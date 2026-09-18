Generación Silver

Un estudio halló que la terapia cognitivo-conductual redujo el envejecimiento biológico en personas con insomnio

Esta modalidad de psicoterapia trabaja sobre emociones, interpretaciones y comportamientos para atender problemas específicos con herramientas que se practican dentro y fuera de las sesiones

Una ilustración en acuarela de una persona mayor recostada en almohadas bajo el dibujo de un cerebro de colores sobre fondo azul.
Un estudio de UCLA Health halló que la terapia cognitivo-conductual redujo el envejecimiento biológico en adultos mayores con insomnio (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La terapia cognitivo-conductual es una modalidad de psicoterapia estructurada que trabaja sobre la relación entre pensamientos, emociones y comportamientos. Su objetivo es identificar patrones que pueden sostener el malestar y ensayar respuestas más útiles frente a situaciones concretas, con acompañamiento de un profesional de salud mental capacitado.

Se utiliza en distintos cuadros, entre ellos ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, problemas de sueño y algunas afecciones físicas que se relacionan con el estrés o con dificultades para afrontar síntomas persistentes. Esta herramienta, que es habitualmente utilizada para el insomnio, mostró una asociación con una remisión más frecuente del problema de sueño y con un ritmo más lento de envejecimiento biológico en adultos mayores, según investigó UCLA Health.

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Este abordaje no promete una solución idéntica para todas las personas ni reemplaza una evaluación profesional. Mayo Clinic explica que suele realizarse durante una cantidad limitada de sesiones y que puede incluir ejercicios o tareas entre encuentros para aplicar las herramientas trabajadas. El enfoque se adapta al problema que se busca tratar, a la intensidad de los síntomas y a la evolución de cada caso.

La terapia cognitivo-conductual se vinculó con un envejecimiento biológico más lento

Mujer de edad avanzada con cabello gris sentada frente a un hombre con traje, quien escribe en un cuaderno. Están en una sala de consulta luminosa.
La terapia cognitivo-conductual para el insomnio mostró una probabilidad casi tres veces mayor de eliminar el problema de sueño que la educación sobre el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de UCLA Health se concentró en adultos mayores con insomnio clínico, una condición que puede expresarse como dificultad para iniciar el sueño, permanecer dormido o volver a dormirse tras un despertar.

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La investigación comparó dos intervenciones durante ocho semanas. Cerca de 100 participantes fueron asignados al azar a terapia cognitivo-conductual para el insomnio o a educación sobre el sueño. El primer grupo recibió un tratamiento orientado a reconocer y modificar pensamientos y conductas que mantienen el insomnio. El segundo recibió información general sobre hábitos de sueño, sin las técnicas conductuales específicas.

Los autores tomaron muestras de sangre antes de comenzar y durante los dos años posteriores al tratamiento. El análisis examinó modificaciones en la metilación del ADN, un mecanismo que influye en la activación o desactivación de genes y que puede utilizarse para estimar indicadores de envejecimiento biológico, es decir, el funcionamiento del organismo independientemente de la edad.

De acuerdo con UCLA Health, quienes realizaron terapia cognitivo-conductual tuvieron una probabilidad casi tres veces mayor de alcanzar la eliminación del insomnio frente al grupo que recibió educación sobre el sueño. Además, el ritmo de envejecimiento mostró una reducción significativa en una de las herramientas utilizadas para medirlo, denominada DunedinPACE.

Hombre mayor con pijama de rayas sentado en la cama frotándose el ojo en la oscuridad. Hay un bastón y una luz tenue en el pasillo adyacente.
La investigación sobre insomnio clínico comparó durante ocho semanas la terapia cognitivo-conductual con una intervención de educación sobre hábitos de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Judith Carroll, autora principal del trabajo y profesora asociada de Psiquiatría en la institución educativa, afirmó que el insomnio en la vejez suele considerarse un problema de calidad de vida, aunque los hallazgos plantean que también podría ser un factor modificable en el proceso de envejecimiento. La investigadora comparó la atención al sueño con la que se brinda a la actividad física y a la alimentación dentro de las estrategias de envejecimiento saludable.

La terapia trabaja con pensamientos, conductas y habilidades para afrontar el malestar

La terapia cognitivo-conductual se basa en la idea de que pensamientos, emociones, reacciones físicas y conductas se influyen entre sí. Mayo Clinic indica que este tipo de psicoterapia ayuda a reconocer patrones de pensamiento que contribuyen a los problemas y a responder a situaciones difíciles de una manera más eficaz.

En la práctica, el tratamiento suele enfocarse en problemas definidos junto con el terapeuta. Puede incluir el registro de pensamientos y emociones, la identificación de conductas que agravan el malestar y el ensayo de nuevas estrategias. También pueden proponerse tareas entre sesiones, siempre dentro de un plan de tratamiento acordado.

Una revisión publicada en la revista Focus la describe como una intervención respaldada para trastornos de ansiedad y relacionados con el estrés. Según los autores, sus recursos comunes incluyen la reestructuración cognitiva, que busca revisar interpretaciones negativas o extremas, y los experimentos conductuales, que permiten poner a prueba creencias en situaciones concretas.

Perfil de una persona adulta mayor con el cerebro translúcido, mostrando conexiones neuronales, ondas de sonido y el oído, en un entorno difuso.
La terapia cognitivo-conductual trabaja sobre pensamientos, emociones y conductas para identificar patrones que sostienen el malestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo artículo explica que, para algunos problemas de ansiedad, la exposición forma parte del tratamiento. Esta técnica consiste en acercarse de manera planificada a situaciones, pensamientos o sensaciones que generan temor y que suelen evitarse. Su aplicación depende de cada diagnóstico y debe realizarse con una guía profesional adecuada.

Por su parte, una investigación de BioPsychoSocial Medicine examinó investigaciones publicadas entre 1987 y 2021 sobre este enfoque. Los autores identificaron 345 artículos vinculados con la medicina biopsicosocial, entre ellos revisiones y ensayos clínicos controlados.

Según la revisión, la evidencia disponible mostró beneficios a corto plazo para diversos problemas de salud mental, afecciones físicas y dificultades conductuales. Entre los campos analizados aparecen ansiedad, depresión, fibromialgia, síndrome del intestino irritable, fatiga crónica y tabaquismo. Los investigadores aclararon que hacen falta más seguimientos para establecer cuánto se mantienen los efectos con el tiempo.

Tanto Mayo Clinic como Cleveland Clinic señalan que la terapia puede realizarse sola o junto con otros tratamientos, según la situación clínica. La elección del abordaje, la cantidad de sesiones y la combinación con medicación u otras intervenciones requieren una evaluación individual realizada por profesionales capacitados.

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