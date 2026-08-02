Costa Rica: Encuentran abandonado el vehículo del periodista Wilfredo Pizarro, quien fue asesinado

El cuerpo del periodista fue encontrado en la vía pública de Aguas Frías de Curubandé con varios impactos de bala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este sábado se reportó el hallazgo del supuesto vehículo de Wilfredo Pizarro Bueno en Cañas Dulces de Liberia, Guanacaste, tras su muerte hace dos días. El periodista fue encontrado sin vida el pasado jueves 30 de julio en la vía pública de Aguas Frías de Curubandé, con varios impactos de bala, según el reporte oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Menos de 48 horas después del crimen, el automóvil del comunicador apareció abandonado, de acuerdo con el reporte de Guananoticias, medio para el que laboraba.

Las autoridades mantienen como principal hipótesis un robo violento, conocido como “bajonazo”, con el objetivo de despojar a Pizarro de su vehículo y teléfono celular. Sin embargo, el reciente hallazgo del automóvil plantea nuevas dudas sobre el móvil y las circunstancias del homicidio. La aparición del vehículo podría abrir otras líneas de indagación, según diversos medios locales como CR Hoy.

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El presunto auto de Wilfredo Pizarro Bueno apareció abandonado en la ruta rural entre San Rafael y Santa María menos de 48 horas después del crimen. (Cortesía: Guana Noticias)

Las circunstancias que rodean la localización del vehículo y el sitio donde fue encontrado el cuerpo han complicado el esclarecimiento del caso. Guananoticias informó que la policía judicial analiza diferentes escenarios para determinar si el asesinato estuvo motivado únicamente por el robo del vehículo o si existen otros factores relacionados.

La muerte de Pizarro generó una fuerte conmoción. Diversos mensajes de solidaridad y pesar circularon en redes sociales, tanto de colegas del gremio periodístico como de sus seres queridos.

El comunicador era reconocido por su compromiso con las causas sociales y su esfuerzo constante por apoyar a los sectores más vulnerables.

“Era muy querido por todos”

El impacto en el entorno familiar resultó especialmente profundo. En una entrevista con Guananoticias, Etelvina Bermúdez, madre del periodista, describió el perfil humano de su hijo: “Mi hijo era muy especial conmigo, con todas mis hijas. Y con sus nietecitos, mis bisnietos, sobrinos y todos. Era muy bueno él con toda la familia, se amaban mucho”.

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La figura de Pizarro trascendió los límites familiares y alcanzó a la comunidad. “Muy querido, él era muy querido de todos, en el barrio y por todos. No sé... ¿Por qué me lo mataron de esa manera? Porque no se lo merecía. Como era él, no se merecía eso”, expresó la madre.

La muerte de Wilfredo Pizarro generó conmoción, mientras colegas, vecinos y su madre reclamaron justicia y una respuesta de las autoridades. (Cortesía: Redes sociales)

La familia exigió a las autoridades una respuesta de las autoridades. “Que se haga justicia, que me ayuden pronto, porque eso no es así, pues, vamos a llegar y matar a mi pobre hijo. No se lo merecía él.”.

El entorno profesional de Wilfredo Pizarro también lamentó su pérdida. Periodistas y reporteros regionales destacaron la dedicación y la ética que caracterizaban su ejercicio profesional. En redes sociales, compañeros compartieron mensajes y anécdotas que reflejan el impacto de su trayectoria informativa en Guanacaste.

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El asesinato de Pizarro mantiene en vilo a la comunidad, que permanece a la espera de avances oficiales y exige el esclarecimiento del caso.

De acuerdo con el informe inicial, Pizarro se desplazaba en un automóvil cuando fue interceptado por una o varias personas que, al parecer, intentaron asaltarlo.