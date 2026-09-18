Política

Murió el papá de Victoria Tolosa Paz: "Vi tu lucha hasta el final"

Con una extensa carta, la diputada despidió a Juan Honorio Tolosa Paz y destacó sus enseñanzas. “Aprendí de mi padre a preguntarme quién soy realmente. A buscar adentro de mí. A tratar de encarnar en esta vida aquello que vine a ser”, expresó

Un hombre mayor sonriente con camisa azul claro se apoya sobre un respaldo claro
Juan Honorio Tolosa Paz murió este jueves a los 76 años
Guardar

Murió el padre de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, Juan Honorio Tolosa Paz, un hombre que supo acumular una larga trayectoria en diferentes ámbitos: desde el rugby, pasando por la veterinaria, hasta convertirse en astrólogo. “Vi tu lucha hasta el final”, expresó la legisladora.

Juan Honorio Tolosa Paz falleció durante las primeras horas del jueves a los 76 años, días después de sufrir un aneurisma. Era una figura conocida en La Plata por una galería de emprendimientos que supo llevar adelante durante su vida.

PUBLICIDAD

Nacido en 1950 en la capital bonaerense y perteneciente a una familia tradicional de esa ciudad, Tolosa Paz jugó al rugby en el club Los Tilos y cursó la carrera de Veterinaria, en la que llegó a desempeñarse como ayudante de cátedra. Pese a sus estudios, su vida no tuvo una trayectoria lineal: a lo largo de los años tuvo una agencia de Prode, un criadero de pollos, un almacén y fiambrería y un local de ropa.

Con el tiempo, Tolosa Paz atravesó una transformación personal profunda que lo llevó a especializarse en astrología psicológica. Parte de su actividad la desarrolló en España, donde dictó seminarios. Entre sus referentes intelectuales figuraron el antropólogo Eugenio Carutti y el astrólogo y psicoterapeuta Howard Sasportas. Sus análisis sobre la coyuntura política, económica y social le dieron reconocimiento público más allá del círculo especializado.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de una publicación en la red social X realizada por Victoria Tolosa Paz con un texto dedicado a su padre
El mensaje de Victoria Tolosa Paz para despedir a su papá

De su matrimonio con Laura Figliozzi nacieron Consuelo, Victoria, Justina y Juan Honorio. La familia ya había atravesado una pérdida grave en enero de 2018, cuando Juan Honorio hijo murió a los 38 años tras sufrir un accidente en moto en el Distribuidor Pedro Benoit, en La Plata.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz se despidió de su padre con un mensaje publicado en su cuenta de X. “Una nunca está preparada para sentarse a escribir el día en que su padre se va. Hoy siento un profundo dolor pero al mismo tiempo una inmensa calma, porque te fuiste luchando. Te vi luchar hasta el final”.

En su texto, la legisladora recordó la visión de mundo que su padre le transmitió: “Querido papá, hoy te despido sabiendo que soy quien soy no solo por mi madre, sino también por vos, porque fuiste mi padre y porque dejaste en mí una manera de mirar la vida”. Y rescató una enseñanza que, según dijo, resumía la filosofía de vida de Juan Honorio: “Uno tiene que conocer su semilla. Si naciste con semilla de naranja, tenés que lograr ser la mejor naranja”.

“Aprendí de mi padre a preguntarme quién soy realmente. A buscar adentro de mí. A tratar de encarnar en esta vida aquello que vine a ser. Por eso hoy, en medio de este dolor inmenso, quiero decirte simplemente: gracias, papá. Gracias por enseñarme a buscar dentro de mi corazón quién soy realmente. A seguir mi corazón siempre y a escucharme. Gracias por las horas de astrología, por las cartas que compartimos, por nuestras conversaciones políticas, por esas miradas a veces dolorosas sobre nuestra patria, pero también por haber mantenido siempre la esperanza de que la Argentina va a salir adelante”, escribió.

De esta manera, la diputada expresó: “Me quedan tus palabras, tus enseñanzas, tu búsqueda y una parte tuya viviendo para siempre en nosotros”.

Tolosa Paz cerró su mensaje con una referencia a los dos Honorios que perdió: “Cada vez que mire el cielo, voy a saber que allí están los Honorios de mi vida, vos y Juancho”, en alusión a su padre y a su hermano fallecido en 2018.

