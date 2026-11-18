Hegseth viaja a Colombia en plena ofensiva militar contra los grupos narcotraficantes y tras superar una moción de censura en EEUU (REUTERS)

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará este miércoles por primera vez a Colombia para reunirse con autoridades y revisar la cooperación militar entre ambos países. La visita tendrá lugar en plena ofensiva del Gobierno de Abelardo De la Espriella contra los grupos armados vinculados al narcotráfico y después de que el funcionario superara una moción de censura en el Congreso estadounidense por la guerra en Irán y los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que dejaron más de 200 muertos.

Hegseth visitará a uno de los aliados más estrechos del presidente Donald Trump en América Latina, en un momento de escalada de las operaciones militares colombianas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, organizaciones que Washington considera terroristas.

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El presidente De la Espriella, en el poder desde el 7 de agosto, exhibe su alianza con Estados Unidos como un respaldo clave para su estrategia de doblegar militarmente a esos grupos, luego de abandonar los diálogos de paz impulsados por su antecesor, el izquierdista Gustavo Petro.

La ofensiva contra esas organizaciones recrudeció la violencia en Colombia, con decenas de muertos entre integrantes de la fuerza pública y miembros de los grupos armados.

En ese contexto, el jefe del Pentágono revisará la cooperación bilateral durante un encuentro con el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, quien anticipó que ambos países abordarán nuevas formas de asistencia estadounidense. “Vamos a mirar otros temas interesantes de cómo Estados Unidos nos tiene que seguir apoyando para retomar la seguridad de los colombianos”, afirmó Mora al anunciar la visita.

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Durante su estadía, Hegseth entregará un primer avión militar Hércules C-130, al que podrían sumarse otras dos aeronaves del mismo modelo.

La escalada de violencia también quedó reflejada en un informe del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que registró la muerte de unos 43 uniformados durante los primeros 100 días del Gobierno de De la Espriella.

Durante su estadía, Hegseth entregará un primer avión militar Hércules C-130, al que podrían sumarse otras dos aeronaves del mismo modelo (REUTERS)

En ese mismo período, la organización documentó ocho bombardeos militares contra grupos armados que también el mandatario colombiano califica de terroristas.

Asediado en Washington

La visita de Hegseth a Colombia tendrá lugar después de la cancelación de una gira que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, tenía prevista para este mes en la región y tras el intento de censura que enfrentó el secretario de Defensa en el Congreso.

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El funcionario fue cuestionado por su gestión de la guerra en Irán, por excederse en sus atribuciones durante cambios de personal y por las presuntas ejecuciones extrajudiciales durante los ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico.

Sin embargo, la mayoría republicana en el Congreso se impuso y bloqueó la moción de censura contra Hegseth, en un escenario político marcado por el revés electoral de Trump en las últimas elecciones legislativas.

Ese resultado también plantea un nuevo escenario para Colombia y otros aliados latinoamericanos de Washington, ante el escrutinio que ejercerá el próximo Congreso, con mayoría demócrata, sobre las políticas del presidente estadounidense.

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Colombia integra el Escudo de las Américas, la alianza contra el narcotráfico impulsada por Trump para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad. El país sudamericano es el principal proveedor mundial de cocaína, mientras que Estados Unidos constituye su principal mercado.

(Con información de AFP)