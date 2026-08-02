Gasolinas, diésel y queroseno suben de precio en Honduras a partir del próximo lunes

La nueva estructura de precios entrará en vigor el 3 de agosto de 2026. (FOTO: La Tribuna)

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Los combustibles registrarán nuevos aumentos en Honduras a partir del lunes 3 de agosto de 2026, con incrementos de hasta L6,27 por galón en Tegucigalpa, mientras el Gobierno mantendrá un apoyo económico temporal sobre algunos derivados para contener parte del impacto en los consumidores.

Los nuevos precios divulgados por la Secretaría de Energía muestran incrementos para la gasolina superior, regular, diésel, queroseno y GLP vehicular tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

En la capital, la gasolina superior aumentará L3,25 y alcanzará un precio de L138,41 por galón, mientras que en San Pedro Sula subirá L3,00, para ubicarse en L134,83.

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Gasolina regular también aumenta

La gasolina regular tendrá un incremento de L2,34 por galón en Tegucigalpa, con lo que su nuevo precio será de L126,07. El Gobierno indicó que este aumento contará con un apoyo económico temporal de L2,34.

En San Pedro Sula, el mismo combustible subirá L2,20, alcanzando un nuevo precio de L122,65 por galón. En este caso, el apoyo económico temporal informado por las autoridades será también de L2,20.

Los incrementos entrarán en vigor desde el lunes 3 de agosto, de acuerdo con la nueva estructura oficial publicada por la Secretaría de Energía.

Uno de los incrementos más importantes corresponde al diésel, combustible fundamental para el transporte de mercancías y diferentes actividades productivas del país.

En Tegucigalpa, el diésel alcanzará los L129,45 por galón, tras registrar una variación de L5,19. La estructura publicada señala un apoyo económico temporal equivalente a L5,19.

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Mientras tanto, en San Pedro Sula, el nuevo precio será de L125,99, con un incremento de L5,04 por galón y un apoyo temporal por el mismo monto.

El Gobierno mantiene un apoyo económico temporal para algunos combustibles. (FOTO: Secretaría de Energía)

El queroseno presenta la mayor variación de la nueva estructura de precios. En Tegucigalpa aumentará L6,27, por lo que llegará a L115,66 por galón.

Para San Pedro Sula, el incremento será de L6,01, llevando el precio hasta los L112,06 por galón.

Por su parte, el GLP vehicular tendrá un aumento menor. En Tegucigalpa subirá L0,31 y llegará a L48,27, mientras en San Pedro Sula también aumentará L0,31, para situarse en L44,74.

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GLP doméstico mantiene su precio

A diferencia del resto de los productos incluidos en la estructura, el GLP doméstico mantendrá su precio durante la próxima semana.

El cilindro se comercializará a L249,62 en Tegucigalpa y L228,47 en San Pedro Sula. El Gobierno reportó un apoyo económico temporal de L35,22 para la capital y L35,58 para San Pedro Sula.

La nueva estructura representa una semana de incrementos generalizados en los combustibles, aunque algunos de los productos continuarán recibiendo apoyo económico temporal.

La gasolina superior llegará a L138,41 por galón en Tegucigalpa. (FOTO: El Heraldo)

Los valores estarán vigentes desde el 3 de agosto de 2026y servirán como referencia para las estaciones de servicio de las dos principales ciudades de Honduras.

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El nuevo ajuste también tendrá impacto directo sobre los conductores y sectores productivos que dependen diariamente de los combustibles.

Los aumentos en la gasolina superior, regular y el diésel se reflejarán desde el lunes en las estaciones de servicio, mientras el GLP doméstico será el único producto de la estructura publicada que mantendrá sin cambios su precio en Tegucigalpa y San Pedro Sula.