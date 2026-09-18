Murió el papá de Victoria Tolosa Paz: "Vi tu lucha hasta el final"

Juan Honorio Tolosa Paz murió este jueves a los 76 años

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Murió el padre de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, Juan Honorio Tolosa Paz, un hombre que supo acumular una larga trayectoria en diferentes ámbitos: desde el rugby, pasando por la veterinaria, hasta convertirse en astrólogo. “Vi tu lucha hasta el final”, expresó la legisladora.

Juan Honorio Tolosa Paz falleció durante las primeras horas del jueves a los 76 años, días después de sufrir un aneurisma. Era una figura conocida en La Plata por una galería de emprendimientos que supo llevar adelante durante su vida.

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Nacido en 1950 en la capital bonaerense y perteneciente a una familia tradicional de esa ciudad, Tolosa Paz jugó al rugby en el club Los Tilos y cursó la carrera de Veterinaria, en la que llegó a desempeñarse como ayudante de cátedra. Pese a sus estudios, su vida no tuvo una trayectoria lineal: a lo largo de los años tuvo una agencia de Prode, un criadero de pollos, un almacén y fiambrería y un local de ropa.

Con el tiempo, Tolosa Paz atravesó una transformación personal profunda que lo llevó a especializarse en astrología psicológica. Parte de su actividad la desarrolló en España, donde dictó seminarios. Entre sus referentes intelectuales figuraron el antropólogo Eugenio Carutti y el astrólogo y psicoterapeuta Howard Sasportas. Sus análisis sobre la coyuntura política, económica y social le dieron reconocimiento público más allá del círculo especializado.

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El mensaje de Victoria Tolosa Paz para despedir a su papá

De su matrimonio con Laura Figliozzi nacieron Consuelo, Victoria, Justina y Juan Honorio. La familia ya había atravesado una pérdida grave en enero de 2018, cuando Juan Honorio hijo murió a los 38 años tras sufrir un accidente en moto en el Distribuidor Pedro Benoit, en La Plata.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz se despidió de su padre con un mensaje publicado en su cuenta de X. “Una nunca está preparada para sentarse a escribir el día en que su padre se va. Hoy siento un profundo dolor pero al mismo tiempo una inmensa calma, porque te fuiste luchando. Te vi luchar hasta el final”.

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En su texto, la legisladora recordó la visión de mundo que su padre le transmitió: “Querido papá, hoy te despido sabiendo que soy quien soy no solo por mi madre, sino también por vos, porque fuiste mi padre y porque dejaste en mí una manera de mirar la vida”. Y rescató una enseñanza que, según dijo, resumía la filosofía de vida de Juan Honorio: “Uno tiene que conocer su semilla. Si naciste con semilla de naranja, tenés que lograr ser la mejor naranja”.

“Aprendí de mi padre a preguntarme quién soy realmente. A buscar adentro de mí. A tratar de encarnar en esta vida aquello que vine a ser. Por eso hoy, en medio de este dolor inmenso, quiero decirte simplemente: gracias, papá. Gracias por enseñarme a buscar dentro de mi corazón quién soy realmente. A seguir mi corazón siempre y a escucharme. Gracias por las horas de astrología, por las cartas que compartimos, por nuestras conversaciones políticas, por esas miradas a veces dolorosas sobre nuestra patria, pero también por haber mantenido siempre la esperanza de que la Argentina va a salir adelante”, escribió.

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De esta manera, la diputada expresó: “Me quedan tus palabras, tus enseñanzas, tu búsqueda y una parte tuya viviendo para siempre en nosotros”.

Tolosa Paz cerró su mensaje con una referencia a los dos Honorios que perdió: “Cada vez que mire el cielo, voy a saber que allí están los Honorios de mi vida, vos y Juancho”, en alusión a su padre y a su hermano fallecido en 2018.