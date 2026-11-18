El compacto de la Recopa Sudamericana 2008 (Boca-Arsenal)

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A muchos fanáticos de Boca la memoria les juega una mala pasada respecto a la última obtención de una copa internacional. Por relevancia y haberla ganado en el exterior, se remontan a la Libertadores 2007 contra Gremio de Porto Alegre, pero esa no fue la última conquista continental del Xeneize. La Recopa Sudamericana 2008, contra Arsenal de Sarandí, es el último ítem del palmarés en este rubro. La presencia de un campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, el doloroso momento que atravesó Martín Palermo y el gol de Juan Román Riquelme que sentenció 5-3 el global para los dirigidos por Carlos Ischia dieron cuerpo a esta historia.

La ida entre el campeón de la Sudamericana 2007 y el de la Libertadores 2007 se disputó el miércoles 13 de agosto en el Cilindro de Avellaneda, donde el Arse dirigido por Daniel Garnero fue local. Los de Sarandí formaron con Mario Cuenca; Javier Gandolfi, Josimar Mosquera, Aníbal Matellán, Damián Pérez; Sebastián Carrera, Carlos Casteglione, Cristian Pellerano, Javier Yacuzzi; Alejandro Gómez y Facundo Sava. El Papu, con la 10 en la espalda, estaba dando sus primeros pasos como profesional a pesar de que ya había debutado en 2005. Su gran nivel en el Viaducto lo llevaría a ser transferido a San Lorenzo en la temporada siguiente, donde permaneció dos temporadas antes de dar el salto a Europa, forjar una dilatada carrera en el Viejo Continente y formar parte del exitoso ciclo de Lionel Scaloni en la selección argentina.

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El Papu Alejandro Gómez, con la 10 abajo a la izquierda, presente en el último título internacional de Boca

Del lado de enfrente, Carlos Ischia se privó de contar con su número 10, Riquelme, que estaba disputando los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. De hecho, ese mismo día el seleccionado dirigido por Sergio Checho Batista le ganó 2-0 a Serbia por el último duelo de fase de grupos, cotejo del que Román no participó ya que el equipo estaba clasificado y fue uno de los que descansó. Boca formó aquella noche en Avellaneda con Mauricio Caranta; Hugo Ibarra, Julio César Cáceres, Gabriel Paletta, Claudio Morel Rodríguez; Fabián Vargas, Sebastián Battaglia, Jesús Dátolo; Leandro Gracián; Rodrigo Palacio y Martín Palermo (ingresaron sobre el final Neri Cardozo, Ricardo Noir y el uruguayo Álvaro González).

Boca se puso en ventaja a través de una pena máxima ejecutada por Palermo, que falló en primera instancia y salió favorecido por el rebote que le sirvió involuntariamente Cuenca. El árbitro Gabriel Favale había sancionado una infracción por un agarrón contra Dátolo dentro del área (en el complemento, el juez pudo haber sancionado otro penal por falta de Yacuzzi al propio Dátolo y también debió expulsar a Palermo por una trompada a Gandolfi).

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La bandera del plantel de Boca en apoyo a Palermo

Fue un primer tiempo vertiginoso, con el empate del Colorado Sava a los pocos minutos, alegría que a Arsenal le duraría poco por el poder de gol de Palacio, autor del 2-1 parcial. Cuando el encuentro moría, el oportunismo de Battaglia hizo que Boca se llevara una gran diferencia para definir la serie como local con un holgado 3-1. El Xeneize se fue de Avellaneda sintiéndose campeón, ya que además contaría con Riquelme de refuerzo para el desquite.

Pero no todo sería color de rosa: a tres días de la revancha en La Boca, Palermo se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en el triunfo 2-1 como local ante Lanús por la tercera fecha del Apertura. El máximo goleador era baja e Ischia apostaría por un juvenil de la cantera con excelentes referencias que venía pidiendo pista: Lucas Viatri. Para el Titán hubo reconocimientos de principio a fin. El plantel posó con una bandera con los colores insignia del club con la frase “Martín todo Boca te espera”. Durante la vuelta olímpica, se exhibió un pasacalle que rezaba “Fuerza Martín”. Y los hinchas también jugaron su papel en la tribuna con diferentes banderas: “Un yeso dura 6 meses, mi amor por vos toda la vida”, “Simplemente Martín” y “Los goles de Palermo que ya van a venir”, cántico trasladado a la tela que también se oyó esa noche triunfal en la Ribera.

