Mayores de 65 años: ¿estar solo impacta en la memoria con el tiempo?

El estudio europeo reveló que la soledad se asocia con un rendimiento inicial más bajo en pruebas de memoria en adultos mayores pero no influye en la velocidad del deterioro cognitivo a lo largo del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La soledad no elegida se asocia de manera directa con un deterioro en la salud mental, incrementando el riesgo de depresión, trastornos de ansiedad y baja autoestima.

Un estudio reciente examinó además cómo esta condición impacta la memoria y otras funciones cognitivas y obtuvo una sorpresa. El análisis realizado con más de 10 mil personas mayores, reveló que la soledad se vincula con un rendimiento inicial más bajo en pruebas de memoria, pero no influye en la velocidad del deterioro cognitivo a lo largo del tiempo.

PUBLICIDAD

Los resultados de la investigación, publicados en la revista Aging & Mental Health, sugieren que, si bien quienes se sienten solos pueden partir de una desventaja en su capacidad de recordar información, el aislamiento no resulta ser un factor que acelere el declive progresivo de la memoria, lo que aporta una perspectiva matizada sobre el impacto emocional en la función cerebral de los adultos mayores.

Quienes se sienten solos pueden partir de una desventaja en la capacidad de recordar información pero no ven acelerado el declive de la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El autor principal, Luis Carlos Venegas-Sanabria, destacó que el hallazgo más sobresaliente fue comprobar que la soledad está “afectando significativamente a la memoria” en el punto de partida, “pero no a la velocidad de su deterioro a lo largo del tiempo”, lo que calificó como “un resultado sorprendente”.

PUBLICIDAD

Venegas-Sanabria puntualizó que “la soledad podría desempeñar un papel más destacado en el estado inicial de la memoria que en su deterioro progresivo”.

Un estudio anterior, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS) mostró que las interacciones sociales no solo enriquecen la vida cotidiana, sino que también cumplen una función esencial en la formación de memorias duraderas.

PUBLICIDAD

La investigación demostró que la actividad social activa mecanismos específicos en el cerebro, capaces de transformar vivencias momentáneas en recuerdos persistentes, un descubrimiento que redefine la comprensión de la salud cerebral y la prevención del deterioro cognitivo.

Soledad, memoria y deterioro cognitivo

El sentimiento de soledad representa una desventaja inicial pero no incide en el deterioro progresivo de la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis, liderado por investigadores de la Clínica Universitaria de Navarra, la Universidad de Valencia, la Universidad del Rosario en Colombia y el Instituto Karolinska en Suecia, se basó en los datos recolectados entre 2012 y 2019 en la Encuesta sobre salud, envejecimiento y jubilación en Europa.

PUBLICIDAD

La muestra consideró a participantes de entre 65 y 94 años de países como España, Alemania, Suecia y Eslovenia, garantizando así una comparativa regional precisa de los efectos del aislamiento en la memoria.

En el sur de Europa se registró el mayor porcentaje de personas con elevados niveles de soledad: el 12% frente al 9% de la región oriental y septentrional, y el 6% en Europa central, según la investigación. Además, solo el 8% del total de los participantes presentaron niveles altos de soledad al inicio del estudio, mientras que el 92% refirió sentirse poco o moderadamente solos, cifra que recorta el universo de riesgo percibido habitualmente en debates sobre el envejecimiento poblacional.

PUBLICIDAD

A nivel individual, quienes reportaron mayor soledad solían ser personas de mayor edad, predominantemente mujeres y con un estado de salud más comprometido. En este subgrupo se observó mayor incidencia de depresión, hipertensión arterial y diabetes, condiciones que tradicionalmente se asocian tanto con el aislamiento social como con la vulnerabilidad cognitiva.

La investigación no identificó, sin embargo, una correlación entre la soledad y el ritmo de deterioro en pruebas de memoria durante el periodo de seguimiento de siete años.

PUBLICIDAD

El aislamiento social no resulta ser un factor que acelera el deterioro progresivo de la memoria en personas mayores de 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, la hipótesis sostenida por algunos especialistas proponía que el aislamiento tenía un rol determinante en el avance de enfermedades como la demencia.

Este estudio desestima esa relación directa e introduce una distinción clave: la soledad se asocia con un menor rendimiento al inicio de las pruebas, pero no anticipa un declive más acelerado de la función cognitiva, según el equipo internacional.

PUBLICIDAD

A lo largo de los siete años de seguimiento, la evolución de la memoria de quienes manifestaban sentirse solos fue equivalente a la de quienes reportaban niveles bajos o moderados de soledad. Este resultado confirma que aunque el sentimiento de soledad representa una desventaja en el punto de partida, no incide en el deterioro progresivo de la memoria entre personas de 65 años o más.

Tal hallazgo refuerza que los “fuertes vínculos que existen entre el sentimiento de soledad y la función cerebral en las personas mayores” no implican necesariamente un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, lo que contribuye a redefinir el papel del aislamiento social en las estrategias de prevención y atención del deterioro cognitivo en la vejez.

PUBLICIDAD