Aprueban extradición de un hondureño acusado de extorsión y conspiración para homicidio en El Salvador

El Poder Judicial de Honduras autorizó la extradición del hondureño hacia El Salvador, aunque su entrega quedó suspendida temporalmente. (Foto: Cortesía)

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El Poder Judicial de Honduras autorizó la extradición del ciudadano hondureño Humberto Eliseo Sánchez Baca, conocido con el alias de “Chevo”, quien es requerido por las autoridades de El Salvador para enfrentar un proceso judicial por su presunta participación en delitos relacionados con extorsión, conspiración para homicidio agravado y organizaciones terroristas.

La resolución fue emitida por un juez de extradición de primera instancia, luego de celebrar la audiencia de presentación y evacuación de pruebas. Sin embargo, la decisión no implica que el imputado sea trasladado de inmediato al país vecino, ya que la entrega quedó suspendida hasta que concluya un proceso penal que enfrenta actualmente en territorio hondureño.

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El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que el tribunal declaró con lugar la solicitud presentada por las autoridades salvadoreñas, aunque la ejecución de la extradición dependerá del desenlace de la causa judicial abierta contra Sánchez Baca en Honduras.

“Se concede la solicitud de extradición para el ciudadano Humberto Eliseo Sánchez Baca, petición que realizara la hermana República de El Salvador“, informó Silva al dar a conocer la resolución judicial.

De acuerdo con la solicitud de extradición, las autoridades salvadoreñas atribuyen al hondureño varios delitos de alto impacto. Entre ellos figuran proposición y conspiración para homicidio agravado, extorsión agravada y organizaciones terroristas, cargos que forman parte de investigaciones desarrolladas por los órganos de justicia de ese país.

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Humberto Eliseo Sánchez Baca, alias “Chevo”, fue requerido por las autoridades de El Salvador por delitos relacionados con crimen organizado. (Foto: Cortesía)

Además, Silva precisó que existe un segundo requerimiento emitido por otro tribunal salvadoreño, el cual también lo reclama por el delito de extorsión agravada, fortaleciendo así el expediente judicial que motivó la petición de extradición.

Pese a que Honduras aprobó la solicitud, el procedimiento quedó condicionado al cumplimiento de la legislación nacional. Esto se debe a que Sánchez Baca enfrenta un proceso penal en el país por el supuesto delito de tráfico ilícito de drogas, causa que aún no ha concluido.

Según explicó el portavoz judicial, el imputado permanecerá bajo arresto provisional en la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada en el departamento de Francisco Morazán, mientras continúan las actuaciones judiciales relacionadas con ese expediente.

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El proceso que enfrenta en Honduras se desarrolla en el Juzgado de Letras de Amapala, en la zona sur del país, donde un juez le dictó auto de formal procesamiento por el delito de tráfico ilícito de drogas. Esa resolución mantiene vigente la causa penal, razón por la cual la extradición no puede ejecutarse por el momento.

Las autoridades judiciales explicaron que el siguiente paso será la celebración de la audiencia preliminar, etapa en la que se determinará si existen suficientes elementos para enviar el caso a juicio oral y público.

La solicitud de extradición fue analizada por un juez de extradición de primera instancia tras la audiencia de presentación y evacuación de pruebas. (Foto: Cortesía)

En caso de que durante ese proceso se dicte una sentencia condenatoria, el ciudadano hondureño deberá cumplir primero la pena impuesta por la justicia nacional antes de ser entregado a las autoridades de El Salvador, donde responderá por los delitos que se le imputan.

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Este procedimiento responde al principio de que las personas requeridas en extradición no pueden abandonar el país mientras tengan procesos penales pendientes o condenas por cumplir en territorio hondureño, salvo que exista una disposición legal distinta.

La resolución emitida por el juez de extradición representa un paso importante dentro del proceso solicitado por las autoridades salvadoreñas, pero no marca el final del procedimiento.

La decisión definitiva sobre la entrega del acusado dependerá del avance y la conclusión del expediente judicial que permanece abierto en Honduras.

En los últimos años, la cooperación entre Honduras y El Salvador en materia de seguridad y justicia ha permitido fortalecer los mecanismos de intercambio de información y la ejecución de solicitudes de captura y extradición contra personas vinculadas con estructuras del crimen organizado y otros delitos transnacionales.

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