Temas Relacionados

Victoria Tolosa PazLa PlataMuerteJuan Honorio Tolosa PazÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con cambios de último minuto, el Senado aprobó un nuevo régimen de biocombustibles

El proyecto eleva los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%. Ahora será girado a la Cámara de Diputados, donde no hay cronograma definido para su tratamiento

Con cambios de último minuto, el Senado aprobó un nuevo régimen de biocombustibles

Al cierre de su gira por EEUU, Jorge Macri ratificó el apoyo del PRO a Milei y sus coincidencias con Trump

El jefe del Gobierno porteño cerró su visita a Washington con un encuentro con Ilan Goldfajn -titular del BID- y una reunión en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, adonde confirmó el respaldo del PRO al presidente y su sintonía con la agenda regional de la Casa Blanca

Al cierre de su gira por EEUU, Jorge Macri ratificó el apoyo del PRO a Milei y sus coincidencias con Trump

Presupuesto 2027: Bullrich volvió a cuestionar los cambios en discapacidad y apuntó contra el Ministerio de Economía

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza remarcó su diferencia con las modificaciones que tenía el proyecto y sostuvo que la cartera que conduce Luis “Toto” Caputo lo envió al Congreso. “Hay un error no forzado y eso te puede hacer perder el partido”, dijo

Presupuesto 2027: Bullrich volvió a cuestionar los cambios en discapacidad y apuntó contra el Ministerio de Economía

La CGT y las CTA hicieron un balance del plan de lucha contra Milei: qué pasará con el paro general

Los líderes de las tres centrales obreras volvieron a reunirse y tomaron decisiones sobre la continuidad de las protestas. Qué reuniones proyectan con sectores en crisis para consensuar medidas conjuntas

La CGT y las CTA hicieron un balance del plan de lucha contra Milei: qué pasará con el paro general

Senado: con el apoyo de los aliados, el Gobierno logró convertir en ley la Inocencia Fiscal II

La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos. El peronismo la rechazó por vincularla con un esquema de blanqueo. También se sancionó el traspaso de la justicia de menores y competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires

Senado: con el apoyo de los aliados, el Gobierno logró convertir en ley la Inocencia Fiscal II

DEPORTES

Nadia Podoroska volvió a ganar en San Pablo y alcanzó los cuartos de final de un torneo WTA después de dos años

Nadia Podoroska volvió a ganar en San Pablo y alcanzó los cuartos de final de un torneo WTA después de dos años

Revelaron el encendido discurso del Cuti Romero a Julián Álvarez para volver a motivarlo: “Está muy encima de él”

El fuerte posteo de Lewis Hamilton en medio de los rumores por supuestas internas en Ferrari en la F1

Leonardo Ponzio firmó contrato como entrenador de River Plate: los detalles

El reto de Antonela Roccuzzo a Thiago que la TV no mostró en pleno festejo del título de Messi en Inter Miami

TELESHOW

Emilia Mernes impactó a sus seguidores con una sensual y elegante sesión de fotos: la llamativa reacción de Duki

Emilia Mernes impactó a sus seguidores con una sensual y elegante sesión de fotos: la llamativa reacción de Duki

Los proyectos de Susana Giménez, su faceta empresarial y la renuncia al amor: “Richard Gere me escribió una carta”

La tristeza de Cazzu al tener que suspender sus shows por problemas de salud: “No logré recuperarme”

La exigente rutina de entrenamiento de Marcelo Tinelli en el gimnasio

Melody Luz reveló el acoso que sufrió de un artista famoso: "Me sentí sucia, usada y humillada"

INFOBAE AMÉRICA

Juan Santamaría en Costa Rica se mantiene entre los 12 aeropuertos con mejor experiencia al pasajero del mundo

Juan Santamaría en Costa Rica se mantiene entre los 12 aeropuertos con mejor experiencia al pasajero del mundo

Apresan a canadiense con 15 kilos de droga y caen dos colaboradores de la red de tráfico “El Menor” en República Dominicana

Estas son las áreas con mayor ejecución presupuestaria en El Salvador

El beisbolista Mauricio Dubón subasta unas zapatillas para apoyar el plan educativo de Shin Fujiyama en Honduras

Régimen cubano arrestó al periodista Henry Constantin y lo investiga por “desobediencia”