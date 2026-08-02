Ángela Torres, la primera invitada al confesionario de Rosalía, arremetió contra una ex pareja: “Me hizo perderme a mi misma”

La sobrina de Diego Torres se confesó en vivo ante la cantante española (Video: DFentertainment)

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Ángela Torres fue la primera invitada al Confesionario del Lux Tour de Rosalía en Argentina, y no desperdició el momento: confesó en pleno escenario del Movistar Arena que una relación amorosa la hizo perder su “muchosidad”. El segmento, uno de los más virales y esperados del tour, es un espacio íntimo y teatral que la cantante española monta antes de interpretar “La Perla”, donde convoca a famosos y artistas locales a revelar secretos, anécdotas o desamores frente a un estadio lleno.

El intercambio arrancó con Rosalía marcando el tono desde el primer segundo. “Ahora es un momento solo nuestro”, le dijo a Torres. La cantante argentina lo confirmó: “Se siente especial”. La creadora del concepto de Motomami fue directo al punto: “Me pregunto si hay algo que tú llevas en el pecho ahí guardado desde hace un tiempo y tuvieras ganas de sacártelo hoy”.

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Torres no dudó. “Sí. Vengo a contarte que hay alguien con quien salí, que me hizo perder mi muchosidad”, dijo. La palabra detuvo el ritmo de la conversación. “¿Cómo muchosidad?”, preguntó Rosalía. La respuesta de Torres fue precisa: “Te preguntarás qué es. Entre mis amigas decimos que la muchosidad es lo que te hace ser quien sos, lo que te hace ser auténtica y brillar con tu yo propio”.

En la primera noche de su concierto en Buenos Aires, la española habló con su público

Con esa definición sobre la mesa, la cantante de “Favorita” desplegó la historia. “Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma y teníamos muchos problemas. Uno de ellos, el que más me lastimaba a mí, era que no me quería hacer parte de nada en su vida”. Rosalía interrumpió para calibrar la magnitud: “Uy, como años, hablamos de años”. Torres confirmó: “Sí, años”.

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El relato fue ganando en detalle y en dureza. “Él no quería invitarme con sus amigos, no quería invitarme a salir de fiesta. No me quería invitar a su vida. No me quería hacer parte de su vida. Quería que solo nos veamos solos, en su departamento”, describió Torres. El público respondió con abucheos. La española fue lapidaria y eligió un insulto bien argentino: “No, no, no, no, no, no, no, qué boludo”.

Pero el episodio que más la había lastimado era otro. “Había una parte en particular que a mí me lastimaba más que todas. Era que él iba siempre a ver tocar un grupo musical de artistas que a mí me apasiona, de acá de Argentina”, contó Torres. Antes de que pudiera decir el nombre, Rosalía lo adelantó: “¿Cindy Cats?”. El estadio estalló en gritos.

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Torres lo confirmó entre risas: “¡Exactamente! Sí. Cien por ciento”. Rosalía se justificó con humor: “Me ha venido a la cabeza, digo, yo creo que no sé por qué me ha venido”. Las dos les dedicaron un “shout out” a la banda, y Rosalía cerró el paréntesis con un “Increíbles, por cierto. Increíbles”.

La historia, sin embargo, no terminaba ahí. Torres completó el cuadro: “Yo le pedía que me lleve y él me decía que no. Si yo quería ir, tenía que conseguir las entradas por mi cuenta, que él no me iba a agregar a su lista de invitados, pero ¿sabes qué, Rosi?, las vueltas de la vida, hace poco este mismo grupo de artistas que yo tanto admiraba me invitó a cantar con ellos y ¿adivina quién estaba mirando desde la platea? ¡Mi perla Rosi!“”. El público volvió a abuchear.

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Si bien la sobrina de Diego Torres no contó de quién se trataba, en redes no tardaron en señalar a una persona: Rusherking. Ángela y Rusherking salieron en 2024 y terminaron a mediados de 2025 y durante este tiempo tuvo varias colaboraciones con la banda que nombró la cantante de “Vértigo”.