Fueron diseñados para jeques que soñaban con un cuento de hadas turco, pero hoy son ruinas virales: los 732 castillos de Burj Al Babas

Burj Al Babas se extiende con más de 700 castillos idénticos sin habitar

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En las colinas del noroeste de Turquía, a mitad de camino entre Estambul y Ankara, se extiende uno de los proyectos inmobiliarios fallidos más fotografiados del mundo: Burj Al Babas. Una urbanización de más de 700 castillos de estilo europeo que permanecen abandonados, a medio construir, rodeados de escombros y maleza.

El proyecto prometía ser un enclave de lujo para compradores adinerados del Golfo Pérsico, con réplicas de castillos de cuento de hadas, amenidades de primer nivel y una comunidad exclusiva en la provincia de Bolu. Más de una década después del inicio de las obras, ninguna unidad fue terminada ni habitada.

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Un sueño de cuento con financiamiento del Golfo

El desarrollo se ubica cerca de Mudurnu, en la provincia turca de Bolu. REUTERS/Umit Bektas

La idea nació en 2011 de manos del Grupo Sarot, una constructora turca que había identificado una oportunidad de negocio. “La idea de Burj Al Babas surgió mientras trabajábamos en Kuwait y otros países del Golfo, después de hacer estudios de visibilidad y de percibir lo que querían nuestros clientes”, declaró el arquitecto Yalain Kocacalikoglu a la televisión turca.

El desarrollo, ubicado junto a la histórica ciudad de Mudurnu, contemplaba la construcción de 732 castillos idénticos con techos de pizarra gris y muros blancos, a un precio de entre 370.000 y 500.000 dólares por unidad.

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La mitad estaba destinada a compradores del Golfo —principalmente de Kuwait, Arabia Saudita y Bahréin— y la otra mitad se comercializaría como unidades de tiempo compartido para turistas locales. El plan incluía, además, un centro comercial, restaurantes, spas, baños turcos y un campo de golf. Las obras comenzaron en 2014.

Quiebra, abandono y un escándalo judicial

Las obras comienzan en 2014 con precios entre 370.000 y 500.000 dólares por unidad. REUTERS/Umit Bektas

La crisis económica que golpeó a Turquía en 2018, la caída en los precios del petróleo y la devaluación de la lira turca frenaron el proyecto de golpe. Para ese momento, el Grupo Sarot ya había vendido más de 300 unidades y construido el 80% de las estructuras planificadas. La empresa se declaró en quiebra y las obras se detuvieron.

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Según reportó The Guardian tras una visita al sitio, 587 castillos quedaron a medio terminar, expuestos a la intemperie y con daños crecientes por la humedad.

El único representante del Grupo Sarot presente en el predio, Adem Tekgöz, aseguró al medio británico que la paralización se debía al frío invernal y prometió una reanudación “el próximo verano”, una declaración que los compradores escucharon durante años sin resultados.

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Cientos de estructuras quedan a medio terminar y se degradan por la intemperie. REUTERS/Umit Bektas

El caso derivó en numerosas demandas judiciales. Un tribunal de Estambul especializado en delitos financieros investiga al Grupo Sarot por presunto fraude a inversores.

Los fiscales acusan a la empresa de haber utilizado Burj Al Babas como fachada para operaciones irregulares, cargos que sus directivos rechazan. The Guardian también documentó que el escándalo generó un intento de suicidio y un incidente diplomático entre Turquía y Kuwait.

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Nuevos dueños y promesas incumplidas

La comercialización apunta a compradores de Kuwait, Arabia Saudita y Bahréin. REUTERS/Umit Bektas

En 2021, la multinacional estadounidense NOVA Group Holdings adquirió el proyecto junto a otros activos del Grupo Sarot. Mujat Guler, director ejecutivo de NOVA Türkiye, confirmó la operación a Atlas Obscura: “Sí, hemos adquirido este proyecto y algunos más de Sarot”. Sin embargo, la compra no se tradujo en avances concretos.

En 2024, el encuentro entre el emir de Kuwait, Meshal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan reavivó brevemente las esperanzas. Se informó a los compradores que el proyecto continuaría, aunque sin precisar plazos ni condiciones.

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A mediados de 2026, el sitio web del Grupo Sarot ya no tiene presencia activa en línea y las estructuras permanecen intactas, según relevó el diario británico Mirror.

Un atractivo involuntario para el turismo y las redes

Un tribunal de Estambul investiga presunto fraude vinculado al emprendimiento

Lo que no pudo lograr como urbanización de lujo, Burj Al Babas lo consiguió como fenómeno viral. Imágenes de dron que mostraban las hileras de castillos idénticos circularon masivamente en redes sociales y generaron cobertura en medios de todo el mundo, desde Architectural Digest hasta Open Culture.

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El sitio se convirtió en destino para influencers y curiosos que acceden sin autorización para filmar en sus interiores. Incluso fue escenario de videoclips musicales.

NOVA Group Holdings adquiere activos en 2021, pero no concreta avances visibles. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

Entre los datos curiosos: el Burj Al Babas figura en listados internacionales de “ciudades fantasma” y “proyectos inmobiliarios fallidos más insólitos del mundo”.

Medios internacionales como The Mirror y Property News International lo citan como un caso de estudio sobre los riesgos de la especulación inmobiliaria y la desconexión entre el diseño de lujo y la demanda real.

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Mientras el tribunal de Estambul continúa con su investigación y los cientos de propietarios que pagaron por sus castillos aguardan una resolución, las estructuras de Burj Al Babas acumulan años de deterioro en las colinas de Bolu, sin fecha de finalización a la vista.