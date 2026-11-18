Fausto Schveide viene de ser campeón en el Sudamericano de ajedrez

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Argentina es cuna de enormes ajedrecistas. El país supo tener a grandes exponentes como Miguel Najdorf u Oscar Panno, entre otros, y goza en la actualidad de figuras como Diego Flores, Sandro Mareco o Faustino Oro. A todos esos nombres, se le quiere sumar un pequeño talento que viene haciendo ruido. Se trata de Fausto Schveide, quien obtuvo el título sudamericano U11 en la modalidad de ajedrez rápido y una medalla de plata en blitz, durante el VII Campeonato Sudamericano de Ajedrez, disputado en Bogotá, Colombia.

Schveide, de 11 años y representante del club GEBA, terminó la fase de rápidas con 6,5 puntos sobre 7 rondas posibles, un registro que le permitió quedarse con la medalla de oro en su categoría. La competencia se jugó bajo el sistema suizo, con enfrentamientos sucesivos entre los participantes inscriptos en la rama U11. El certamen, que convocó a más de 230 jóvenes jugadores de distintos países de la región, se desarrolló entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre en el Palacio de los Deportes de la capital colombiana.

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En la categoría blitz, Schveide sumó 7,5 puntos sobre 9 partidas disputadas, una cifra que lo igualó en la cima de la tabla con otro competidor. La definición del campeón quedó en manos del sistema de desempate, criterio que terminó por darle el segundo lugar y, con él, la medalla de plata y el subcampeonato sudamericano en esa modalidad. Con ambos resultados, el jugador argentino sumó dos medallas en un mismo torneo, una hazaña que consolida su proyección en las categorías formativas del ajedrez regional.

También obtuvo un subcampeonato

Pero su historia empieza mucho antes, durante la pandemia de COVID-19. “Estábamos aprendiendo matemática y, para que no le tenga miedo, le mostré el ajedrez como juego. Ahí le interesó y se le despertó la curiosidad. Pero yo no le podía enseñar, entonces lo llevamos al club”, cuenta su padre Martín sobre el primer acercamiento de Fausto a los tableros. “Tenía cinco o seis años y me gustó cómo era todo, me pareció interesante”, agrega el propio joven jugador en diálogo con Infobae.

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Como muchos de los deportistas, el joven Fausto encuentra inspiración en las figuras de su disciplina y no son nombres que pasan desapercibidos en el mundo del ajedrez. “Faustino Oro me gusta mucho, porque es joven y es muy bueno, me gusta mucho cómo juega. Y del top me gusta Magnus Carlsen, que es el mejor de todos”, sostiene Schveide.

Al margen de eso, Fausto continúa sus actividades como cualquier chico e incluso va a un colegio de doble jornada, lo que le demanda una buena cantidad de horas. Pese a eso, se las arregla para seguir perfeccionándose en su deporte. “Me levanto, desayuno y llego al colegio cerca de las 7:50. Hago mis cosas y en los tiempos libres que tengo, practico”, agrega.

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Al hablar con este medio, el sol le da en la cara a Fausto y esboza una pequeña sonrisa antes de que salga de su boca una frase que da cuenta de su personalidad: “Quiero estar en lo más alto. Quiero llegar a la élite”.

El ajedrez no es el único deporte que apasiona a Fausto, dado que el tenis también es una de sus ocupaciones. “Además quiero dedicarme a esto, quiero hacer las dos cosas”, revela momentos después de soltar una de las raquetas que utiliza en el club GEBA.

“No es que tenemos una situación económica holgada, él puede competir por el aporte de los privados que lo apadrinan y lo acompañan constantemente”, revela su padre sobre cómo Fausto recibe ayuda para poder desarrollar su incipiente carrera en el ajedrez.

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Al margen de eso, su padre concluye con un mensaje que aleja las exigencias y le quita cualquier tipo de peso que el joven Fausto pueda cargar: “No le ponemos presión. No es que porque tiene esos aportes le exigimos ganar. Que vaya y se divierta y aprenda. Él no es que tiene un don. Nosotros (sus padres), le decimos que el estudio y la constancia es lo que lo va a llevar lejos”.