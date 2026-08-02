Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Gasolinas, diésel y queroseno suben de precio en Honduras a partir del próximo lunes

Los combustibles subirán de precio en Honduras desde el 3 de agosto de 2026. El queroseno aumenta hasta L6,27, mientras el diésel supera los L5 de incremento.

La nueva estructura de precios entrará en vigor el 3 de agosto de 2026. (FOTO: La Tribuna)
La nueva estructura de precios entrará en vigor el 3 de agosto de 2026. (FOTO: La Tribuna)
Guardar

Los combustibles registrarán nuevos aumentos en Honduras a partir del lunes 3 de agosto de 2026, con incrementos de hasta L6,27 por galón en Tegucigalpa, mientras el Gobierno mantendrá un apoyo económico temporal sobre algunos derivados para contener parte del impacto en los consumidores.

Los nuevos precios divulgados por la Secretaría de Energía muestran incrementos para la gasolina superior, regular, diésel, queroseno y GLP vehicular tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

En la capital, la gasolina superior aumentará L3,25 y alcanzará un precio de L138,41 por galón, mientras que en San Pedro Sula subirá L3,00, para ubicarse en L134,83.

PUBLICIDAD

Gasolina regular también aumenta

La gasolina regular tendrá un incremento de L2,34 por galón en Tegucigalpa, con lo que su nuevo precio será de L126,07. El Gobierno indicó que este aumento contará con un apoyo económico temporal de L2,34.

En San Pedro Sula, el mismo combustible subirá L2,20, alcanzando un nuevo precio de L122,65 por galón. En este caso, el apoyo económico temporal informado por las autoridades será también de L2,20.

Los incrementos entrarán en vigor desde el lunes 3 de agosto, de acuerdo con la nueva estructura oficial publicada por la Secretaría de Energía.

Uno de los incrementos más importantes corresponde al diésel, combustible fundamental para el transporte de mercancías y diferentes actividades productivas del país.

En Tegucigalpa, el diésel alcanzará los L129,45 por galón, tras registrar una variación de L5,19. La estructura publicada señala un apoyo económico temporal equivalente a L5,19.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, en San Pedro Sula, el nuevo precio será de L125,99, con un incremento de L5,04 por galón y un apoyo temporal por el mismo monto.

El Gobierno mantiene un apoyo económico temporal para algunos combustibles. (FOTO: Secretaría de Energía)
El Gobierno mantiene un apoyo económico temporal para algunos combustibles. (FOTO: Secretaría de Energía)

El queroseno presenta la mayor variación de la nueva estructura de precios. En Tegucigalpa aumentará L6,27, por lo que llegará a L115,66 por galón.

Para San Pedro Sula, el incremento será de L6,01, llevando el precio hasta los L112,06 por galón.

Por su parte, el GLP vehicular tendrá un aumento menor. En Tegucigalpa subirá L0,31 y llegará a L48,27, mientras en San Pedro Sula también aumentará L0,31, para situarse en L44,74.

GLP doméstico mantiene su precio

A diferencia del resto de los productos incluidos en la estructura, el GLP doméstico mantendrá su precio durante la próxima semana.

El cilindro se comercializará a L249,62 en Tegucigalpa y L228,47 en San Pedro Sula. El Gobierno reportó un apoyo económico temporal de L35,22 para la capital y L35,58 para San Pedro Sula.

La nueva estructura representa una semana de incrementos generalizados en los combustibles, aunque algunos de los productos continuarán recibiendo apoyo económico temporal.

La gasolina superior llegará a L138,41 por galón en Tegucigalpa. (FOTO: El Heraldo)
La gasolina superior llegará a L138,41 por galón en Tegucigalpa. (FOTO: El Heraldo)

Los valores estarán vigentes desde el 3 de agosto de 2026y servirán como referencia para las estaciones de servicio de las dos principales ciudades de Honduras.

El nuevo ajuste también tendrá impacto directo sobre los conductores y sectores productivos que dependen diariamente de los combustibles.

