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“Trabajar mucho, encomendarse a Dios y comer sano”: la sencilla receta de José Flores, el hombre de 119 años que quiere llegar al Guinness

El Registro Civil sostiene la fecha de nacimiento y eso alimenta una aspiración inédita. La documentación debe atravesar filtros especializados antes de entrar en la conversación global de la longevidad

Un hombre mayor con gorra negra y camiseta de fútbol a rayas rojas y negras, y una mujer sonriente de cabello rizado con camisa clara, sentados
José Flores Flores cumplió 119 años. Junto a Yorleny León Marchena, ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica. Foto: @yorlenyleoncr.
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José Flores cumplió 119 años el 11 de julio y su caso generó en Costa Rica dos focos de interés: la celebración de un hincha de Alajuelense que todavía va al fútbol y el proceso para certificarlo como el hombre vivo más longevo del mundo, una marca que, si se confirma, superaría en tres años el récord masculino vigente de 116.

Durante el triunfo de Alajuelense por 1-0 ante Xelajú en la Copa Concacaf, el club difundió imágenes del agricultor guanacasteco y le dedicó un homenaje que se viralizó en redes sociales. Su familia, al mismo tiempo, reúne documentos para presentar el expediente ante el Grupo de Investigación en Gerontología y también ante Guinness.

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Hombre mayor en silla de ruedas con chaqueta roja, gorra azul y gafas de sol. Fondo con muro bicolor y estrella blanca. Barandilla de cristal y techo
Alajuelense homenajeó a José Flores Flores durante el triunfo ante Xelajú en la Copa Concacaf y el caso se viralizó en redes sociales.

Según el Registro Civil de Costa Rica, Flores nació el 11 de julio de 1907 en Guanacaste. Su cédula también registra 1907 como año de nacimiento, un dato que sostiene la aspiración de sus allegados de obtener el reconocimiento internacional.

La validación internacional del caso

Citado por El País, diario español, el investigador español José Antonio Rabadán, de la Universidad de Alicante, aseguró que se trata de “un caso absolutamente extraordinario”. El especialista dijo además que existe “un expediente muy completo que a nosotros nos merece toda la credibilidad sobre la vida de José, con documentos oficiales y verificados”.

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El expediente combina registros oficiales y apoyo académico

La recopilación de pruebas está en manos de la familia, con apoyo de la Asociación Península de Nicoya Zona Azul y del propio Rabadán. El objetivo es demostrar la edad del guanacasteco y evitar que se repita un caso como el de José Uriel Delgado Corrales, conocido como Chepito, de quien se afirmó que vivió 121 años sin haber recibido certificación oficial.

Helen Flores Arias, nieta de José, explicó que la familia ya trabaja con los requisitos exigidos por la organización que valida este tipo de marcas. “Estamos tratando de recopilar los datos que nos está pidiendo la organización Guinness para ver si se pudiera reconocer a él a nivel de récord. Ahorita están en los trámites parte de mi familia para reunir toda la información que están solicitando”.

Hombre mayor en mecedora, mujer sentada, periodista arrodillado con micrófono, dos personas de pie al fondo, pared de madera, globo amarillo
El Registro Civil de Costa Rica y la cédula de José Flores Flores registran que nació el 11 de julio de 1907 en Guanacaste.

De acuerdo con el relato publicado por El País, Rabadán conoció a Flores cuando tenía 117 años y destacó su condición física. El investigador sostuvo: “A los 119 años no existe lo normal. Son casos que estamos empezando a conocer”.

Hasta ahora, la persona viva de mayor edad es la inglesa Ethel Caterham, que cumplirá 117 años el 21 de agosto, según los datos citados por la publicación sobre la entidad que valida el récord. La plusmarca histórica sigue en manos de la francesa Jeanne Calment, fallecida en 1997 a los 122 años y 164 días.

Vive en Sardinal, se levanta a las 6 y mantiene una rutina activa

Flores vive con su familia en Obandito de Sardinal, en el cantón de Carrillo, cerca de la Península de Nicoya. Se levanta todos los días a las 6, come por sí mismo, usa una andadera para desplazarse y por las noches toma atol de maíz antes de dormir. El atol de maíz es una bebida caliente, dulce y tradicional que se prepara con maíz, agua, canela y azúcar o piloncillo

Nunca asistió a la escuela y trabajó durante décadas en distintos oficios, entre ellos la corta de palma en Quepos, labores en ingenios azucareros y faenas de jornalero en enclaves bananeros del sur de Costa Rica. Más tarde se trasladó a la zona norte del país, sin llegar a tener una parcela propia.

Su familia recibe unos 150.000 colones mensuales, equivalentes a cerca de USD 330, y vive en condiciones de precariedad. La nieta se reparte entre su cuidado y cursos de asistencia para personas mayores, mientras defiende que el anciano siga decidiendo sobre su vida cotidiana.

“Mucha gente ve a los abuelos como muebles; los alimentan y los limpian, pero no siempre se les ve como personas con derechos plenos. Aquí él tiene la última palabra sobre sus cosas”, dijo Hellen al diario español. Cuando le preguntan por la clave de su longevidad, Flores responde con una fórmula breve: “Trabajar mucho, encomendarse a Dios y comer sano”.

Hombre joven de pie junto a hombre mayor en silla de ruedas, ambos sonrientes. El hombre joven usa camiseta negra, el mayor chaqueta roja, gorra y bufanda
El caso de José Flores Flores reavivó el debate sobre la longevidad en Guanacaste y la zona azul de la Península de Nicoya.

El caso de Flores está vinculado al debate sobre la longevidad en Guanacaste, una provincia asociada a la llamada zona azul de la Península de Nicoya. Jorge Vindas, fundador de la asociación que promueve esa región, atribuyó ese patrón a una combinación de redes familiares y comunales, comida orgánica, actividad física permanente, una rutina marcada por la luz solar y una fuerte espiritualidad.

Rabadán añadió que no existe una explicación única para edades tan extremas. “Son muchos los ingredientes de esta ensalada llamada longevidad. La genética, la alimentación, la actividad física, ahora hemos incorporado las relaciones humanas y la conexión social. Pero no hay una respuesta definitiva que permita tener la explicación completa, porque otras personas en condiciones similares han fallecido a edades más cortas”.

Un hombre mayor sentado en una silla de ruedas con gorra y lentes de sol, rodeado por dos hombres con camisetas deportivas y una mujer
José Flores, un hincha del Alajuelense de toda la vida.

Según el demógrafo Luis Rosero-Bixby, citado en El País, los nacidos antes de los 30 años en esa región siguen mostrando una longevidad excepcionalmente alta. Las cifras oficiales sitúan la expectativa de vida al nacer en 83,7 años para las mujeres y 78,6 años para los hombres, en un país que además registra una fecundidad de 1,1 hijos por mujer.

Flores fue contemporáneo de Alfredo Di Stéfano, Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi, presenció todas las ediciones de la Copa del Mundo y también la actuación de Costa Rica en Brasil 2014.

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