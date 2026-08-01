Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Las potencias occidentales denunciaron que Corea del Norte usa una red de empleados tecnológicos para financiar su programa nuclear

El aviso afirma que los operativos canalizan sus ingresos hacia organismos estatales y participan en extracción de datos corporativos, robo de criptomonedas y espionaje, mientras el país mantiene planes prohibidos por la ONU

El líder norcoreano Kim Jong Un. KCNA vía REUTERS
El líder norcoreano Kim Jong Un. KCNA vía REUTERS
Guardar

Once aliados occidentales, entre ellos Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, emitieron el viernes una advertencia conjunta sobre la contratación de trabajadores de tecnología de la información originarios de Corea del Norte, alertando que Pyongyang utiliza esa red para financiar su programa de armas nucleares y robar información confidencial a empresas globales.

La declaración, publicada en inglés por el Departamento de Estado de Estados Unidos, fue suscrita también por Japón, Corea del Sur, Australia, Francia, Italia, Canadá, Nueva Zelanda y los Países Bajos. En total, 19 agencias gubernamentales de nueve países respaldaron el comunicado.

Según el aviso, los trabajadores de tecnología de Corea del Norte se hacen pasar por nacionales de otros países para obtener contratos a través de plataformas digitales de empleo, adquisición y prestación de servicios. Una vez contratados, remiten sus salarios directamente a agencias estatales norcoreanas. La coalición advirtió que estos operativos participan en la extracción de datos corporativos, el robo de criptomonedas y el espionaje de información sensible.

PUBLICIDAD

“Los trabajadores de TI norcoreanos emplean métodos cada vez más sofisticados, incluida la integración de inteligencia artificial, para ocultar sus identidades y expandir sus actividades globalmente”, señala el comunicado conjunto. Esa incorporación de inteligencia artificial permite a los operativos ampliar su alcance y perfeccionar la suplantación de identidad a una escala sin precedentes, según la coalición.

El aviso detalla además que los operativos se apoyan en facilitadores ubicados en China, Rusia y el sudeste asiático para montar lo que el documento denomina laptop farms: instalaciones que alojan dispositivos proporcionados por las empresas contratantes, a los que los trabajadores norcoreanos acceden de forma remota mediante redes privadas virtuales (VPN) para enmascarar su ubicación real.

PUBLICIDAD

Ilustración de ciberseguridad con usuario haciendo clic en anuncio de laptop; en segundo plano, código malicioso, hackers, alertas y transferencias bancarias interceptadas.
Una ilustración moderna de ciberseguridad muestra a un usuario a punto de caer en un engaño digital, mientras hackers interceptan transferencias bancarias y vacían cuentas en un ambiente tecnológico oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pyongyang lleva décadas insistiendo en su derecho a contar con armamento nuclear y misiles balísticos, programas prohibidos por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). En 2023, el país consagró su condición nuclear en su propia constitución. Acosado por un amplio régimen de sanciones internacionales, el gobierno norcoreano es señalado por operar actividades de ciberdelincuencia y lavado de dinero para sostener sus ambiciones militares.

La coalición instó a todos los países, empresas y entidades a profundizar su comprensión de estos esquemas e implementar medidas para contrarrestar las tácticas descritas. Las plataformas de contratación en línea recibieron un llamado específico a fortalecer los procedimientos de verificación de identidad y los procesos de revisión de equipos informáticos. El aviso del viernes se suma a advertencias previas emitidas por Washington y sus aliados sobre las mismas redes.

Temas Relacionados

Corea del NorteCiberseguridadInteligencia artificialCriptomonedas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fueron diseñados para jeques que soñaban con un cuento de hadas turco, pero hoy son ruinas virales: los 732 castillos de Burj Al Babas

La urbanización de lujo concebida en las colinas de Bolu para millonarios del Golfo Pérsico colapsó con la quiebra del Grupo Sarot en 2018 y dejó a cientos de compradores sin sus propiedades y sin fecha de resolución

Fueron diseñados para jeques que soñaban con un cuento de hadas turco, pero hoy son ruinas virales: los 732 castillos de Burj Al Babas

Purgas en China: Xi Jinping exigió la lealtad absoluta del Ejército Popular de Liberación

La reunión del Politburó se celebró en la víspera del 99.º aniversario de las fuerzas chinas, con un mensaje de subordinación al Partido y un plan para endurecer los controles internos

Purgas en China: Xi Jinping exigió la lealtad absoluta del Ejército Popular de Liberación

"Estoy perdiendo fe": Donald Trump puso en duda el avance de las negociaciones con Irán y advirtió con el regreso de los ataques

En una reunión de gabinete en Camp David, el mandatario dijo que Teherán miente y tergiversa, y anticipó que las fuerzas estadounidenses golpearán con mayor dureza si continúa el conflicto

"Estoy perdiendo fe": Donald Trump puso en duda el avance de las negociaciones con Irán y advirtió con el regreso de los ataques

Brote de bacterias “come carne” en Alemania: ya se registraron dos muertes y 17 heridos

El calentamiento acelerado de las aguas del Báltico adelantó la temporada de los vibriones, que pueden destruir tejido en cuestión de horas y afectan con mayor severidad a personas mayores o con el sistema inmunitario debilitado

Brote de bacterias “come carne” en Alemania: ya se registraron dos muertes y 17 heridos

La embajada de Estados Unidos en España instó a sus ciudadanos a evitar viajes a Ceuta y Melilla

La legación emitió una alerta a las 18:30 tras la entrada en menos de 24 horas de más de 50.000 personas desde Marruecos y recomendó seguir instrucciones locales y evitar protestas violentas

La embajada de Estados Unidos en España instó a sus ciudadanos a evitar viajes a Ceuta y Melilla
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Edomex: detienen a Cristian Daniel ‘N’, tercer implicado en asesinato de alumno de la FES Zaragoza

Edomex: detienen a Cristian Daniel ‘N’, tercer implicado en asesinato de alumno de la FES Zaragoza

México vs Colombia sub 23: ¿cómo quedó el juego de los Centroamericanos?

Padre de Ollanta Humala sobre reencuentro con su hijo: “Capaz lloraré, me da un ataque y muero”

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 31 de julio

Claudia Sheinbaum accede a reunión con representantes de la CNTE

INFOBAE AMÉRICA

Purgas en China: Xi Jinping exigió la lealtad absoluta del Ejército Popular de Liberación

Purgas en China: Xi Jinping exigió la lealtad absoluta del Ejército Popular de Liberación

"Estoy perdiendo fe": Donald Trump puso en duda el avance de las negociaciones con Irán y advirtió con el regreso de los ataques

Costarricense Rebeca Grynspan toma ventaja en la carrera por dirigir la ONU tras primera votación del Consejo de Seguridad

Menos niños en las escuelas: La baja de nacimientos redefine las aulas en Centroamérica

Brote de bacterias “come carne” en Alemania: ya se registraron dos muertes y 17 heridos

ENTRETENIMIENTO

Cuáles son los podcasters mejor pagos de 2026, según el ranking de Forbes

Cuáles son los podcasters mejor pagos de 2026, según el ranking de Forbes

Como en ‘Juego de gemelas’: dos hermanas idénticas criadas por familias distintas se encontraron gracias a una fotografía

Tom Holland y Zendaya: la historia de amor que nació en el set de ‘Spider-Man’

Arnold Schwarzenegger levanta pesas para celebrar sus 79 años: el hábito que no ha abandonado en más de seis décadas

¿Podría Tom Holland ser el mejor Spider-Man de la historia? Las razones que dividen a los fans