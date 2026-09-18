Costa Rica: El cartaginés elimina a saprissa y se mete en las semifinales de la copa centroamericana

Cartaginés venció 3-2 a Deportivo Saprissa el 16 de septiembre de 2026 y alcanzó por primera vez las semifinales de la Copa Centroamericana. (Cortesía: Concacaf)

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Cartaginés venció 3-2 a Deportivo Saprissa el 16 de septiembre de 2026 y alcanzó las semifinales de la Copa Centroamericana por primera vez, tras imponerse 5-4 en el marcador global de los cuartos de final. El triunfo en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago, llegó con un penal convertido a los 88 minutos y le dio al club su primera victoria ante otro equipo costarricense en el torneo, informó Concacaf.

La serie había comenzado con un empate 2-2 en el Estadio Ricardo Saprissa. José González y Geancarlo Castro marcaron para los Brumosos, mientras que Orlando Sinclair y David Guzmán anotaron para los Morados.

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El duelo de vuelta tuvo cinco goles y dos cambios de ventaja. Cartaginés abrió el marcador a los 22 minutos, Saprissa revirtió el resultado durante el segundo tiempo y los locales sellaron la clasificación con las anotaciones de Diego Mesén y Bernard Alfaro.

Un penal a los 88 minutos y la remontada en Cartago

José de Jesús “Tepa” González adelantó a Cartaginés con una definición de primera con la pierna izquierda dentro del área. El atacante aprovechó un pase desde la izquierda de José Quirós para marcar a los 22 minutos.

José de Jesús Tepa González abrió el marcador a los 22 minutos y anotó en la ida y la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. (Cortesía: Concacaf)

Saprissa empató en el tiempo añadido de la primera mitad. Orlando Sinclair conectó un cabezazo en palomita desde el área para establecer el 1-1 a los 45+3 minutos.

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Los visitantes pasaron al frente a los 57 minutos con un remate de primera de Fidel Escobar. El defensor definió con la pierna derecha y puso a Saprissa en ventaja en una eliminatoria que terminó con cinco goles por lado.

Mesén igualó el encuentro a los 77 minutos. El defensor de Cartaginés anticipó en el primer poste y cabeceó con potencia un córner ejecutado por Douglas López.

La definición quedó en manos de Alfaro a dos minutos del final. Bernard Alfaro transformó el penal a los 88 minutos para el 3-2 definitivo, que confirmó la clasificación de Cartaginés con un global de 5-4.

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González, Mesén y Sinclair entre los registros de la serie

González marcó tanto en la ida como en la vuelta de los cuartos de final. Antes de esta serie, solo Jorge Benguché, de Club Olimpia en 2025, y Aarón Suárez, de Liga Deportiva Alajuelense en 2023, habían anotado en ambos partidos de una eliminatoria de esta instancia.

Mesén lideró a Cartaginés en remates, con dos junto a González; pases exitosos, con 42; y duelos aéreos ganados, con siete. Además de su gol, realizó seis despejes durante el encuentro en el “Fello” Meza.

Cartaginés selló el pase a semifinales de la Copa Centroamericana con el penal de Bernard Alfaro a los 88 minutos, tras el 2-2 de la ida. (Imagen de cortesía)

Sinclair, máximo goleador histórico de Saprissa en la Copa Centroamericana con ocho tantos, convirtió su primer gol de cabeza en la competencia. Sus siete anotaciones anteriores se repartían entre cuatro con el pie izquierdo, tres con el derecho y una con otra parte del cuerpo.

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Gerald Taylor registró su segunda asistencia en el certamen, ambas frente a Cartaginés. El defensor habilitó a Sinclair en el gol del empate y ya había dado un pase para una anotación de Joseph Mora durante la fase de grupos de 2025.