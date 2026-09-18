Los proyectos de Susana Giménez, su faceta empresarial y la renuncia al amor: “Richard Gere me escribió una carta”

La diva, en una entrevista con la televisión peruana, reflexionó sobre su carrera y su vida personal (Video: Amor y fuego/ Willax)

Guardar

En una extensa entrevista con la televisión peruana, Susana Giménez afirmó que no tiene interés en volver a enamorarse y habló de una etapa centrada en sus amistades, sus perros y sus proyectos personales. La conductora habló con el ciclo Amor y fuego, ciclo de la televisión peruana emitido por Willax y conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, donde se refirió a su extensa carrera, la serie y un documental que prepara y hasta habló de Richard Gere.

“Lo he dejado para siempre. Ya con la última experiencia me valió”, respondió diva al ser consultada sobre la posibilidad de iniciar una relación, en alusión a Jorge Rama. “No, no me interesa, estoy mucho mejor”, sostuvo. “No sufro por nadie. No tengo que pagar nada que me corresponda. Estoy tranquila”, agregó.

PUBLICIDAD

Los amores de Susana Giménez, Richard Gere y Ricardo Darín: “Amé demasiado y siempre terminé casi siempre mal”

Susana Giménez junto a Ricardo Darín

Cuando le preguntaron a la conductora si saldría con un galán internacional como Richard Gere, ella fue directa: “No, la verdad que no”. “Uno ya tiene sus complejos también. Yo antes era una escultura de cuerpo y ahora tengo mi celulitis, tengo lo que tienen todas las mujeres”, expresó. Aun así, insistió en que su postura responde a su experiencia afectiva. “Amé demasiado y terminé casi siempre mal”, afirmó.

Sin embargo, Susana reconoció que el actor de Mujer bonita y Gigoló americano fue uno de los invitados que más deseo tener en el living de su programa y nunca pudo concretar. “Nunca lo pude traer A Richard Gere, lo invitamos mil veces. Siempre decía ”sí, sí, sí“, pero estaba filmando y filmando. Hasta tengo una carta de él que me escribió diciendo ‘perdón, pero es imposible’. Hacía una película tras otra, tenía muchísimo éxito. Era tan buen mozo”, aseguró.

PUBLICIDAD

Richard Gere en Gigolo Americano (1980)

La animadora marcó una diferencia al hablar de Ricardo Darín, con quien mantuvo un mediático noviazgo que duró un año. “Hoy somos hermanos”, dijo, y agregó que “amo a su mujer con locura”. “Jugamos mucho a la canasta”, contó sobre los encuentros que comparte con Darín y Florencia Bas. Al referirse al actor, sostuvo: “Ricardo es un ser especial. Es una de las personas más inteligentes, más geniales que he conocido, con un humor que no se puede creer”.

Sobre las temporadas que pasa en su chacra de Punta del Este, Uruguay, Susana contó cuáles son sus máximos placeres. “Estoy mucho con mis perros en la chacra y estoy muy feliz”, contó. Relató que disfruta de la lectura, las plantas y el bordado. “Hago almohadones de petit point. Hago cosas para entretenerme, pero yo nunca me aburro. Prendo la chimenea, me tiro a leer y están mis cuatro perros en los sillones, todos tirados. Y eso para mí es la paz, la felicidad”.

PUBLICIDAD

Susana Giménez prepara una serie para Amazon Prime y un documental con Disney

“Mi serie va a estar buena porque va a ser auténtica”, aseguró Susana Giménez sobre su serie biográfica (RSFotos)

La conductora confirmó que su historia llegará a Amazon Prime. “Recién voy por el quinto capítulo aprobado. Creo que son ocho”, indicó sobre la serie biográfica. “Va a salir por Amazon Prime. Yo cuento y cuento y cuento, lo graban los escritores y después arman los guiones”, explicó. Además, adelantó: “Yo quiero empezar un poco también por mi niñez, que nadie la conoce”. Consultada sobre el alcance de ese relato, la diva afirmó: “Toda la gente me dice: ‘Contá todo’. Y sí, voy a contar todo, todo”. Luego resumió su expectativa: “Va a estar buena porque va a ser auténtica”.

Aclaró que no tiene relación con la serie y anticipó que su producción comenzaría en noviembre, por lo que no estaría terminado ese mismo año. Sobre el segundo proyecto, reveló: “El documental lo va a hacer Disney+ y no les puedo decir más”. Por esos compromisos, descartó su regreso a la televisión en el corto plazo.

PUBLICIDAD

Susana Giménez sobre su estabilidad económica y las inversiones: “Me gustaba mucho el real estate”

Susana: “Tuve suerte de caer en ese momento. En la televisión se ganó muchísimo dinero porque el dólar estaba igual que el peso argentino” (RSFotos)

Consultada por la administración de su carrera y su patrimonio, Susana Giménez señaló que combinó su actividad artística con inversiones. “Me gustaba mucho el real estate y lo he hecho varias veces”, afirmó al referirse a la compra de propiedades.

La conductora remarcó que su trayectoria estuvo marcada por una agenda exigente. “He trabajado muchísimo. Hacíamos cine de día y a la noche hacía dos funciones en el teatro”, relató. “Me acostaba a las cinco de la mañana y después tenía que levantarme temprano para filmar”, añadió.

También consideró que una parte de sus ingresos respondió al contexto económico de una etapa de la televisión argentina. “Tuve suerte de caer en ese momento. En la televisión se ganó muchísimo dinero porque el dólar estaba igual que el peso argentino. Entonces, un dólar era un peso”, recordó. Sobre el control de los proyectos asociados a su imagen, Giménez fue tajante: “No delego. El último visto es mío porque yo me conozco. Si no me gusta una cosa, se hace otra vez”.

PUBLICIDAD