Las potencias occidentales denunciaron que Corea del Norte usa una red de empleados tecnológicos para financiar su programa nuclear

El líder norcoreano Kim Jong Un. KCNA vía REUTERS

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Once aliados occidentales, entre ellos Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, emitieron el viernes una advertencia conjunta sobre la contratación de trabajadores de tecnología de la información originarios de Corea del Norte, alertando que Pyongyang utiliza esa red para financiar su programa de armas nucleares y robar información confidencial a empresas globales.

La declaración, publicada en inglés por el Departamento de Estado de Estados Unidos, fue suscrita también por Japón, Corea del Sur, Australia, Francia, Italia, Canadá, Nueva Zelanda y los Países Bajos. En total, 19 agencias gubernamentales de nueve países respaldaron el comunicado.

Según el aviso, los trabajadores de tecnología de Corea del Norte se hacen pasar por nacionales de otros países para obtener contratos a través de plataformas digitales de empleo, adquisición y prestación de servicios. Una vez contratados, remiten sus salarios directamente a agencias estatales norcoreanas. La coalición advirtió que estos operativos participan en la extracción de datos corporativos, el robo de criptomonedas y el espionaje de información sensible.

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“Los trabajadores de TI norcoreanos emplean métodos cada vez más sofisticados, incluida la integración de inteligencia artificial, para ocultar sus identidades y expandir sus actividades globalmente”, señala el comunicado conjunto. Esa incorporación de inteligencia artificial permite a los operativos ampliar su alcance y perfeccionar la suplantación de identidad a una escala sin precedentes, según la coalición.

El aviso detalla además que los operativos se apoyan en facilitadores ubicados en China, Rusia y el sudeste asiático para montar lo que el documento denomina laptop farms: instalaciones que alojan dispositivos proporcionados por las empresas contratantes, a los que los trabajadores norcoreanos acceden de forma remota mediante redes privadas virtuales (VPN) para enmascarar su ubicación real.

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Una ilustración moderna de ciberseguridad muestra a un usuario a punto de caer en un engaño digital, mientras hackers interceptan transferencias bancarias y vacían cuentas en un ambiente tecnológico oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pyongyang lleva décadas insistiendo en su derecho a contar con armamento nuclear y misiles balísticos, programas prohibidos por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). En 2023, el país consagró su condición nuclear en su propia constitución. Acosado por un amplio régimen de sanciones internacionales, el gobierno norcoreano es señalado por operar actividades de ciberdelincuencia y lavado de dinero para sostener sus ambiciones militares.

La coalición instó a todos los países, empresas y entidades a profundizar su comprensión de estos esquemas e implementar medidas para contrarrestar las tácticas descritas. Las plataformas de contratación en línea recibieron un llamado específico a fortalecer los procedimientos de verificación de identidad y los procesos de revisión de equipos informáticos. El aviso del viernes se suma a advertencias previas emitidas por Washington y sus aliados sobre las mismas redes.

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