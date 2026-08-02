Preocupación por la salud del novio de Iliana Calabró, internado en terapia intensiva e intubado: “Está grave”

Iliana Calabró y su novio, Luis De Stéfano, internado en grave estado

Guardar

Luis De Stefano, el empresario marmolero que desde hace tres años comparte su vida con Iliana Calabró, se encuentra internado en terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos con un cuadro grave. Según pudo saber Infobae, el hombre padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y su estado se deterioró con el correr de los días desde que fue ingresado al centro médico hace diez días. Está intubado y el equipo médico trabaja para estabilizarlo.

La información de su estado actual fue confirmada a este medio por fuentes cercanas a la actriz y conductora. El periodista Pepe Ochoa había develado la situación en LAM: “Está internado en terapia intensiva y muy grave. Su estado es delicado y están trabajando para estabilizarlo. Vive un momento crítico”, dijo Ochoa. Desde el entorno de Calabró precisaron que el cuadro “se fue complicando” a lo largo de la semana. La actriz no se pronunció de forma pública hasta el momento y permanece en su casa, ya que por la complejidad de la internación, no puede acompañarlo en la clínica.

PUBLICIDAD

La EPOC es una enfermedad respiratoria crónica que obstruye progresivamente el flujo de aire hacia los pulmones. En los casos más severos, cuando la capacidad respiratoria del paciente se ve comprometida, se recurre a la ventilación mecánica invasiva, que es la situación que atraviesa De Stefano en este momento.

Iliana Calabró y Luis De Stéfano, en el cumpleaños 60 de la actriz y conductora

No es la primera vez que el empresario es noticia por una situación que atañe a su salud. Ya había protagonizado un episodio de alto impacto en enero de 2025, cuando una ambulancia lo chocó de costado en la intersección de las avenidas Ángel Gallardo y Honorio Pueyrredón, en el barrio porteño de Caballito. El vehículo sanitario cruzó el semáforo en rojo cuando él se dirigía a buscar a Calabró a la productora donde grababa Los 8 escalones de los 3 millones. “Fue una desgracia con suerte. Él venía tranquilo y la ambulancia pasó en rojo. Mi pareja dice que ni la vio, ni la escuchó ni nada y solo sintió el golpe”, relató entonces la actriz a Teleshow. De Stefano quedó en observación con dolor en el pecho, pero sin lesiones de gravedad.

PUBLICIDAD

La pareja se conoció en 2023 a través de una doble presentación: el joyero de ambos y la abogada Ana Rosenfeld insistieron por separado para juntarlos. De Stéfano es un conocido empresario del rubro de la marmolería y tiene su comercio en el barrio de Chacarita. “Nos presentaron amigos en común, nuestro joyero y Ana Rosenfeld, cada uno por separado”, contó Iliana Calabró en Socios del espectáculo (El Trece) cuando la relación salió a la luz. La actriz, hija de Juan Carlos Calabró, describió a su pareja como “una especie en extinción” y la conexión fue tan inmediata que dos meses después de conocerse decidieron convivir.

La convivencia, según contó Calabró en una entrevista reciente con Teleshow, transcurre en el departamento de la actriz en el barrio de Palermo. “Todo se va dando naturalmente, hay que dejar que fluya. Mientras que nos sumemos el uno al otro, vamos a seguir estando bien”, expresó. En esa misma charla con este medio, ante la pregunta sobre los posibles planes de boda de la pareja, la actriz dejó la puerta abierta. “El compromiso no pasa pura y exclusivamente por un papel. Me parece que ya lo hemos asumido los dos, cada uno desde su lugar. Acompañándonos, estando con presencia, con entrega”, reflexionó. Y agregó: “Si en algún momento tenemos la necesidad de firmarlo o hacerlo ante la ley, lo haremos”.

PUBLICIDAD

Toda la familia de Iliana Calabró permanece en alerta. Se aguardan novedades sobre la evolución del paciente en las próximas horas.