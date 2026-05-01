Leonardo Padura: “Hoy en Cuba puede pasar cualquier cosa”

Leonardo Padura: “Las cosas en Cuba han ido empeorando, es la época de la gran incertidumbre” (Foto: Europa Press)

Leonardo Padura está la Feria del Libro de Buenos Aires. Su presencia ya es un clásico. No es para menos: carga con la etiqueta de ser uno de los grandes escritores contemporáneos de América Latina. Se lo suele ser ver los pasillos de La Rural, rodeado de lectores, siempre con libros bajo el brazo, sonriéndole a todo el mundo.

Ya tuvo actividad en la feria: participó la mesa El Caribe no es una sola historia junto a Frank Báez y Claudia Neira Bermúdez, moderados por Claudia Piñeiro, donde analizaron la diversidad de voces del Caribe y Centroamérica. Y este viernes 1 de mayo, a partir de las 19 horas, presenta su nueva novela, Morir en la arena, en la Sala Victoria Ocampo.

PUBLICIDAD

“Las cosas en Cuba han ido empeorando. Imagínate con el embargo petrolero... Las cosas se han puesto mucho más complicadas en todos los sentidos”, dijo en diálogo con Infobae Cultura el autor mundialmente famoso por su serie de novelas policiales protagonizadas por el detective Mario Conde, que fue adaptada por Netflix en la miniserie Cuatro estaciones en La Habana.

Padura tiene una obra larga pero su libro más consagrado es El hombre que amaba a los perros, una reconstrucción histórica del asesinato de León Trotsky por Ramón Mercader. A lo largo de su carrera, ha recibido prestigiosos galardones como el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015 y el Premio Nacional de Literatura de Cuba.

PUBLICIDAD

"Morir en la arena", la más reciente novela de Leonardo Padura

Cuba atraviesa su crisis socioeconómica más profunda en décadas, marcada por una inflación persistente, desabastecimiento de alimentos y medicamentos, y apagones frecuentes que superan las veinte horas diarias en algunas zonas. La situación con Estados Unidos se ha tensado drásticamente tras la implementación de la operación Lanza del Sur y órdenes ejecutivas del gobierno de Donald Trump que amenazan con aranceles a países que suministren petróleo a la isla.

Mientras Washington justifica su presión como una medida para forzar un cambio político ante lo que considera una amenaza a su seguridad nacional, el gobierno de Miguel Díaz-Canel denuncia un “chantaje económico brutal” y ha lanzado el Programa Económico y Social 2026 para intentar estabilizar la economía bajo el modelo socialista.

PUBLICIDAD

El futuro político y social permanece incierto: analistas señalan una “masa crítica” social por la precarización de la vida, mientras persisten canales diplomáticos reservados entre ambos países para tratar temas como los presos políticos y la migración.

“Puede pasar cualquier cosa. Todos los escenarios están sobre la mesa”, dice Leonardo Padura sobre la situación en Cuba

“No me imagino qué va a pasar dentro de seis meses, puede pasar cualquier cosa. Todos los escenarios están sobre la mesa: desde que cambie todo para que no cambie nada, a que no cambie nada y no cambie nada, o a que venga una invasión americana y cambie todo. En fin... no se sabe“, agrego.

PUBLICIDAD

“Es la época de la gran incertidumbre, y en Cuba, mucho, mucho más incierto todo”, sentenció el escritor.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

PUBLICIDAD

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

PUBLICIDAD

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

PUBLICIDAD

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).