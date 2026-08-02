Mirtha Legrand deslumbró con su look en una noche especial

Mirta Legrand lució un vestido azul noche con brillos en su programa

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La Noche de Mirtha arrancó este sábado a las 21:30 por la pantalla de eltrece con una mesa integrada por Soledad Silveyra, José María Listorti, Leo Montero y Evelyn Botto, cuatro reconocidas figuras del espectáculo y los medios en plena actividad. La conductora recibió a sus comensales con la energía de siempre y, fiel a su estilo, no dejó pasar los primeros minutos sin hablar de su look.

Mirtha Legrand, siempre elegante, eligió para esta noche un vestido azul noche cubierto de cristales y strass, diseño de Iara, la marca que la vista habitualmente en sus “mesazas”, que combinó con aros y anillos de Joyas Ricciardi. El peinado estuvo a cargo, como siempre, en las manos de Leo Cosenza, quien también le realizó un corte reciente que la propia conductora se encargó de señalar al aire con satisfacción. “Me queda mejor”, afirmó. El maquillaje fue obra de Gladys Andrade, mientras que el cuidado de piel estuvo en manos de la doctora Mauvel Tamariz. “Miren qué divino vestido que tengo hoy”, lanzó la diva apenas tomó la palabra, con la naturalidad y el desparpajo que la distinguen desde hace más de cinco décadas frente a las cámaras.

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El espectacular look de Mirtha Legrand en la noche del 1 de agosto (Prensa Eltrece)

Soledad Silveyra llega a la mesa con más de seis décadas de trayectoria que arrancaron a los 12 años en el teleteatro El amor tiene cara de mujer y que la llevaron a convertirse en una de las actrices más reconocidas de la televisión argentina. Hoy está en plena promoción del documental El último viaje a China, dirigido por Alejandro Maci, donde ella y Carlos Perciavalle reconstruyen la figura de China Zorrilla a partir de recuerdos compartidos en la chacra uruguaya del humorista. La película, estrenada en mayo de 2026, recibió elogios de la crítica especializada. Paralelamente, la actriz trabaja en la escritura de sus memorias, un proyecto personal que viene desarrollando en paralelo a su actividad pública.

José María Listorti lleva más de tres décadas en los medios. Se hizo conocido en los años 90 con sus sketches en Videomatch y Showmatch y en los últimos años amplió su registro hacia el teatro musical —con roles protagónicos en Matilda y La Sirenita, este último con una nominación a los Premios ACE— y el streaming, con su participación en El encargado para Disney+. También conduce el ciclo radial Re Tarde por Pop Radio 101.5, donde mantiene una audiencia fiel.

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Mirtha Legrand recibió a Soledad Silveyra, José María Listorti, Leo Montero y Evelyn Botto (Prensa Eltrece)

Leo Montero es conductor, productor y relator de la NBA para Latinoamérica en ESPN y Disney+ desde hace más de dos décadas. Nacido en Villa Carlos Paz, Córdoba, construyó su carrera en señales como Telefe, elnueve y América TV. En 2026 lanzó Random, un ciclo de entrevistas en las plataformas digitales de TN con figuras del deporte, y conduce Noches magnéticas por elnueve. Vegano y activista por los derechos de los animales, es una figura que alterna con comodidad el mundo del deporte con el del entretenimiento general.

Evelyn Botto es la incorporación más reciente al prime time de eltrece. Locutora de ESPN+, actriz, cantante y figura consolidada del streaming en su paso por OLGA, se sumó en marzo de 2026 a la segunda temporada de Otro día perdido, el night show de Mario Pergolini, donde ocupa el lugar que dejó Laila Roth. Su debut, luego de la confirmación de su romance con Fede Bal, generó repercusión desde el primer programa, con un intercambio de humor con Pergolini que dejó en claro la dinámica que aportaría al ciclo. Antes de llegar a la pantalla de eltrece, Botto había pasado por las cocinas de MasterChef Celebrity en Telefe y por una exitosa etapa en el teatro de la calle Corrientes.

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