El golazo de Luis Suárez que abrió el marcador para Inter Miami ante Columbus: la reacción de Messi en el banco de suplentes

El uruguayo metió el 1-0 para Las Garzas con un disparo de larga distancia

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Con Lionel Messi en el banco de los suplentes, Inter Miami se enfrentó al Columbus Crew en el Nu Stadium por una nueva jornada de la MLS. El conjunto de la Florida, que tuvo a los argentinos Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti, Facundo Mura y Rocco Ríos Novo, comenzó ganando el duelo con un golazo de Luis Suárez a los 16 minutos del primer tiempo.

El delantero uruguayo aprovechó que el arquero Patrick Schulte estaba adelantado y sacó un remate alto desde larga distancia. La pelota hizo la parábola justa para sobrepasar la humanidad del rival y se metió junto al palo izquierdo para el 1-0 parcial de Las Garzas.

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En medio de los festejos del Pistolero junto a sus compañeros tras la gran definición, las cámaras de la transmisión oficial captaron a Messi sentado en el banco de suplentes guiñando su ojo izquierdo y sonriendo ante el golazo de su compañero. El astro argentino volvió a la convocatoria del Inter tras el descanso que le dio el cuerpo técnico por el Mundial 2026, del cual participó junto a la selección argentina.

Lionel Messi entre los suplentes del Inter Miami para el duelo ante Columbus Crew (Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A los 34 minutos iba a llegar la igualdad del conjunto visitante por una jugada desafortunada que terminó con un gol en contra del brasileño Casemiro. El mediocampista se llevó por delante la pelota al intentar despejar un centro de Jamal Thiare y metió el balón en su propio arco, dejando sin chances a Ríos Novo.

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Sin embargo, Inter Miami fue en busca del segundo tanto y en una de las últimas jugadas de la primera etapa llegó el 2-1. Luis Suárez recibió un pase de De Paul al vacío, envió el centro atrás y Noah Allen apareció solo en el sector opuesto para conectar de cabeza y marcar el gol. No obstante, el juez de línea sancionó una posición adelantada que luego fue revisada por la árbitra Tori Penso, quien convalidó el tanto al encontrar al uruguayo detrás de la línea de la pelota.

Noah Allen le devolvió la ventaja a Las Garzas

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