Generación Silver

La neurocientífica Lara Boyd afirma que cada experiencia nueva modifica la estructura del cerebro humano

La investigadora de la Universidad de Columbia Británica sostuvo que la capacidad de reorganización se mantiene desde el nacimiento hasta la muerte, incluso durante una conversación, según explicó en un podcast

Una mujer con camisa oscura habla frente a un micrófono en un estudio con pared de madera
El aprendizaje transforma el cerebro en tres niveles simultáneos que abarcan su química, su estructura física y su función (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)
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La neurocientífica Lara Boyd reveló en el podcast The Mel Robbins Podcast que el cerebro humano puede cambiar estructuralmente con cada experiencia nueva, incluso durante una sola conversación.

Boyd, investigadora de la Universidad de Columbia Británica (UBC) en Canadá, explicó cómo la neuroplasticidad —la capacidad del cerebro de modificarse— opera de forma continua desde el nacimiento hasta la muerte, y qué hábitos concretos lo aceleran.

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La especialista llegó a la neurociencia desde la fisioterapia, luego de no poder ayudar a un joven con daño cerebral grave a recuperar la marcha en la década de 1990. “Me di cuenta de que era un mecánico de autos que no sabía cómo funcionaba el motor”, declaró. Esa vivencia la llevó a abandonar su carrera clínica, doctorarse y dedicar tres décadas al estudio del aprendizaje y la recuperación cerebral.

El punto central de su investigación es que el motor del cambio no está en ningún fármaco: “El principal impulsor del cambio en el cerebro es la experiencia. No existe ningún medicamento ni ninguna bala mágica”, afirmó. La elección consciente de esas situaciones, según la académica, equivale a moldear activamente la arquitectura del propio cerebro.

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El cerebro cambia en tres niveles simultáneos al aprender

Dos escenas de un hombre al volante con un cerebro visible sobre la cabeza, iluminado en rojo a la izquierda y en tonos fríos a la derecha.
La neurocientífica Lara Boyd sostiene que la experiencia directa es el principal motor del cambio en la estructura del cerebro humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la experta, cada vez que se aprende algo nuevo, el cerebro se transforma en tres dimensiones: su química, su estructura y su función. El primer cambio ocurre en segundos, mediante el envío de señales químicas entre neuronas —llamadas neurotransmisores— que sostienen la memoria a corto plazo. La conversión de esos registros en memoria a largo plazo, en cambio, requiere tiempo y, de manera crítica, sueño.

La función cerebral también se reorganiza con la práctica. La científica ilustró este punto con el ejemplo de aprender a conducir: al principio, el conductor necesita concentración total; con el tiempo, las regiones cerebrales que controlaban los movimientos básicos quedan liberadas para realizar otras tareas simultáneamente. Esa redistribución de recursos es, en sí misma, una forma de neuroplasticidad.

La investigadora precisó que el cerebro no distingue entre tipos de aprendizaje: cualquier actividad que implique esfuerzo y atención activa produce esos tres niveles de modificaciones. Lo que varía es la intensidad del efecto según el grado de compromiso del aprendiz.

La dificultad es el ingrediente que activa el cambio neurológico

Dos mujeres sentadas frente a una mesa redonda con micrófonos, hojas de papel y sillas en un estudio con pared de ladrillo visto
El ejercicio físico de alta intensidad estimula la liberación de compuestos que facilitan la reorganización de las neuronas (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Uno de los hallazgos más estudiados por el laboratorio de la especialista es lo que ella denomina la “zona óptima de dificultad”. A través de estudios de resonancia magnética su equipo demostró que el cerebro cambia estructuralmente cuando una tarea es desafiante pero no imposible: una tasa de éxito de entre el 50% y el 60% parece ser el rango donde la neuroplasticidad es más intensa.

“Si algo es demasiado fácil, ya puedes hacerlo y no necesitas cambiar tu cerebro. Si es demasiado difícil, simplemente abandonas”, explicó. Para ilustrarlo, describió un videojuego diseñado en su laboratorio para pacientes con secuelas de accidente cerebrovascular (ACV).

Los participantes deben atrapar asteroides con la mano afectada, y el sistema ajusta la dificultad de forma dinámica para mantenerlos en ese rango crítico.

