Un adolescente atacó con una tabla de madera a su mamá en Córdoba y fue detenido

Un adolescente fue detenido luego de atacar a su madre con una tabla de madera en la localidad de Villa Dolores, Córdoba

Un adolescente de 17 años fue detenido este último miércoles por la noche en la localidad de Villa Dolores, provincia de Córdoba, acusado de agredir a su madre con una tabla de madera, en un episodio que activó el protocolo de intervención policial y judicial en casos de violencia familiar.

El incidente se registró alrededor de las 22:20 en el domicilio de la víctima. Efectivos de seguridad llegaron rápidamente al lugar luego de que la propia víctima llamara a las autoridades y concretaron la aprehensión del menor, quien, de acuerdo con el reporte oficial, habría atacado físicamente a su madre y le provocó lesiones leves.

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Según la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, la agresión se produjo en el interior del domicilio familiar, y la víctima fue asistida en el lugar.

La información oficial brindada por el portal El Doce.tv, señala que el episodio fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes para determinar los pasos a seguir en el proceso.

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El adolescente fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación en función de la investigación y las pruebas recabadas. Se informó que la madre de la víctima fue asistida y que presenta lesiones consideradas leves.

En situaciones de violencia familiar en las que el presunto agresor es menor de edad, la ley prevé la intervención de organismos especializados y equipos interdisciplinarios para evaluar tanto el contexto familiar como las eventuales medidas de protección para la víctima. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre eventuales antecedentes o situaciones previas que involucren al joven.

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El joven apresado quedó a disposición de la Justicia

Un hombre apuñaló a su pareja frente a sus hijos

A finales de abril, un hombre intentó asesinar a su pareja frente a sus hijos en Salta y luego trató de quitarse la vida. El episodio se produjo alrededor de las 18 del martes 21 de abril, según informaron fuentes policiales, y dejó a la víctima en grave estado tras recibir tres puñaladas.

Los vecinos escucharon los gritos de auxilio de los hijos del matrimonio, y de inmediato, avisaron a las autoridades. Los niños, presentes en la casa al momento del ataque, lograron salir y pedir ayuda desesperadamente.

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La Policía acudió rápidamente al domicilio. Mientras los efectivos aseguraban la escena, la mujer fue trasladada de urgencia primero a la salita barrial y luego derivada al hospital San Bernardo, donde se encuentra internada en estado crítico. Fuentes consultadas por El Tribuno señalaron que la intervención médica fue crucial para estabilizar a la víctima ante la magnitud de las lesiones sufridas.

De acuerdo con los primeros datos recabados por la Policía, todo comenzó con una discusión entre la pareja que escaló rápidamente. El agresor, cuya identidad se mantiene bajo reserva en esta etapa de la investigación, huyó del lugar luego del ataque. Sin embargo, tras una breve búsqueda en la zona, los efectivos lograron localizar al agresor en el barrio Ceferino, a poca distancia del lugar del hecho.

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Al verse rodeado por la Policía, el agresor intentó quitarse la vida, provocándose lesiones leves que requirieron atención médica. Fue derivado al hospital más cercano, donde se constató que su vida no corría peligro. Tras la revisión médica, quedó detenido y fue puesto a disposición de la justicia, en donde podría quedar imputado por intento de femicidio.