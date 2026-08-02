La tarde libre de María Becerra en España: bikini animal print y la reacción de J Rei

La cantante María Becerra posa en una playa de Valencia al atardecer, con palmeras al fondo.

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María Becerra se tomó una tarde de respiro en medio de su gira por España, donde viene llenando estadios, y eligió las playas de Castellón para desconectarse. La cantante argentina documentó el momento en sus redes sociales con una serie de fotos al atardecer que rápidamente acumularon reacciones, pero fue el comentario de su pareja el que le sumó un guiño inesperado a la publicación.

Las imágenes la muestran en bikini animal print con detalles en bordo, sobre la arena blanca de Castellón. En la primera foto posa de costado, con una mano en el cabello recogido en cola alta, mirando hacia el horizonte mientras el sol se hunde detrás de las palmeras y baña todo de naranja.

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En la segunda, apoya una mano en la estructura de madera de una carpa de playa y mira directo a cámara, con el mar al fondo y la luz todavía cálida pero más suave. Los tatuajes en el cuello, el pecho y las piernas se ven con claridad en ese encuadre más abierto.

"Una pequeña parada", escribió Becerra en el pie de foto del posteo

María se encuentra de gira por España

La tercera captura la toma de espaldas, con el pelo suelto y largo cayendo sobre los hombros, girando apenas la cabeza hacia el lente. El sol aparece casi en el centro del plano, entre dos postes de madera, y convierte la foto en la más atmosférica de la serie.

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Las dos últimas regresan a la carpa: en una, Becerra posa de frente con el mar detrás, en una toma de cuerpo entero que muestra también el tatuaje en el muslo. En la otra, ya con menos luz y el cielo virando al azul, mira hacia un lado con expresión serena, con las luces de la carpa encendidas sobre su cabeza.

En el pie de foto, la artista escribió: “Una pequeña parada en medio de la gira para disfrutar de las hermosas playas de Castellón”.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios, pero el que más llamó la atención fue el de J Rei, su pareja. “Así y de cualquier manera te amo te amo te amo”, escribió en la sección de respuestas. La frase no pasó desapercibida para sus seguidores: “Así” es también el nombre de la canción que María lanzó junto a Abraham Mateos, un guiño que convirtió la declaración amorosa en una referencia doble.

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La cantante eligió las playas de Castellón para relajar

"Así y de cualquier manera te amo, te amo, te amo", escribió J Rei en los comentarios

Días atrás, Becerra cerró sus conciertos en Madrid con una escena que simboliza estos días de emociones intensas: invitó a su pareja, el rapero J Rei, al escenario de Noches del Botánico para cantar juntos “Mi amor”, el tema más íntimo de su álbum Quimera,donde retratan el momento más difícil que pasaron como pareja. Al terminar los shows, la cantante reposteó el momento en sus historias con un mensaje sin rodeos: “Gracias por compartir conmigo estas dos noches mágicas mi amor. Te amo con la vida”, acompañado de emojis de corazones.

La escena fue uno de los momentos de mayor carga emocional de una noche que ya venía cargada de sorpresas. El festival al aire libre del Real Jardín Botánico Alfonso XIII fue el escenario elegido por Becerra para presentar en vivo Quimera, el disco lanzado en noviembre de 2025 con sus cuatro alter egos: Jojo, Shanina, Maite y Gladys. La noche también incluyó otros invitados: la artista chilena Karteyes, con quien cantó “Lonely”, y el español Abraham Mateo, con quien presentó en vivo por primera vez “Así”, una colaboración inédita que pronto llegará a las plataformas.

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El momento con J Rei —cuyo nombre real es Julián Reininger— tuvo un peso diferente al resto de la noche. “Mi amor” cierra el álbum Quimera y nació de uno de los períodos más duros que atravesó la pareja: los dos embarazos ectópicos que sufrió Becerra durante 2025 y que pusieron en riesgo su vida. A fines de abril de ese año, la cantante fue internada de urgencia tras una hemorragia interna severa. El cuadro fue extremo: perdió más de la mitad de su sangre, debió recibir transfusiones y terminó internada en terapia intensiva e intubada. Fue Rei quien la llevó al hospital cuando comenzaron los primeros síntomas. Después de ese episodio, la pareja se retiró de la exposición pública para concentrarse en la recuperación física y emocional de la cantante.