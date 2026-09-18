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Leonardo Ponzio firmó contrato como entrenador de River Plate: los detalles

El León rubricó su vínculo con el Millonario luego de tres partidos dirigidos tras la salida de Eduardo Coudet

Hombre de cabello castaño viste una chaqueta deportiva roja con el escudo de River Plate en un campo de entrenamiento
Leonardo Ponzio camina por el campo deportivo luciendo el abrigo oficial de River Plate. (@RiverPlate)
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La Comisión Directiva de River Plate se reunió este jueves en el estadio Monumental para tratar, entre otros temas, el vínculo de Leonardo Ponzio al frente del primer equipo. La reunión, convocada por el presidente Stefano Di Carlo a las 18 horas, confirmó el plazo contractual del entrenador: firmó hasta mediados del año que viene.

Según explicó el titular de la institución, le hicieron un contrato por un año porque la AFA prohíbe que haya técnicos con interinatos que superen los dos partidos. Por lo tanto, se trató de una formalidad para que el DT pueda continuar al mando del equipo.

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Que tenga firmado un contrato de un año representa una figura legal, puesto que no existe el DT interino y no se permiten contratos por menos tiempo. Además, Ponzio tenía otro vínculo con el club, por eso tuvo que rubricar su condición de entrenador, caso contrario al de Marcelo Escudero, quien no necesitó firmar, dado que ya se hacía cargo de la Reserva.

Ponzio tuvo su debut ante Banfield (Fotobaires)
Ponzio tuvo su debut ante Banfield (Fotobaires)

Por otro lado, según pudo saber Infobae, si los resultados acompañan a River en lo que resta del año, desde las oficinas de Núñez no van a buscar un técnico definitivo. Ponzio asumió de manera interina el 27 de agosto tras la salida de Eduardo Coudet. Desde entonces, encadenó tres victorias en tres partidos, con nueve puntos sobre nueve posibles.

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Di Carlo y Enzo Francescoli mantienen la evaluación abierta y supeditan la permanencia de Ponzio al desempeño del equipo en lo que resta del Torneo Clausura y a la clasificación a competencias internacionales del próximo año.

“El que me conoce sabe que mis momentos de tomar decisiones en River fueron cada vez un poquito más locas. Lo veo desde ese lado. Estoy muy contento y feliz. Me debo a esta institución. Siento que cuando hay que estar, hay que poner la cara. Así fue”, expresó Ponzio en su primera conferencia de prensa al frente del club sobre cómo se dio su arribo al banco de suplentes.

“La palabra fue interinato. Así que hay que saberla respetar. Sé que va a ser una consecuencia de muchos partidos. Después se verá”, había señalado. Por lo pronto, su futuro dependerá de los resultados y no de la extensión de su contrato.

Nacido en Las Rosas, Santa Fe, Ponzio pasó por Newell’s Old Boys antes de llegar al Millonario, club en el que jugó dos ciclos como volante central. En total disputó 358 partidos, marcó 10 goles y repartió 16 asistencias con la camiseta millonaria. Ganó 17 títulos, cifra que lo ubica como el futbolista con más campeonatos en la historia del club, marca que comparte con Jonatan Maidana.

Tras retirarse, Ponzio no se alejó de River: desde noviembre de 2022 integró la Secretaría Técnica del club. Más recientemente ejerció como nexo entre las divisiones juveniles y la Reserva, hasta que asumió como entrenador interino del plantel profesional tras la salida de Eduardo Coudet, luego de la eliminación del equipo ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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