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El ejercicio aeróbico se vincula con una mejor memoria en adultos mayores

Un estudio aleatorio siguió a 2.832 mayores de 65 años y observó 25% menos probabilidad de demencia en quienes realizaron entrenamiento de velocidad de procesamiento visual con refuerzos, sin probar efectos en todos los grupos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio aleatorizado siguió durante 20 años a 2.832 personas mayores de 65 años y halló menos diagnósticos en quienes hicieron cinco a seis semanas de ejercicios (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Olvidar dónde quedaron las llaves o perder el hilo de una conversación puede generar preocupación a partir de cierta edad. Un reciente análisis publicado por la revista científica Alzheimer’s & Dementia y citado por Prevention, revela que el ejercicio aeróbico regular y el entrenamiento cognitivo pueden reducir hasta en un 25% el riesgo de desarrollar demencia, incluido el Alzheimer, en personas mayores de 65 años. La investigación involucró a 2.832 adultos, quienes fueron observados durante dos décadas y sometidos a distintos tipos de intervenciones cognitivas y físicas.

La memoria, lejos de ser una capacidad estática, depende de múltiples factores que pueden entrenarse en cualquier etapa de la vida. El doctor Gary Small, director de Hackensack Meridian Health en Nueva Jersey, explicó a al medio que la memoria es más que una simple capacidad de almacenar datos: involucra velocidad de procesamiento, concentración y varias funciones cerebrales que pueden ejercitarse mediante hábitos específicos.

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El concepto de neuroplasticidad fundamenta este enfoque: el cerebro mantiene la capacidad de modificar sus conexiones y estructura incluso en la vejez. Según Prevention, nuevas neuronas continúan formándose después de la jubilación, lo que abre posibilidades para intervenciones que mejoren la calidad de vida en la tercera edad.

El papel del ejercicio físico

Infografía con un cerebro humano, figuras de personas corriendo, jugando ajedrez y conversando, iconos relacionados con hábitos y evidencia científica.
Estrategias para la adultez mayor señalan que el ejercicio físico y mental, junto con la interacción social, reducen en 25% el riesgo de desarrollar demencia, según un ensayo clínico prolongado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las estrategias recomendadas, la actividad física se destaca como la más efectiva para preservar la salud cerebral. El informe detalla que el ejercicio aeróbico no solo estimula la creación de nuevas células cerebrales, sino que también multiplica las conexiones entre neuronas y activa factores de crecimiento nervioso, comparados como un “fertilizante” para el tejido cerebral.

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El estudio citado por Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism reveló que adultos mayores de 60 años que participaron en entrenamientos de intervalos de alta intensidad consiguieron mejoras de hasta un 30% en el rendimiento de la memoria.

La variedad en el movimiento también es relevante. Actividades como la danza, que requiere coordinación y aprendizaje de coreografías, proporcionan un estímulo adicional para la mente. Los especialistas consultados señalan que no existe una única disciplina universalmente efectiva, sino que cada persona puede encontrar la actividad física que mejor se adapte a sus preferencias y condiciones.

Entrenamiento cognitivo y aprendizaje constante

Hombre de mediana edad sonríe mientras hace ejercicio aeróbico en un parque, con un cerebro azul brillante superpuesto en su cabeza, junto a otras personas.
En un ensayo clínico, adultos mayores que completaron varias semanas de ejercicios visuales y recibieron sesiones de refuerzo anual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Small pone énfasis en el desafío intelectual como complemento del ejercicio físico. “La idea es entrenar el cerebro, no forzarlo”, declaró al medio estadounidense. Recomienda sumar actividades nuevas a la rutina diaria, siempre y cuando resulten atractivas y motivadoras. Puede ser incorporar sudokus o crucigramas más complejos, probar clases de dibujo o aprender juegos de mesa desconocidos.

El progreso, según el médico, depende de aumentar gradualmente el nivel de dificultad, de manera que el cerebro establezca nuevos circuitos en vez de repetir los ya existentes. “Si te comprometés con cualquier tipo de tarea mental, vas a mejorar con el tiempo. Todos tenemos la capacidad de progresar. Es cuestión de práctica”, subrayó.

Meditación y vida social, otros pilares

La atención sostenida es fundamental para la memoria, y la meditación aparece como una herramienta sencilla y accesible. Investigaciones recientes señalan que basta con 10 minutos diarios de meditación guiada para mejorar la precisión y los tiempos de reacción en tareas cognitivas. Además, estudios longitudinales muestran que quienes practican meditación durante décadas presentan cerebros biológicamente más jóvenes que sus pares.

El entorno social también influye. La interacción cotidiana, incluso si se limita a diez minutos de conversación, puede potenciar funciones ejecutivas como la memoria de trabajo y la capacidad para filtrar distracciones. La evidencia citada respalda la importancia del contacto social regular en la protección contra el deterioro cognitivo.

Cuatro adultos de 60 años sonríen mientras hacen ejercicio en su sala, imitando una rutina de aeróbicos en la TV. Dos hombres y dos mujeres en ropa deportiva.
Especialistas citados señalan que actividades que combinan movimiento, coordinación y aprendizaje de secuencias pueden sumar un desafío mental en la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de largo plazo que respalda la evidencia

El ensayo clínico publicado siguió durante 20 años a 2.832 personas mayores de 65 años. Aquellos participantes que completaron entre cinco y seis semanas de entrenamiento en velocidad de procesamiento visual, con sesiones de refuerzo anual y trienal, registraron una reducción del 25% en la incidencia de demencia respecto al grupo control. Se trató del primer ensayo aleatorizado en demostrar que una intervención cognitiva puede tener impacto dos décadas después de su aplicación, incluidos los casos de Alzheimer.

Según el medio, estos resultados avalan la combinación de hábitos físicos, intelectuales y sociales para cuidar la memoria y las funciones cognitivas en la adultez mayor. Los expertos consultados coinciden en que la clave no está en una fórmula única, sino en la constancia y la variedad de estímulos que desafíen al cerebro.

Además de la actividad física y el entrenamiento intelectual, la alimentación, el sueño regular y el control del estrés contribuyen a mantener el cerebro en óptimas condiciones. Los especialistas enfatizan la necesidad de adaptar cada recomendación a las características personales y consultar con profesionales de la salud antes de iniciar cambios relevantes en la rutina.

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