”, asegura Francisco. Y pone un ejemplo: en Buenos Aires hay seis especies de golondrinas y entre cinco y seis especies de palomas. Aunque algunas son parecidas, tienen distintos ambientes, comportamientos y formas de alimentarse.

Ese aprendizaje transforma una caminata habitual en una experiencia completamente diferente. “Aunque no se observe aves como un pasatiempo, al ir a caminar a la Costanera Sur, a la reserva o a los Bosques de Palermo se pueden ver cinco especies distintas. Y después, cuando el ojo se acostumbró a esa diferencia, se ven sesenta, setenta, cien especies”, explica.

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Frutero Overo - Cissopis leverianus (Joaquín Ghiorzo)

En la Ciudad de Buenos Aires, algunos de los sitios recomendados (además de los mencionados) para iniciarse en la observación son la Reserva de Ciudad Universitaria, la Reserva de Lugano, Agronomía, el Parque Avellaneda y el Parque Sarmiento. También el Parque Chacabuco, donde hay alrededor de 50 especies registradas. “Los grandes espacios verdes funcionan como refugios dentro del entramado urbano y ofrecen alimento, vegetación y lugares de descanso para distintas aves”, explica el especialista.

En la provincia de Buenos Aires, las posibilidades también son numerosas. Francisco menciona el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, en Campana; el Parque Nacional Campos del Tuyú; las lagunas de Chascomús, Lobos y San Miguel del Monte; la zona de Epecuén y Carhué, además de reservas urbanas como Santa Catalina, en Lomas de Zamora; Ribera Norte, en San Isidro; y las reservas de Vicente López y Morón.

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Pero no siempre hace falta organizar una excursión. “Lo bueno de las aves es que también se pueden ver en cualquier lado. Una plaza, un patio, un balcón o los árboles de una vereda pueden ser suficientes para comenzar”, dice.

Pecho amarillo chico - Pseudoleistes virescens (Juan José Bonanno)

Además, la ciudad ofrece algunas sorpresas. El carpintero real, que puede aparecer golpeando el tronco de un árbol en una vereda o un patio, suele despertar la curiosidad de los vecinos. También el tordo renegrido, con su plumaje negro de reflejos azulados, y dos rapaces que llaman la atención por su tamaño: el gavilán mixto y el carancho, que incluso pueden aparecer posados en los balcones.

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La presencia de estas especies también está relacionada con las transformaciones del paisaje. González Taboas explica que Buenos Aires era históricamente un ambiente de pastizales y, hace un siglo, no tenía las grandes arboledas que hoy caracterizan a muchos de sus barrios. El crecimiento de la cobertura arbórea y la incorporación de distintas plantas modificaron las condiciones para la fauna.

“Muchas aves que antes no existían en Buenos Aires ahora están y son comunes”, cuenta. Entre ellas menciona al carpintero real, el carpintero batará y el gavilán mixto, especies asociadas a ambientes arbolados. Y por el contrario, las aves propias de los pastizales, como el misto, la monjita y el pecho colorado, fueron perdiendo espacio a medida que desaparecieron los grandes terrenos abiertos y baldíos. Así, mientras algunas especies encontraron nuevas oportunidades en la ciudad, otras enfrentan la pérdida de sus ambientes naturales.

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Bailarín blanco - Manacus manacus

Detenerse, mirar y escuchar: volver a conectar con la naturaleza

En una época en la que buena parte del día transcurre frente a una pantalla, observar aves propone una experiencia diferente: salir, caminar, escuchar y concentrarse en algo diferente que sucede alrededor. No se trata solamente de identificar especies, sino de desarrollar una atención especial hacia el entorno y recuperar la curiosidad por aquello que muchas veces forma parte del paisaje cotidiano.

Francisco observa ese efecto también en su propia experiencia. Cuenta que siempre sintió interés por los animales y la naturaleza, pero que con las aves encontró una actividad que combina aprendizaje, pasión y encuentros con otras personas. “A diferencia de lo que me pasa en lo cotidiano, con las aves yo me concentro. Dejo un poco el celular y me pongo en modo analógico, y solo estoy atento a mirarlas y verles los detalles”, admite de la que su pasión desde hace dos décadas.

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Churrinche - Pyrocephalus rubinus (Adrián Grilli)

Esa posibilidad de detenerse y prestar atención es uno de los aspectos que más valoran quienes se acercan a la actividad. “También hay investigaciones que comienzan a estudiar la relación entre la observación de aves, el contacto con la naturaleza y la salud mental y física”, cuenta. Para González Taboas, en un contexto en el que muchas personas buscan alternativas para relajarse y despejar la cabeza, esta práctica ofrece una oportunidad interesante.

