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Joan Manuel Serrat, bisabuelo por partida doble y abuelo “fantástico”

El cantante, que se despidió de los escenarios hace cuatro años, no ha dejado por completo la vida pública y cada tanto es noticia por sus opiniones sobre el paso del tiempo y el trato dado a los adultos mayores. Su nieta y su hija cuentan cómo es con sus nietos

El cantautor catalán agradece el reconocimiento durante la gala en Madrid
Serrat, recibiendo el Premio de Honor de la Academia de la Música de España
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“Él dice que se jubiló. Es la versión oficial, pero se ha jubilado en sus términos, lo cual es muy guay (genial). Deberíamos hacerlo todos igual”, dijo Candela (39 años), actriz e hija menor de Joan Manuel Serrat (82), a la revista Lecturas, dando a entender que su padre sigue muy activo. “Es una persona que siempre ha sido un currante (trabajador). No es que no pueda parar, es que no quiere. Le gusta su trabajo y está haciendo sus cosas. ¿Cuáles? Yo tampoco lo sé, pero está haciendo cosas todo el rato”, agregó.

“Una de las cosas que más tiempo me ocupan es romper papeles”, dijo por su parte el propio cantante. “Hay que darle tiempo a la vida para deshacerte de cosas que son inútiles y que solo pueden darle dolores de cabeza a los que quedan y tentaciones a algún yerno”, agregó, ironizando en torno a la posibilidad de que, como ha sucedido con muchos escritores y artistas, alguien decida publicar canciones inconclusas.

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Además de cuidar su posteridad, desde su retiro ha estado ocupado recibiendo premios: en 2024, el Premio Princesa de Asturias de las Artes, en mayo pasado el Premio de Honor de la Academia de la Música de España y en junio, uno que alude a su nueva condición de veterano: el Premio Público al Talento Senior.

Joan Manuel Serrat - doctor honoris causa
Serrat, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara

Cada tanto acompaña a sus amigos en los escenarios, pero ya no habrá tours. “Para hacer giras hacen falta muchas cosas, no estoy dispuesto a sacrificar tanto”, dijo recientemente en declaraciones a EFE.

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“No sé de dónde saca la energía mi padre ahora que está jubilado”, dijo Candela Serrat. “Tiene la fortuna de tener un trabajo que le apasiona y siempre la ha gustado mucho. Le gusta mucho trabajar, y hacerlo bien, y esforzarse mucho”.

Candela Serrat tiene dos hijos de su matrimonio con el también intérprete Daniel Muriel. Al respecto dice: “Mi padre es un abuelo fantástico, presente, implicado. Somos unos afortunados”.

Candela Serrat y Daniel Muriel EUROPA PRESS TV
Candela Serrat y Daniel Muriel EUROPA PRESS TV

“Si me arrodillo mucho luego no puedo levantarme”, ironiza su yerno, pero luego se pone serio y asegura que, como abuelo, Serrat es ejemplar, dedicado, que siempre busca tiempo para estar con ellos. Agrega que los tres abuelos que tienen los niños son “muy abuelos y muy disfrutones (sic)”.

Por otra parte, Luna Serrat, hija del hijo mayor del cantante, Manuel (“Queco”), acaba de hacerlo bisabuelo por partida doble, ya que dio a luz a mellizas. “El amor que imaginábamos se quedó corto”, fue el posteo en Instagram de la nieta del cantante al anunciar el nacimiento de sus primeras hijas, fruto de su matrimonio con el futbolista Dani Ceballos.

Luna Serrat - bisnietas de Serrat
El mensaje de Luna Serrat anunciando el nacimiento de sus hijas

El padre de Luna, Manuel Serrat Domènech, de 57 años, se dedica a la producción audiovisual.

Hablando de Joan Manuel Serrat, Luna dice: “No veía la diferencia entre mi abuelo y los abuelos de mis compañeros de colegio. Era un abuelo presente, un abuelo orgulloso”.

“El legado más valioso que nos deja mi abuelo es el respeto”, agregó la joven, asegurando que es un valor que caracteriza a toda la familia. “Todo lo que gira en torno a mi abuelo se basa en el respeto. Él siempre dice que todo es más sencillo cuando te pones en el lugar del otro”, señaló en una entrevista para Haper’s Bazaar.

Dani Ceballos y Luna Serrat (INSTAGRAM).
Dani Ceballos y Luna Serrat (INSTAGRAM).

Luna subrayaba también en esa ocasión la gran implicación familiar de su abuelo, su preocupación constante por todos ellos y su rol de pilar fundamental de la familia: “Siempre ha estado preocupado por el bienestar de sus nietos, de su familia, en sostenerla. Creo que esa ha sido la clave”.

Las veces que Serrat ha intervenido en el debate público desde que dejó los escenarios, ha sido en defensa de los adultos mayores, de esa cada vez más amplia franja de población a la cual él mismo pertenece y que es víctima de descarte o invisibilización: “A estas personas pareciera que se les retira también el derecho a ser visible y se acaban convirtiendo en un ser invisible que va de aquí para allá”. No es su caso por supuesto. Sin embargo, el temor de que eso le sucediera determinó su decisión de cuándo y cómo retirarse: “Me sentía bien, no tenía ninguna enfermedad, pero un día tomé una decisión: antes de que te echen, vete”.

Joan Manuel Serrat y Candela Tiffón en una imagen de archivo. (Getty/Pablo Cuadra)
Joan Manuel Serrat y su esposa Candela Tiffón (Getty/Pablo Cuadra)

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