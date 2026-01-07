Willie Nelson celebra la vida y la música a los 92 años: “Todavía me sorprendo de poder cantar”

Willie Nelson celebra su longevidad musical a los 92 años y sorprende con nuevos álbumes y colaboraciones (Foto AP/Susan Walsh, archivo)

A sus 92 años, Willie Nelson mantiene una presencia activa y reflexiva en la música, después de celebrar cuatro décadas de FarmAid y sumar nuevos álbumes a su enorme repertorio. Recientemente, el icónico cantante conversó desde su hogar en Maui, Hawái, sobre su carrera, los valores que lo han guiado y el papel central de la colaboración y la familia en su recorrido artístico.

La música como herramienta de unión

Nelson expresó asombro ante su vitalidad: “Estoy sorprendido de que todavía pueda entonar una melodía. Tengo 92 años, y no somos muchos los que seguimos haciendo algo, ¿sabes?”, relató. Su actividad reciente es notable: en apenas dos años lanzó cuatro discos con temas propios y versiones de músicos como The Flaming Lips, Merle Haggard y Tom Waits. Además, celebró el 40º aniversario de FarmAid ante 37.000 personas en Minneapolis y culminó el décimo Outlaw Music Festival junto a Bob Dylan.

La música une a las personas, según Willie Nelson, quien destaca su poder frente a la polarización política

Uno de los aspectos que más enfatiza Nelson es la función de la música como elemento de unión social frente a la polarización política. Para el artista, los conciertos logran generar un clima de fraternidad difícil de conseguir en otros ámbitos: “Sigo pensando que la música es lo que nos une a todos. La política separa a la gente. La música nos vuelve a juntar”, explicó. Los asistentes, según él, comparten la experiencia de cantar y disfrutar, lo que mejora el ánimo común cada vez.

El peso de la experiencia rural

La defensa de los agricultores familiares se ha mantenido central en la vida de Nelson durante cuarenta años, inspirada en sus orígenes rurales. “Hace 40 años que intentamos ayudar a los pequeños agricultores familiares. Y es como si ayudara a los míos, porque crecí en una granja”, señaló. Recordó el trabajo bajo el sol, como la cosecha de algodón y empacar heno, que aunque exigente, generaba satisfacción: “Te pagan un par de dólares, pero sabes que estás haciendo algo que ayuda”.

El compromiso de Willie Nelson con los agricultores familiares se inspira en su infancia rural y su ética de trabajo (REUTERS/Harrison McClary)

Su implicación con FarmAid y la causa agrícola lo ha llevado a convertirse en un referente de lucha en defensa de los pequeños productores, quienes enfrentan desafíos crecientes en el contexto actual de la industria alimentaria. Fue esta conexión con el campo la que influyó en su ética laboral desde niño y posteriormente forjó su espíritu solidario.

Colaboración y legado entre generaciones

En el proceso creativo, Nelson subrayó la importancia de compartir ideas con otros músicos. En una anécdota reciente con Bob Dylan, ambos quisieron componer juntos una canción basada en la idea de “No puedo leer tu mente”. El guitarrista Buddy Cannon terminó dando forma definitiva al tema. Su hijo Micah también ha tenido un rol destacado como productor, y la interpretación de piezas como “Last Leaf”, de Tom Waits, refuerza la idea de identificación artística y generacional.

La colaboración artística y el legado familiar son pilares en la carrera de Willie Nelson, junto a figuras como Bob Dylan y su hijo Micah (REUTERS/Eduardo Munoz)

Nelson compartió cómo su infancia y la de sus hijos estuvieron fusionadas con la música. El artista fomentó la creatividad en casa, disponiendo piano, guitarra y batería para que sus hijos experimentaran libremente. Su madre pianista también dejó una marca indeleble: “Una de las primeras cosas que recuerdo es sentarme en el banco del piano con ella y escuchar lo que tocaba, y no podía tener más de cuatro o cinco años. Tocaba piezas como ‘In the Mood’ y ‘Down Yonder’, y conocía todos los grandes temas de gospel. Era increíble.”

La salud, la longevidad y el arte de cuidar la voz

La salud es otro tema fundamental para Nelson. Luego de muchos años de abuso, reconoció que debió dejar de fumar para proteger sus pulmones. “Tuve que dejar de fumar un tiempo por mis pulmones. Los había maltratado mucho con cigarrillos, etcétera, así que les di un descanso”, señaló, añadiendo que cantar es un excelente ejercicio respiratorio, ya que “tus pulmones son tu músculo más grande, y cuanto más los usas, más sano puedes estar”.

Willie Nelson atribuye su longevidad y salud vocal al abandono del tabaco y al ejercicio constante del canto (REUTERS/Marco Bello)

Esta conciencia le permitió disfrutar de una longevidad artística poco común, montándose en escenarios y grabando de forma constante, defendiendo la naturaleza terapéutica del canto tanto a nivel físico como emocional.

Iconografía y filosofía de vida

Entre anécdotas personales, el músico compartió la historia detrás de su guitarra “Trigger”. La adquirió sin verla por USD 150, atraído por la promesa de un sonido único que evocara a Django Reinhardt, su guitarrista favorito. La costumbre de firmar guitarras nació de un intercambio con Leon Russell, convirtiéndose luego en una tradición espontánea con sus amigos y colegas.

La guitarra 'Trigger' y la imagen icónica de Willie Nelson reflejan su filosofía de vida relajada y generosa (AP Photo/Richard Drew, File)

La imagen de Nelson —las trenzas, las bandanas, su inseparable guitarra— es fácilmente reconocible, y su actitud relajada y generosa ha calado en varias generaciones de músicos y seguidores.

Un mensaje de gratitud y esperanza

La gratitud ocupa un lugar central en la vida diaria de Nelson. “Gracias es lo que me repito continuamente a mí mismo y a quien sea ese subconsciente que está ahí fuera”, reconoce. Para él, la vida es mejor ahora, tras años de pruebas y errores: “Hicimos todo mal durante un tiempo y luego lo entendimos. Ahora nos va mejor, así que sí, la vida es buena”.

La gratitud y la esperanza guían la vida de Willie Nelson, quien valora las lecciones aprendidas y el optimismo hacia el futuro (Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File)

Nelson concluye con una mirada positiva al futuro: “Siempre hay un motivo para tener esperanza”. Imagina lo que deseas, permite que suceda y confía en que, aunque el camino sea complejo, la perseverancia y la apertura conducen a nuevas oportunidades. La trayectoria de Willie Nelson, marcada por la música, el compromiso, la familia y la gratitud, lo confirma.