Además, no tiene límite de edad. “Puede convocar a chicos que recién empiezan a descubrir los animales, jóvenes interesados en la naturaleza y adultos mayores que encuentran en la actividad una manera de seguir aprendiendo”, enfatiza Francisco. Y menciona como ejemplo a Tito Narosky, presidente honorario de Aves Argentinas, que con más de 90 años continúa escribiendo libros, observando y estudiando aves. En el otro extremo, el Club de Jóvenes Naturalistas de la organización recibe chicos desde los cuatro, cinco y seis años.

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Hocó Colorado - Tigrisoma lineatum (Joaquín Ghiorzo)

Cómo empezar: lugares, comunidades y recomendaciones

Para iniciarse no hace falta demasiado. Lo primero, sostiene Francisco, es que aparezca la curiosidad. Una buena manera de comenzar es acompañar a alguien que ya tenga experiencia o sumarse a una salida organizada por una reserva o un grupo local. Aprender junto a otros facilita el reconocimiento de las especies: alguien puede señalar un ave, explicar qué detalle observar en su plumaje, cómo se mueve o qué característica permite diferenciarla de otra.

Después, cada persona puede continuar su propio recorrido con cursos de iniciación, libros y guías de campo. Los binoculares son una herramienta útil, aunque no son indispensables para dar los primeros pasos.

La tecnología también puede convertirse en una aliada. Aplicaciones como Merlin Bird ID permite identificar aves a partir de fotografías, sonidos y características físicas, mientras que eBird facilita registrar y compartir avistajes. De esta manera, los aficionados no sólo amplían sus conocimientos, sino que también pueden aportar información ya que ayuda a estudiar la distribución y los movimientos de las especies.

Cardenal Copete Rojo - Paroaria coronata

Otra posibilidad es acercarse a los Clubes de Observadores de Aves (COA), una red impulsada por Aves Argentinas que reúne a personas interesadas en conocer y proteger la biodiversidad. Actualmente funcionan 90 clubes en el país. Sus integrantes organizan salidas, pero también desarrollan actividades de educación ambiental, promueven la protección de espacios verdes, impulsan la creación de reservas y participan en proyectos de ciencia ciudadana.

Francisco forma parte de un club en Almirante Brown y destaca especialmente el espíritu comunitario de estos grupos. “En general, los observadores de aves, la gente que mira pájaros, es gente bastante abierta a formar comunidad, grupos de interés, a compartir información, a charlar”, cuenta.

Carpintero campestre - Colaptes campestris (Adrián Grilli)

Conocer para proteger

Detrás de la observación de aves hay una dimensión que va más allá del entretenimiento: aprender a reconocer las especies también permite comprender mejor los ambientes donde viven y las amenazas que enfrentan. La pérdida de bosques, los desmontes, el avance de la actividad agropecuaria y la degradación de humedales modifican los ecosistemas y afectan a numerosas poblaciones.

Francisco cuenta que, a lo largo de sus aproximadamente 20 años de observación, pudo advertir cambios importantes, especialmente en las zonas rurales. Entre ellos, habla de la transformación del Gran Chaco y el avance de la superficie agrícola en la Región Pampeana, “donde algunas especies que antes eran frecuentes hoy resultan difíciles de encontrar”, lamenta. “En las ciudades, en cambio, el crecimiento del arbolado y la presencia de distintos ambientes permitieron que aumentara la diversidad de aves”, comenta.

Bailarín Azul - Chiroxiphia caudata (Emilio White)

Por eso, acercar a más personas a la observación también significa despertar conciencia sobre la importancia de conservar la biodiversidad. “No se cuida lo que no se quiere y no se quiere lo que no se conoce”, resume González Taboas, al explicar una de las premisas que orientan el trabajo de las organizaciones dedicadas a la conservación.

Aves Argentinas, que lleva 110 años de trayectoria, promueve la protección de las aves silvestres y sus hábitats a través de proyectos de conservación, investigación y educación ambiental. La organización también invita a sumarse a sus actividades, participar de los clubes y acercarse a la comunidad de observadores.

“En definitiva, para descubrir la naturaleza que habita Buenos Aires no hace falta esperar un viaje ni alejarse de la ciudad. A veces alcanza con elegir una plaza, sentarse unos minutos, escuchar con atención y levantar la mirada”, finaliza.

caraguata - © Agustina Ojeda (13)

*Para consultas sobre la Red Nacional de Clubes de Observadores de Aves puede escribir a coa@avesargentinas.org.ar || IG: avesargentinas || Facebook: Aves Argentinas || web: https://www.avesargentinas.org.ar