Los aumentos en la gasolina superior, regular y el diésel se reflejarán desde el lunes en las estaciones de servicio, mientras el GLP doméstico será el único producto de la estructura publicada que mantendrá sin cambios su precio en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Temas Relacionados

GasolinasdiéselquerosenoHonduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

«La pérdida de nuestro hijo tenía un propósito»: La Casa de Mateo acoge a familias del Hospital Bloom en El Salvador

El espacio fundado por Tatiana Beltrán y Óscar Sandoval acompaña a quienes enfrentan largas estadías hospitalarias junto a sus hijos, brindando servicios básicos y apoyo emocional en San Salvador

«La pérdida de nuestro hijo tenía un propósito»: La Casa de Mateo acoge a familias del Hospital Bloom en El Salvador

Buques de siete países llegan a Panamá para participar en ejercicios de seguridad

Las unidades fueron distribuidas entre el Pacífico y el Caribe, donde realizarán patrullajes, interdicciones y simulaciones destinadas a proteger el Canal ante amenazas transnacionales.

Buques de siete países llegan a Panamá para participar en ejercicios de seguridad

La Policía capturó al hombre que habría arrastrado a un perro con su vehículo en Honduras

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran al animal siendo arrastrado por un automóvil. La Policía capturó al conductor y el Ministerio Público investiga un presunto caso de maltrato animal.

La Policía capturó al hombre que habría arrastrado a un perro con su vehículo en Honduras

Los capturaron cargando televisoras y lavadoras tras aprovechar incendio en almacén de República Dominicana

Los arrestos se produjeron cuando los implicados fueron sorprendidos cargando bienes sustraídos del local en llamas

Los capturaron cargando televisoras y lavadoras tras aprovechar incendio en almacén de República Dominicana

Circula supuesto comunicado atribuido a la MS-13 que anuncia el fin de la extorsión en Honduras

Un supuesto comunicado atribuido a la MS-13 asegura que la estructura abandonó la extorsión, pero las autoridades de Honduras aún no han confirmado la autenticidad del documento

Circula supuesto comunicado atribuido a la MS-13 que anuncia el fin de la extorsión en Honduras

TECNO

Qué pasa con tu conexión a internet cuando aparece LTE en vez de 4G o 5G

Qué pasa con tu conexión a internet cuando aparece LTE en vez de 4G o 5G

¿Una página web vacía? Los peligros de visitar estos sitios en internet

YouTube en Argentina: los 10 videos que son populares hoy

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

Un malware oculto en Word puede engañar a la IA de Microsoft para alterar tus documentos en secreto

ENTRETENIMIENTO

Suki Waterhouse nunca vio “Crepúsculo” pese a ocho años de relación con Robert Pattinson

Suki Waterhouse nunca vio “Crepúsculo” pese a ocho años de relación con Robert Pattinson

Murió Vincent Pastore, el recordado actor de “Los Soprano” que interpretó a Big Pussy

Marvel revela cómo Chris Evans se convirtió en Steve Rogers en "Capitán América: El primer vengador"

MrBeast se casó: el youtuber con más seguidores del mundo celebró su boda en una isla del Caribe

Jacob Batalon rompió el silencio sobre su regreso a Spider-Man y sorprendió con una confesión

MUNDO

Donald Trump afirmó que Estados Unidos canceló un nuevo ataque contra Irán tras alcanzar un acuerdo preliminar

Donald Trump afirmó que Estados Unidos canceló un nuevo ataque contra Irán tras alcanzar un acuerdo preliminar

El Consorcio del Oleoducto del Caspio suspendió de forma temporal el bombeo tras los ataques ucranianos

El debate por la agenda trans llegó a Naciones Unidas: enfrenta a feministas históricas con una funcionaria de ONU Mujeres

Un ex asesor del líder supremo dijo que Irán destruirá infraestructura crítica del Golfo si EEUU lanza nuevos ataques

Al menos tres muertos y 21 heridos por una explosión de una bomba cerca de un café del centro de Moscú