Los resultados mostraron que, cuando el juego estaba calibrado en ese nivel, los pacientes no solo mejoraban su desempeño en la pantalla, sino que también recuperaban movilidad en el brazo dañado. Boyd señaló que esto rige en el gimnasio, al aprender un instrumento o en actividades cognitivas: progresar hacia mayor complejidad sostiene el cambio cerebral.

Tres hábitos que potencian la neuroplasticidad

Ilustración de un hombre con los ojos cerrados y las manos sobre el torso, sentado frente a una computadora portátil junto a una planta.
La reducción del cortisol mediante técnicas de relajación favorece la recepción de los factores que permiten el cambio neurológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neurocientífica identificó tres factores respaldados por estudios que amplifican la capacidad del cerebro para cambiar. El primero es el sueño, ya que durante el descanso nocturno, el cerebro consolida los aprendizajes del día al reactivar las mismas regiones que procesaron la información.

“No se puede memorizar estudiando toda la noche”, advirtió Boyd, que enseña en la facultad de medicina de UBC: quien lo hace forma recuerdos a corto plazo que desaparecen antes del examen siguiente.

El segundo factor es el ejercicio físico. El entrenamiento de alta intensidad, incluso en sesiones de apenas nueve minutos, desencadena la liberación de un compuesto llamado factor neurotrófico derivado del cerebro, que hace las neuronas más receptivas a reorganizarse.

En un experimento de su equipo, las personas que combinaron ejercicio con práctica de una tarea mejoraron significativamente su desempeño durante la noche, mientras que quienes solo entrenaron sin ejercicio no mostraron avances equivalentes.

El tercer elemento es la reducción del cortisol, la hormona del estrés, que compite directamente con los factores que permiten el cambio cerebral: “Si el estacionamiento está lleno de cortisol, los factores tróficos que permiten que el cerebro cambie no tienen dónde entrar”. Prácticas como meditar o hacer yoga mostraron en sus estudios una reducción medible de la respuesta del cerebro al estrés.

El cerebro también puede deteriorarse si deja de aprender

Una mujer sentada frente a un micrófono con soporte habla en una sala con paneles de madera en la pared
Los períodos prolongados de inactividad cognitiva elevan la inhibición y disminuyen la capacidad de respuesta del cerebro (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Boyd advirtió que la neuroplasticidad funciona en ambas direcciones. Periodos prolongados de inactividad cognitiva o aislamiento social generan lo que ella describió como un aumento de la inhibición cerebral: el cerebro literalmente se vuelve menos excitable y más difícil de activar.

Esto tiene una base neurobiológica concreta en situaciones como la depresión, donde los pacientes recuerdan con mayor facilidad vivencias negativas que positivas, o en personas con secuelas de ACV que no reciben rehabilitación continua. “Tu cerebro es así de neuroplástico”, puntualizó la neurocientífica.

“Si no estás comprometido con la vida, verás pérdidas en la función cerebral.” Sin embargo, también recalcó que incluso desde ese estado de retirada es posible revertir el proceso: pequeños pasos para reintegrarse a experiencias desafiantes bastan para reabrir lo que la experta llama “la ventana de la neuroplasticidad”.

La investigadora señaló que, en pacientes que sufrieron un ACV, esa ventana de mayor excitabilidad cerebral dura entre 30 y 60 días. Pasado ese período, la rehabilitación sigue siendo posible, pero requiere un esfuerzo más sostenido para mantener abierta la capacidad de reorganización del cerebro.

Visualización y afirmaciones positivas tienen sustento en la actividad cerebral

Ilustración en acuarela de una mujer sonriente en la cama, estirando los brazos al despertar junto a una mesa de noche con lámpara.
El descanso nocturno consolida los conocimientos adquiridos con la reactivación de las áreas cerebrales utilizadas en el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Boyd también abordó el fundamento neurológico de entrenamientos como la visualización y las afirmaciones positivas. Cuando una persona ensaya mentalmente una acción, las mismas redes neuronales que se activarían en la ejecución real se encienden, salvo el área motora, lo que la convierte en una forma de entrenamiento sin desgaste físico.

Respecto de las afirmaciones matutinas, explicó que iniciar el día con un pensamiento positivo reduce el cortisol, libera dopamina —el neurotransmisor asociado a la recompensa— y prepara al cerebro para aprender con mayor eficiencia.

La académica concluyó con una idea que sintetiza tres décadas de investigación: cada experiencia desafiante que una persona elige moldea activamente su cerebro. “Puedes construir el cerebro que quieres tener”, afirmó.

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