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"Un yeso dura 6 meses, mi amor por vos toda la vida", rezó una de las banderas que le dedicaron los hinchas de Boca a Palermo en el partido revancha contra Arsenal

Boca llegaba muy afinado con tres victorias en fila en el campeonato (4-0 a Gimnasia de Jujuy, 4-2 a Newell’s en Rosario y 2-1 a Lanús), más el triunfo en la ida ante Arsenal. Ischia había hecho solamente dos cambios respecto al primer chico: Riquelme por Gracián y Viatri por el lesionado Palermo. El global se estiró a 4-1 con la gran combinación de Viatri y Palacio, que sentenciaban la historia. Sin embargo, Arsenal lo empató a través de Carrera, con asistencia del Papu Gómez, y lo dio vuelta al minuto 69, por medio de Mauro Matos, que había formado dupla ofensiva con Luciano Leguizamón, en un esquema más ofensivo, cuando ya jugaba con un hombre menos por la expulsión del paraguayo Carlos Báez.

Fueron 20 minutos de zozobra para Boca, incluso en los últimos diez, tras una nueva expulsión en la visita (Cristian Díaz, por doble amarilla). Arsenal, con 9, buscó la heroica y el gol que llevara la Recopa Sudamericana a los penales. Sin embargo, la última jugada del partido quedó en manos -y pies- de Juan Román Riquelme. El 10 aprovechó la flaca barrera formada por dos hombres que encima se abrió, estrelló el balón contra el poste y sacó provecho del rebote en la humanidad de Cristian Campestrini, quien había sustituido ya en la ida al lesionado Cuenca, para sellar el título continental.

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Gol de Riquelme ante Arsenal (Recopa Sudamericana 2008)

Riquelme, que cuatro días antes se había colgado la medalla de oro olímpico tras la victoria de Argentina ante Nigeria en China, se bajó del avión, aportó directamente en el tanto definitorio de la serie frente a Arsenal y se adjudicó otro título a nivel personal. “Fue raro, ¿no? Hicimos un buen primer tiempo, tuvimos bastantes ocasiones y después nos complicaron. Estamos contentos, tenemos un título más y eso es lo más importante. ¿Dos vueltas en una semana? Ojalá sigamos igual. Uno siempre quiere seguir sumando, tengo la suerte de decir que hoy somos campeones otra vez y ojalá que en estos meses que quedan podamos ganar algo más", declaró el hoy presidente boquense ante la cámara de la transmisión oficial.

Y aquel Boca volvería a ganar, aunque tendría que sudar más de lo esperado. Después de un gran arranque en el Apertura, perdió tres partidos en fila ante Tigre, Godoy Cruz y Estudiantes de La Plata, justo antes del Superclásico en el Monumental, donde sacó pecho y ganó 1-0 con gol de Viatri de cabeza. Durante el segundo semestre de 2008, perdió los dos partidos de cuartos de final de Sudamericana con Inter de Porto Alegre, que se consagraría campeón. En el torneo, hilvanó cinco victorias consecutivas y llegó a la penúltima jornada con ventaja de dos puntos sobre sus escoltas Tigre y San Lorenzo, pero igualó 0-0 con Gimnasia en La Plata y los tres contendientes arribaron a la 19° con igualdad de puntos y la chance latente de un triangular que finalmente se concretó ya que todos ganaron sus respectivos duelos en esa fecha final.

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Un día antes de la Nochebuena, el 23 de diciembre, Boca gritó campeón del Apertura en cancha de Racing, pese a perder 1-0 con Tigre (gol de Leandro Lázzaro), ya que la diferencia de gol que le había sacado a San Lorenzo (3-1) en su primera presentación en el triangular de desempate, le otorgó otra estrella doméstica. Así, redondeó un gran año que había comenzado con la frustración de la eliminación en la Libertadores en las semifinales frente a Fluminense y un subcampeonato en el Clausura que se había adjudicado River.

La última vuelta olímpica de Boca a nivel internacional, con el lesionado Martín Palermo presente en una pancarta