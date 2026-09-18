La exigente rutina de entrenamiento de Marcelo Tinelli en el gimnasio

El conductor mostró en sus redes cómo se mantiene en forma en el gimnasio

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Marcelo Tinelli volvió a mostrar parte de su preparación física en redes sociales, con ejercicios de fuerza, trabajo aeróbico y una sesión compartida con su hija Juana Tinelli. Las publicaciones, difundidas en distintos momentos, exponen la disciplina que el conductor sostiene a sus 66 años.

En el video, el conductor aparece en el gimnasio relizando una exigente rutina, y en algún momento también se ve a su hija. Así, se puede ver cómo realiza un circuito de training que combina movimientos con el propio peso corporal, ejercicios con mancuernas y trabajo para el tren inferior. Tinelli aprovechó la publicación para referirse al lugar que le asigna a la constancia dentro de su vida diaria.

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“Me fascina entrenar todos los días. Siempre somos lo que hacemos en forma repetida”, escribió el presentador en el mensaje que acompañó las imágenes. También agradeció a su hija por sumarse a la jornada: “Gracias Juanita Tinelli por acompañarme a entrenar”.

Tres momentos del entrenamiento de Marcelo Tinelli en el gimnasio

Dominadas, pesas y ejercicios para las piernas

El entrenamiento de Tinelli incluyó dominadas en barra, un ejercicio de fuerza que utiliza el peso corporal y exige principalmente espalda y brazos. A esa secuencia sumó ejercicios de bíceps con mancuernas y movimientos focalizados en las piernas, de acuerdo con las imágenes descritas por Caras.

La elección de actividades muestra una rutina con distintos estímulos físicos. Las dominadas y las pesas apuntan al trabajo muscular, mientras que la cinta de correr aporta el componente aeróbico. Tinelli ha compartido anteriormente imágenes de sus sesiones de ejercicio a través de sus perfiles personales.

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En esta ocasión, el registro tuvo además una presencia familiar. Juana Tinelli acompañó a su padre durante la práctica y ambos quedaron retratados en el mismo espacio de entrenamiento. La joven, que desarrolla su carrera en el modelaje, participó de una secuencia que el conductor presentó como parte de su hábito cotidiano.

La publicación no detalla la duración total de la sesión ni una planificación específica de cargas o repeticiones. Sin embargo, el contenido permitió observar un circuito que alterna actividades en máquinas, pesas y ejercicios de fuerza con barra.

Para sus seguidores, no es nueva la efición de Tinelli a la rutina del gimnasio. No hace mucho, escribía en sus redes sobre su experiencia en una pasada de 100 metros a 18 kilómetros por hora.

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“Pasada de 100 mts en el gym a 18 kms p/h”, junto a emojis vinculados al esfuerzo físico. La velocidad equivale a 5 metros por segundo, por lo que esa distancia se completa en alrededor de 20 segundos si se mantiene el ritmo indicado. “Amo volver a entrenar duro”, expresaba Tinelli.

Son las cosas del querer...

Por estas horas, además, el conductor era noticia más allá de su afición al gimnasio... Es que su historia de amor con Milett Figueroa habría llegado definitivamente a su fin. Después de meses atravesados por rumores, distanciamientos y versiones de crisis, Angie Balbiani aseguró en Puro Show (El Trece) que la pareja se separó hace apenas unos días.

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Según explicó la panelista del ciclo de eltrece, detrás de la ruptura habría existido un fuerte conflicto que también involucró a las hijas del conductor y a la modelo peruana.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habrían terminado nuevamente.

“Marcelo está asustado porque tiene problemas entre las hijas y Milett”, afirmó Balbiani, quien además sostuvo que Tinelli “asume que no está más enamorado”.

La información no terminó allí. La periodista lanzó otra fuerte versión sobre cómo habría sido el vínculo durante el último tiempo: “Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres”.

Pampito intervino para señalar que también habían circulado versiones sobre Tinelli:“Y Tinelli estaba con otras mujeres, lo contamos acá, cuando estuvo con Chloé Bello y supuestamente estaba con Milett”.

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En medio del debate, Pampito sorprendió al revelar una información que, según explicó, no podía desarrollar por completo.

“A mí me contaron algo… es delicado… que Tinelli le tiene miedo a Milett”, lanzó el conductor.

Ante el impacto que generó la frase, aclaró que no estaba haciendo referencia a amenazas graves ni a la comisión de algún delito, sino a una situación sensible cuyos detalles prefirió preservar. “Le tiene miedo o respeto, si quieren, a Milett. No puedo contar por qué. Me lo dijeron, pero no lo puedo contar”, cerró Pampito.