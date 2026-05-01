El Borrego sorprende en el Zoológico La Aurora y cautiva a familias guatemaltecas

Carlos Alberto, conocido como El Borrego, recorrió las instalaciones del zoológico y compartió con familias y jóvenes guatemaltecos durante su estancia. (Cortesía: Forbes Colombia)

El creador de contenido colombiano Carlos Alberto, conocido como El Borrego, realizó una visita inesperada al Zoológico La Aurora, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad de Guatemala, durante la mañana del jueves 30 de abril.

La presencia del influencer se dio a conocer a través de las plataformas digitales tanto del parque como del propio visitante, donde se difundieron imágenes y videos que muestran su recorrido por distintas áreas y su interacción con los asistentes.

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De acuerdo con las publicaciones oficiales, El Borrego compartió con familias y jóvenes que se encontraban en el zoológico, respondió preguntas, posó para fotografías y se sumó de manera activa a las actividades educativas organizadas por el personal del recinto.

El creador documentó espacios de conservación, zonas educativas y senderos, además de presentar datos sobre las especies que habitan en el lugar.

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Según lo mostrado en las redes sociales del zoológico, el enfoque de su visita se centró en la difusión de información sobre el trabajo de preservación animal que se desarrolla en el parque, fundado en 1924 y visitado cada año por miles de personas.

El influencer colombiano El Borrego realizó una visita sorpresa al Zoológico La Aurora de Guatemala, generando expectativa entre sus seguidores en redes sociales. (Cortesía: Zoológico La Aurora)

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la participación de El Borrego en la campaña de educación sobre reptiles, una iniciativa mensual que busca informar al público sobre la diversidad y el cuidado de estas especies.

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El influencer se integró como voluntario y colaboró con los cuidadores en tareas de acercamiento con los animales, según se observó en los videos difundidos por el Zoológico La Aurora. La presencia de figuras públicas permite amplificar los mensajes de conservación y llegar a nuevas audiencias”, señaló el equipo educativo del parque en sus publicaciones.

Durante su estancia, El Borrego mantuvo una actitud cercana con los visitantes, quienes lo reconocieron y le solicitaron fotografías. El contenido compartido tanto por el influencer como por el zoológico generó interacción y comentarios entre sus seguidores, interesados en conocer más sobre las especies y los espacios del recinto.

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La visita despertó interrogantes sobre el motivo principal del viaje del creador a Guatemala, ya que hasta el momento no existe información oficial respecto a la duración de su estadía ni a un posible itinerario por otras regiones del país.

La visita de El Borrego fue documentada en plataformas digitales, destacando imágenes y videos sobre su actividad en las áreas educativas y de conservación. (Cortesía: Redes Sociales del Borrego)

La aparición de El Borrego en uno de los principales puntos turísticos de la capital guatemalteca ha abierto la posibilidad de futuras actividades públicas y recorridos por otros destinos nacionales, según especulan sus seguidores en redes sociales.

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Carlos “El Borrego”: el creador digital que dignifica el trabajo campesino y educa sobre la vida rural en Colombia

El Borrego promueve la vida rural y el trabajo campesino colombiano en redes sociales. Desde 2021, cuando vivía en La Vega, Cundinamarca, decidió enfocarse en contenidos educativos sobre agricultura y cría de animales, alejándose de los formatos tradicionales de entretenimiento. Su objetivo es enseñar a las nuevas generaciones sobre el origen de los alimentos y dignificar la labor en el campo. Además, lanzó su marca de café, La Floresta, para mostrar el proceso detrás de cada taza.

Su trabajo ha sido reconocido por Forbes Colombia como uno de los “Top Creators” más influyentes de la región, destacando su impacto y cercanía con una audiencia joven.

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