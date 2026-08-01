La diputada Karen Reichardt discutió a los gritos con Matilda Blanco y abandonó el estudio de LAM: “Sos una bruta”

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Lejos de las típicas discusiones de moda, fama e indirectas, este viernes, el estudio de LAM (América) vivió un tenso momento cuando la diputada Karen Reichardt discutió a los gritos con Matilda Blanco. La situación creció al punto que la legisladora decidió abandonar el lugar tras sentirse ofendida.

Después de unos minutos de charla, la tensión incrementó cuando la invitada se cruzó con Blanco por la regulación a refugios y criaderos de perros. “Pedile disculpas a los animales, a los proteccionistas, a los dieciocho millones de animales”, le dijo Matilda a Reichardt.

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Mostrando su enojo, la legisladora devolvió: “Sos una maleducada, vos me tenés que pedir disculpas a mí”. Lejos de escucharla, la experta en moda continuó con su descargo y apunto: “Vos querés legalizar los criaderos”.

Fue entonces cuando intervino Ángel de Brito para calmar la situación y le pidió a su invitada que explicara el proyecto. “Yo no me desperté una mañana y dije: “Ay, a ver, se me ocurre tal cosa”“, comenzó diciendo Reichardt hasta ser interrumpida nuevamente por Blanco: ”En Buenos Aires los criaderos están prohibidos. ¿Vos sabés que están prohibidos los criaderos?“.

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Karen Reichardt se va del estudio de LAM tras una pelea a los gritos con Matilda Blanco

A esta altura, la discusión se tornó en un mano a mano entre Blanco y Reichardt, el cual nadie podía interrumpir. “Yo no vine a discutir con vos. ¿Sabés qué? Hubiera venido a discutir con vos, lo hubiera hecho. Primero, si sos una persona más demente. Y segundo, que me insultaste a mí. Entonces ya no me amerita hablar con una persona como vos“, expresó la invitada, mostrando su fastidio.

Del otro lado, Blanco arremetió: “Qué lamentable que seas tan ignorante. Los refugios son privados, los pagamos nosotros con lo que podemos. Hay dieciocho millones de perros en la calle. No hay refugios estatales. No tenés ni idea de lo que estás haciendo. Alguien que tiene criaderos siendo vos, sos una comprada. Hay cosas que no se pueden pagar con el dinero, Karen, tenés que aprender, tenés que estudiar".

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Karen volvió a tomar la palabra y criticar a la experta en moda: “No, vos no pagás nada. Te quiero ver cuánto das a los refugios. Hay una hipocresía total. Cuando la gente del medio tiene un perrito y se sacan las fotos con los perritos, vos ves proteccionistas que pongan: “Ah, maltrato, maltrato”“.

Karen Reichardt explotó con Matilda Blanco en LAM, “sos una maleducada” y se retiró del estudio

Aún así, Blanco decidió no callarse y subrayar: “Sos una ignorante. Tenés que entender que no por todo se puede pagar en esta vida". Visiblemente fastidiada por la discusión, Reichardt contestó: “No seas ordinaria. Calmate, porque sos muy bruta".

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Matilda continuó con su descargo y acusó a la invitada: “Vos querés legalizar la venta de animales. Sí, porque tenés a alguien atrás que está detrás de este proyecto, es obvio. Mirá, mirá. Los refugios se mantienen con la poca plata. Hay gente que no tiene para comer, Karen. ¿Qué le querés cobrar al proteccionismo que no tiene un peso?“.

Ya sin ánimos de volver a tratar el tema, la diputada criticó: “Te gusta la chicaneada. No sos una persona seria para hablar de este tema. Me arrepiento de haberte dado mente". Fue entonces cuando Matilda dio un paso más y se refirió a la mascota de Javier Milei: “Te voy a decir una cosa. Todos los perros son Conan. Todos tienen derechos como Conan. ¿Entendés lo que te digo? Frená el discursito que tenés. Vos querés legalizar la venta de animales".

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En una búsqueda por argumentar su furia, Reichardt se dirigió al conductor y afirmó: “Ángel, esta mujer es insoportable. Sos hipócrita. Yo no puedo avalar estar sentada acá. ¿Cómo me vas a acusar? Porque si vos me acusás de algo, yo te pongo un abogado, porque yo no voy a soportar la gente como vos. Callate la boca, boba, bruta“.

Para cerrar, Blanco contestó: “Querés que no existan más las razas. Vos querés llenar de perros este país para que dieciocho millones de perros que hay en nuestro país en la calle no tengan a dónde ir. Vos querés regularizar que las personas, esta señora quiere regularizar a las personas que transitan animales. Vos sí vas a tener una carta documento”.

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Por último, Karen se levantó de su silla y, mientras se quitaba el micrófono, apuntó contra Blanco reflejando su malestar.