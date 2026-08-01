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Así están las tablas de la Liga Profesional, la de Promedios y la Anual camino a las copas internacionales de 2027

Se lleva a cabo el grueso de la tercera jornada del Torneo Clausura con cinco partidos este sábado

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Luego de la fecha que se llevó a cabo entre semana, hubo descanso el día viernes en la Liga Profesional y se retomó la actividad en la jornada sabatina. Con cinco atractivos encuentros, se van moviendo todas las tablas: la Zona A, la Zona B, la Anual (con un título y el boleto a las copas internacionales en juego) y la de promedios por la permanencia.

Hay que decir en primera instancia que Vélez e Independiente partieron como líderes de la Zona A, mientras que los que comenzaron esta tercera fecha con puntaje perfecto en la B son Argentinos Juniors y Barracas Central. Hay que remarcar que los ocho mejores de cada grupo accederán a los octavos de final del Clausura. En tanto, también existe una puja por el primer lugar de la Tabla Anual, que por ahora le pertenece a un Independiente Rivadavia imparable que le lleva tres puntos de ventaja a su escolta, el Bicho de La Paternal. Quien concluya como líder obtendrá un título de liga y además sellará su presencia en la Libertadores 2027.

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Los otros que disputarán el máximo certamen continental son Belgrano de Córdoba (campeón del Apertura), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y el segundo y tercer mejor clasificados en la Anual. Del cuarto al noveno lugar de esta clasificación se meterán en la Sudamericana 2027, considerando además que si un equipo argentino gana alguna de las ediciones actuales de las copas internacionales, abrirá una plaza extra para el año próximo.

Los dos conjuntos que están hundidos en la Anual son Estudiantes de Río Cuarto, que igualó sin goles ante Banfield, y Aldosivi. Aunque también luchan de cerca Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero, Platense, Newell’s, Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín y Tigre. En la de promedios también están hundidos el León cordobés y el Tiburón marplatense, mientras que Sarmiento, Banfield, Central Córdoba, Newell’s y Atlético Tucumán, en ese orden, figuran condicionados en la zona baja.

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  • Hoy

Estudiantes de Río Cuarto 0-0 Banfield

Gimnasia de Mendoza 2-0 Unión de Santa Fe

18:00 Belgrano de Córdoba-Argentinos Juniors

18:00 Estudiantes de La Plata-Defensa y Justicia

20:30 Racing-Tigre

  • Domingo 2 de agosto

14:30 Aldosivi-Gimnasia La Plata

14:30 Deportivo Riestra-Barracas Central

17:00 Newell’s-Boca

19:15 River-Rosario Central

21:30 Lanús-Instituto de Córdoba

  • Lunes 3 de agosto

16:45 Sarmiento de Junín-Independiente Rivadavia

19:00 Platense-Talleres de Córdoba

19:00 Vélez-Independiente

21:15 Huracán-Atlético Tucumán

21:15 Central Cordoba-San Lorenzo

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