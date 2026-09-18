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La tristeza de Cazzu al tener que suspender sus shows por problemas de salud: “No logré recuperarme”

La artista explicó que su espectáculo depende de la voz y los instrumentos en vivo, por lo que decidió priorizar su recuperación

La cantnate se expresó ante sus fanáticos y contó cómo es su estado
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En medio de su gira internacional, Cazzu se vio obligada a suspender dos fechas de su tour Latinaje En Vivo luego de sufrir problemas de salud. Según comentó la cantante, habría contraído influenza, lo cual le impidió recuperarse a tiempo para subir al escenario. De esta manera, los conciertos previstos para el 18 de septiembre en Guatemala y el 19 en Costa Rica fueron reprogramados para noviembre.

La artista argentina, cuyo nombre es Julieta Cazzuchelli, comunicó la decisión a través de sus historias de Instagram. Desde el lugar donde permanece aislada, y mientras lucía un pijama, explicó que intentó restablecerse para cumplir con ambos compromisos, aunque su condición no se lo permitió.

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Hace unos días me agarró un virus, una influenza, una cosa bastante potente. Empecé a buscar, a través de todos los medios, recuperarme para poder cumplir con esta cita, tal como se los había prometido, pero no lo conseguí”, manifestó Cazzu, sumamente afectada por la situación.

La cantante señaló que no estaba en condiciones de presentar un espectáculo que, según detalló, se sostiene completamente con interpretaciones e instrumentos en directo. Por eso descartó actuar sin haberse recuperado por completo.

Julieta Cazzuchelli anunció por Instagram que permanece aislada y que no logró recuperarse a tiempo para subir al escenario (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
Julieta Cazzuchelli anunció por Instagram que permanece aislada y que no logró recuperarse a tiempo para subir al escenario (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

No logré recuperarme del todo para dar un show como lo es Latinaje”, expresó. “Si no hay salud, no lo podemos ejecutar”.

El equipo de la artista confirmó que la suspensión responde a motivos de salud y a una indicación médica, según informó “Me reporto desde el confinamiento”: Cazzu POSPONE conciertos por problema de salud.

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La presentación que estaba prevista para este 18 de septiembre en Guatemala fue trasladada al 14 de noviembre de 2026. El concierto se llevará a cabo en Jardín del Gigante, en Ciudad Cayalá.

En Costa Rica, el espectáculo programado originalmente para el 19 de septiembre también pasará a noviembre. La organización todavía no informó el día definitivo; el recinto previsto es el Anfiteatro Imperial, en Parque Viva.

Cazzu
Cazzu reprogramó dos fechas de la gira Latinaje En Vivo tras contraer una influenza durante su gira internacional (@cazzu)

Con toda la tristeza que me genera, les quiero prometer que nos vamos a ver”, afirmó la intérprete, quien continúa en recuperación.

Inti celebró sus tres años con una fiesta inspirada en Mulán

Antes de que Cazzu anunciara la reprogramación de dos conciertos por una influenza, la cantante organizó una celebración por el tercer cumpleaños de Inti, la hija que tuvo con el músico mexicano Christian Nodal. La niña cumplió 3 años el 14 de septiembre de 2026.

La reunión se realizó durante el fin de semana previo en el patio de la casa de la artista, en Argentina. Cazzu no publicó un registro propio del festejo en sus cuentas oficiales, pero personas cercanas difundieron imágenes y videos en sus historias de Instagram.

Los registros compartidos por La Joaqui y DJ Mami mostraron una ambientación alusiva a Mulán. Entre los elementos visibles había una casita de estilo oriental con el nombre de Inti en la fachada, figuras de Mushu, faroles de papel y globos de varios colores.

Antes de anunciar la reprogramación, Cazzu celebró en Argentina el tercer cumpleaños de Inti con una fiesta temática de Mulán difundida en redes sociales
Antes de anunciar la reprogramación, Cazzu celebró en Argentina el tercer cumpleaños de Inti con una fiesta temática de Mulán difundida en redes sociales

Todos los invitados aparecieron con hanfus, el vestido tradicional chino, en sintonía con la temática elegida para la fiesta. La decoración incluyó globos de colores, una mesa de dulces y una casita estilo oriental con el nombre “Inti” pintado en la fachada, junto a la figura de Mushu, el dragón de Mulán, personaje de Disney.

El espacio se completó con farolitos de papel en tonos pastel —amarillo, azul y rosa— colgados en el jardín, además de un farol chino rojo tradicional y un abanico decorativo del mismo color. DJ Mami cocinó brochetas de carne y carne asada para los asistentes.

El bailarín Ignacio Colombara fue identificado entre las personas presentes. Ha sido vinculado sentimentalmente con Cazzu en publicaciones de espectáculos, aunque la cantante no ha confirmado públicamente una relación. Los detalles del festejo fueron difundidos por invitadas y recogidos por Cazzu celebra el cumpleaños de Inti con fiesta temática de Mulán y sin Nodal: esto se sabe.

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