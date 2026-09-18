Nicaragua

“Ah, ¿es que todavía seguís vivo?”, le gritó escobar a su padre mientras lo asesinaba con un machete en Nicaragua

El acusado de 32 años es investigado por parricidio tras un ataque con machete en una comarca rural de Somotillo. El dictamen forense reportó 29 heridas y la causa de muerte fue un shock hipovolémico

Marlon Andrés Escobar Llanes fue acusado de parricidio por la muerte de su padre Andrés Escobar Peralta tras un ataque con machete en Somotillo, Chinandega. (Imagen retomada de Diariotrv.com)
Marlon Andrés Escobar Llanes fue acusado de parricidio por la muerte de su padre Andrés Escobar Peralta tras un ataque con machete en Somotillo, Chinandega. (Imagen retomada de Diariotrv.com)
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Marlon Andrés Escobar Llanes, de 32 años, fue acusado de parricidio por la muerte de su padre, Andrés Escobar Peralta, de 74, tras un ataque con machete ocurrido la madrugada del 28 de agosto en una comunidad rural de Somotillo, en el departamento de Chinandega. El Ministerio Público sostiene que el acusado encerró e inmovilizó a la víctima dentro de su vivienda antes de agredirla; el diario La Prensa Nicaragua informó que también enfrenta cargos por intentar matar a un jefe policial y por obstrucción de funciones.

El dictamen forense registró 29 heridas causadas por arma blanca, además de lesiones cortocontundentes, fracturas y daños en distintas partes del cuerpo. Escobar Peralta murió poco después de ser trasladado al Hospital Primario Raimundo García, de Somotillo, a causa de un shock hipovolémico derivado de politraumatismos y múltiples lesiones.

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El juez Ángel Antonio Miranda Arteaga admitió la acusación durante la audiencia preliminar del 11 de septiembre y ordenó prisión preventiva para Escobar Llanes. También aceptó la solicitud de la defensa para que el Instituto de Medicina Legal realice una valoración psiquiátrica al acusado, cuya audiencia inicial fue fijada para el 1 de octubre de 2026 en los juzgados de Chinandega.

La vivienda bloqueada y el pedido de auxilio

La Fiscalía afirmó que Escobar Llanes, conocido como Pito Loco, llegó cerca de las 5:40 a la casa de su padre, situada en la comarca San Antonio de Somotillo. Según la acusación presentada ante el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias de Chinandega, bloqueó la única puerta con trozos de madera, hierro y otros objetos para impedir que la víctima escapara o recibiera ayuda.

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Marlon Andrés Escobar Llanes fue acusado de parricidio por la muerte de su padre Andrés Escobar Peralta tras un ataque con machete en Somotillo, Chinandega. (Imagen de cortesía)
Marlon Andrés Escobar Llanes fue acusado de parricidio por la muerte de su padre Andrés Escobar Peralta tras un ataque con machete en Somotillo, Chinandega. (Imagen de cortesía)

El hombre habría atado a su padre a una cama con un cable eléctrico y lo amenazó: “De aquí nadie te saca, viejo hijo de P. De aquí no salís vivo”. El adulto mayor pidió ayuda de forma reiterada y rogó que llamaran a la Policía.

Los primeros machetazos habrían alcanzado sus piernas, pies, tobillos y caderas, con heridas graves, fracturas y exposición de tejido blando. La agresión continuó en brazos, abdomen, espalda, cuello y cabeza, mientras Escobar Peralta intentaba defenderse.

La víctima sufrió amputaciones en algunos dedos de la mano derecha al protegerse de los ataques. El acusado le habría gritado: “Ah, ¿es que todavía seguís vivo?”.

El Ministerio Público no precisó qué habría desencadenado la agresión. Medios oficialistas indicaron que el padre se negó a darle dinero a su hijo para comprar drogas.

La intervención policial y los cargos adicionales

La pareja del acusado, que vivía en una casa contigua, habría escuchado la agresión y buscó ayuda entre trabajadores de un plantel cercano. Ellos también oyeron los gritos del adulto mayor y alertaron a las autoridades.

Ilustración en acuarela de dos policías que escoltan a un hombre esposado por la espalda frente a un vehículo de policía.
El juez Ángel Antonio Miranda Arteaga admitió la acusación, ordenó prisión preventiva y fijó para el 1 de octubre de 2026 la audiencia inicial en Chinandega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Policía Nacional llegaron pocos minutos después y encontraron la vivienda cerrada. Al identificarse y exigir que abrieran, escucharon los lamentos de Escobar Peralta y los golpes que seguían dentro de la casa.

El acusado habría advertido a los policías: “Al que entre lo voy a picar también”. Los agentes forzaron la entrada y, según la Fiscalía, alcanzaron a ver cómo propinaba otros dos machetazos a su padre antes de ser reducido.

Escobar Llanes también habría lanzado machetazos contra los uniformados que intentaban detenerlo. Por ese episodio fue acusado de homicidio en grado de tentativa contra el comisionado mayor Ramón César Quintana y de obstrucción de funciones en perjuicio de otros dos oficiales.

Uno de los policías logró cubrirse con un escudo y luego neutralizó al sospechoso mediante técnicas de reducción. Civiles y agentes auxiliaron a Escobar Peralta, quien llegó con vida al centro hospitalario, pero falleció poco después.

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