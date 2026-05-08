Crimen y Justicia

Explotó un matafuego en un local, murió un empleado e investigan al dueño del lugar por homicidio

La acusación por es provisoria hasta tanto se determinen las causas exactas del hecho. La Fiscalía se apoya en presuntas irregularidades en las normas de seguridad y control

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Uno de los trabajadores debió ser hospitalizado tras la explosión del matafuego en Saénz Peña
Uno de los trabajadores debió ser hospitalizado tras la explosión del matafuego en Saénz Peña

Un trabajador de la localidad de Sáenz Peña, provincia de Chaco, perdió la vida tras la explosión de un extintor en un local dedicado a la carga de matafuegos, mientras que otro empleado resultó con heridas graves. El estallido se produjo durante una tarea de recarga de un cilindro de gran porte. Las autoridades investigan al titular del comercio por irregularidades que fueron detectadas durante las pericias.

El incidente ocurrió en la mañana del jueves, en un comercio situado sobre la calle 12, entre 5 y 7 en el barrio Ensanche Sur de la ciudad. La Policia y los Bomberos arribaron rápidamente al sitio tras el estruendo.

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Al ingresar al establecimiento, encontraron el cuerpo de Guillermo Strula, de 65 años, tendido en el piso. Según el parte policial informado por Diario Chaco, el operario falleció en el acto debido al fuerte impacto de la explosión. Un segundo trabajador sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital 4 de Junio.

Durante el operativo, las autoridades acordonaron el perímetro del comercio para permitir el trabajo de los peritos del Gabinete Científico y el personal de Bomberos. Según lo informado por el fiscal César Collado, las primeras observaciones evidenciaron posibles irregularidades en las condiciones laborales. “Las personas estaban trabajando en condiciones precarias”, sostuvo el funcionario.

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Un trabajador falleció debido a la explosión de un matafuego (Foto: Diario Norte)
Un trabajador falleció debido a la explosión de un matafuego (Foto: Diario Norte)

Collado explicó que la investigación quedó provisoriamente caratulada como homicidio culposo y lesiones graves, con una imputación inicial dirigida al titular del comercio, oriundo de Villa Ángela de acuerdo con la información del mencionado medio. Remarcó además que este tipo de establecimientos debe cumplir con estrictas normas nacionales e internacionales de seguridad y control que establecen estándares de procedimientos para manipular materiales sometidos a presión. “Las casas de matafuegos están reguladas por normas IRAM e ISO de calidad, justamente para controlar este tipo de materiales que trabajan con presión”, precisó.

La municipalidad de Sáenz Peña procedió a la clausura preventiva del local debido a presuntas irregularidades en las condiciones de funcionamiento. Por el momento, la causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas mientras se aguardan los informes técnicos de los especialistas en explosivos e instalaciones de presión.

La investigación judicial continúa bajo la órbita de la Fiscalía, que aguarda los resultados de las pericias técnicas para avanzar con la instrucción de la causa.

Otro caso en Salta

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Dos trabajadores de la empresa Aguas del Norte fallecieron durante tareas de mantenimiento en una cloaca en la localidad salteña de Rivadavia Banda Sur. El incidente ocurrió el martes cerca de las 19:45, cuando un grupo de operarios intervenía en una tubería cloacal y, según las primeras informaciones, la inhalación de gases tóxicos habría provocado la tragedia. Otros dos empleados resultaron afectados y permanecen hospitalizados en la ciudad de Orán.

Las víctimas fueron identificadas como Emanuel Aguirre, de 24 años, y Raúl Torres, oriundos de La Unión. Aguirre murió en el lugar, mientras que Torres perdió la vida durante su traslado al Hospital San Ramón de la Nueva Orán aproximadamente a las 21:30. Uno de los sobrevivientes fue derivado a terapia intensiva y el otro quedó bajo observación.

Familiares de las víctimas denunciaron la falta de equipos de seguridad y señalaron que los trabajadores habrían recibido órdenes directas para ingresar a la fosa. Miguel Aguirre, padre de Emanuel, declaró que su hijo entró primero a la cámara tras recibir una orden y se descompensó. Raúl Torres ingresó para asistirlo y también fue afectado por los gases. Los otros dos empleados lograron salir, pero ambos fallecieron por la exposición a los gases cloacales.

El padre de Aguirre responsabilizó a la empresa por no proveer los elementos de protección necesarios y pidió que se investigue quién dio la orden de ingreso al pozo. Aseguró que los operarios siempre trabajaban sin los equipos adecuados y exigió justicia para esclarecer el hecho.

La investigación judicial busca determinar si existieron irregularidades en los protocolos de seguridad y establecer las responsabilidades correspondientes. Personal policial trabajó en el lugar y se aguardan los resultados de las pericias para confirmar la hipótesis de intoxicación por gases acumulados en la excavación, según informaron medios locales.

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