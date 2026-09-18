Tres personas fueron detenidas con 101 huevos de tortuga lora durante arribada en Costa Rica

Tres personas fueron detenidas en flagrancia con 101 huevos de tortuga lora dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Crédito: MINAE

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Tres personas fueron detenidas en flagrancia tras ser sorprendidas con 101 huevos de tortuga lora extraídos de manera ilegal dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, en Guanacaste, durante uno de los periodos de arribada de esta especie.

La intervención fue realizada de manera conjunta por funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE), pertenecientes al Área de Conservación Tempisque (ACT-SINAC), y miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional (ADIO).

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De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió cuando los equipos de vigilancia detectaron a tres personas que transportaban un cargamento con 101 huevos, equivalente aproximadamente a dos nidos de tortuga lora (Lepidochelys olivacea).

Los sospechosos fueron identificados por las autoridades con los apellidos Brenes Blanco, Mesén Ramírez y Ramírez Escalante.

Según el SINAC, ninguno de los tres contaba con autorización para extraer los huevos ni pertenecía a la asociación comunal autorizada para realizar el manejo controlado de este recurso dentro del refugio.

Debido a que fueron sorprendidos durante la presunta comisión del delito, los sujetos fueron trasladados inmediatamente ante la Fiscalía bajo el procedimiento de flagrancia.

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Operativos se intensifican durante las arribadas

La detención se produjo en medio de los operativos especiales que se desarrollan en Ostional durante los periodos conocidos como arribadas, cuando miles de tortugas lora llegan de manera sincronizada a la costa guanacasteca para desovar.

Durante estos eventos naturales, las labores de vigilancia se refuerzan debido a la elevada concentración de tortugas, huevos y visitantes dentro del área protegida.

La protección del sitio se realiza mediante una coordinación entre funcionarios estatales y organizaciones comunales que participan en la conservación y manejo regulado del refugio.

El director regional del Área de Conservación Tempisque, Nelson Marín Mora, condenó la extracción ilegal y destacó la coordinación desarrollada entre las instituciones y habitantes locales para responder ante este tipo de situaciones.

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El SINAC recordó que la extracción de huevos fuera de los mecanismos autorizados constituye un delito ambiental, debido al impacto que puede tener sobre la conservación de la especie y los esfuerzos desarrollados durante décadas en la zona.

Los huevos decomisados equivalían aproximadamente a dos nidos de tortuga lora, según las autoridades. Crédito: MINAE

Un sitio clave para la tortuga lora

Playa Ostional es reconocida científicamente como el segundo sitio de anidación más importante del mundo para la tortuga lora, condición que convierte al refugio en uno de los espacios naturales más relevantes de Costa Rica para la protección de tortugas marinas.

La particularidad de Ostional radica en las arribadas masivas, fenómeno mediante el cual miles de hembras llegan a la playa durante un periodo concentrado para depositar sus huevos.

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En esta zona funciona desde hace años un modelo de manejo comunitario regulado, mediante el cual la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional es la organización autorizada para realizar el aprovechamiento controlado del recurso bajo las disposiciones establecidas por las autoridades ambientales.

Fuera de ese esquema, cualquier extracción carece de autorización y puede derivar en actuaciones administrativas o judiciales.

Playa Ostional es considerada el segundo sitio de anidación más importante del mundo para la tortuga lora. Crédito: UCR

Autoridades llaman a turistas a respetar las restricciones

Tras el incidente, el SINAC reiteró a turistas nacionales y extranjeros la necesidad de respetar las reglas vigentes dentro del refugio, especialmente durante los periodos de arribada.

La observación de las tortugas debe realizarse únicamente acompañada de guías locales acreditados, mientras que los visitantes deben coordinar sus recorridos mediante los canales oficiales de las organizaciones autorizadas de la comunidad.

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Las autoridades también solicitaron a la población reportar cualquier comportamiento sospechoso relacionado con extracción de huevos, perturbación de animales u otras acciones que puedan afectar la fauna marina.

El SINAC destacó que la protección de la tortuga lora requiere una participación conjunta entre instituciones públicas, comunidades locales y visitantes, particularmente durante los momentos de mayor vulnerabilidad de la especie.

Para las autoridades ambientales, estos operativos buscan evitar que la extracción ilegal afecte un ecosistema considerado estratégico para la reproducción de la especie y preservar las condiciones que han convertido a Ostional en uno de los principales puntos de anidación de tortugas lora a escala mundial.

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