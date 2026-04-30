Cómo influirá el crecimiento de la población senior en la economía de Argentina y América Latina durante las próximas décadas

El crecimiento de la economía plateada en Argentina y América Latina impulsa nuevas oportunidades para adultos mayores activos en el mercado laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La longevidad modifica las bases económicas de Argentina y de América Latina al ampliar el universo de adultos mayores activos. Frente a este avance, la alfabetización financiera digital se consolida como herramienta que garantiza la autonomía y permite proyectos vitales en la segunda mitad de la vida. Forbes señala que la población senior —más de 11 millones de argentinos mayores de 50 años— supera el modelo tradicional de retiro y adopta esquemas cíclicos donde la reinvención profesional después de los 45 años es práctica común.

Según la consultora DataIntelo, la economía plateada global alcanzará un valor de USD 34.600 millones en 2034, casi el doble de los USD 17.800 millones previstos para 2025, con un crecimiento anual proyectado del 7,7%. Este incremento, según Forbes, responde al envejecimiento acelerado y al aumento del gasto entre los consumidores mayores.

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Dentro de ese panorama, América Latina tendrá transformaciones notorias: la startup FemTech proyecta que el segmento de mayores de 60 años crecerá en la región cerca de 70% para 2050, lo que obliga a las instituciones a reformular no solo servicios de salud, sino propuestas que fortalezcan la previsibilidad económica y los objetivos personales en la madurez.

La transformación demográfica redefine el rol productivo de los mayores en la sociedad. El esquema que los sitúa fuera de los avances digitales ya no se sostiene. El Fondo de Población de las Naciones Unidas prevé que la población global de 60 años o más superará los 1.400 millones en 2030. Estos datos consolidan a los adultos mayores como actores de la demanda mundial en sectores como finanzas, salud y tecnología.

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La economía plateada y el desafío demográfico: cifras que reconfiguran el mercado

El efecto financiero de este cambio trasciende lo local. Conforme los datos de Forbes, el mercado internacional muestra modificaciones estructurales: los servicios de salud representaron un 38,4% de los ingresos totales en 2025 dentro del sector plateado. Sin embargo, la demanda se diversificó. La atención se desplaza hacia herramientas que facilitan a los adultos mayores el control sobre sus recursos y la adaptación a la reinvención profesional y personal.

En Argentina, el crecimiento de la población adulta mayor impulsa una transformación de la economía y la vida laboral. Más de 11 millones de personas mayores de 50 años participan de esquemas multietapa en los que los ciclos de trabajo y reinvención reemplazan el modelo tradicional de retiro. Este fenómeno también se observa globalmente, con mercados y Estados ajustando su estructura para absorber a este grupo como motor de consumo e innovación.

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En el plano mundial, la disminución de la natalidad y el aumento sostenido de la esperanza de vida invierten la pirámide etaria. Forbes cita un informe de la consultora Great Place to Work: la tasa global de natalidad cayó un 40%, mientras que la esperanza de vida crece cuatro meses por año. Para 2036, habrá más adultos mayores de 60 años que niños menores de 10, dato que transforma al “talento senior” en activo estratégico y exige su inclusión productiva.

La alfabetización financiera digital se consolida en Argentina como clave para la autonomía y los proyectos vitales en la segunda mitad de la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial y educación financiera: alianzas para la autonomía senior

La expansión del universo senior encuentra como principal obstáculo al edadismo, discriminación por edad que limita el acceso a empleo y complica el aprendizaje de saberes técnicos. En respuesta, el sector privado y las organizaciones civiles desarrollan nuevas estrategias. Forbes informa sobre la alianza entre Banco Comafi y Diagonal Asociación Civil que integró al banco en DIAGUI, el asistente virtual de inteligencia artificial que incluye un módulo específico de “Educación Financiera Silver”.

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Esta herramienta, activa las 24 horas, utiliza un modelo IA basado en la arquitectura RAG (Generación Aumentada por Recuperación) y tecnología de OpenAI. El sistema asegura que todas las respuestas provengan de contenidos validados por expertos de Comafi, evitando información imprecisa o asociaciones erróneas presentes en sistemas genéricos de IA.

Actualmente, más de 2.600 usuarios activos —el 95% en Argentina— interactúan en la plataforma, que aspira a 20.000 usuarios para 2027 y prevé su expansión regional en América Latina.

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El envejecimiento poblacional global llevará a que haya más de 1.400 millones de personas de 60 años o más en 2030, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina y América Latina ante una revolución del talento senior

La inclusión de la Generación Silver en la estructura económica responde a una necesidad real de mercado, más que a políticas simbólicas. Los equipos multigeneracionales, que combinan experiencia y adaptabilidad, refuerzan la capacidad organizacional de enfrentar cambios. La longevidad se aborda desde la seguridad financiera y el bienestar emocional, orientando la búsqueda de modelos sociales más inclusivos.

El ritmo de crecimiento de la economía plateada y el desarrollo de iniciativas de educación financiera apoyadas en inteligencia artificial imponen una nueva lógica: vivir más significa controlar las decisiones sobre el bienestar, la actividad productiva y la gestión de recursos en la adultez.

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Las instituciones que no se ajusten a este cambio demográfico y tecnológico enfrentarán un escenario de obsolescencia, en una sociedad donde los segmentos con mayor experiencia vital y capacidad de consumo ocupan una posición cada vez más visible.