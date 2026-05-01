Taylor Swift revela el secreto de sus canciones y cómo transforma emociones en hits

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Taylor Swift empezó a componer canciones cuando tenía 12 años. Hoy, a sus 36 años, es una de las estrellas pop más exitosas de su generación.

En una entrevista excepcional para la lista de The New York Times de los 30 mejores compositores estadounidenses vivos, Swift se sentó con el periodista Joe Coscarelli para hablar sobre el arte de componer canciones, las historias detrás de algunos de sus mayores éxitos y por qué el hecho de que los artistas masculinos escriban canciones confesionales hace que la composición de todos sea más sólida.

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A continuación, algunas conclusiones de la entrevista.

¿Qué ocurre cuando la industria musical “bombardea de amor” a las mujeres?

Taylor Swift lanzó su álbum debut cuando tenía 16 años y consiguió su primer éxito internacional con Fearless a los 18. A los 22, ya se sentía “acabada”.

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“Sentía que quizá lo único que me hacía especial era que era una especie de ‘fenómeno adolescente’”, dijo. La cálida acogida de Fearless como hazaña compositiva se desvaneció rápidamente, según Swift, y cambió su percepción de cómo “el amor te puede ser entregado tan rápidamente y luego arrebatado”.

“La industria del entretenimiento bombardea a las mujeres con amor”, afirmó, colocándolas en un pedestal con grandes elogios y comparándolas con otros artistas. Esa experiencia la inspiró a escribir “Clara Bow” para su álbum de 2024, The Tortured Poets Department, sobre cómo se ensalza a las mujeres en la industria del entretenimiento para luego descartarlas rápidamente en favor de la próxima gran revelación.

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La compositora estadounidense Taylor Swift detalla la inspiración detrás de sus éxitos más conocidos en una entrevista con The New York Times

Cambios en la letra original de “Our Song”

Los fans de Taylor Swift están acostumbrados a su afición por las peculiaridades y los trucos lingüísticos. Le encanta la aliteración, yuxtaponer opuestos y reutilizar frases conocidas de libros y películas. Una cosa que evita es que una palabra termine con la misma letra con la que empieza la siguiente. Eso fue un problema en la versión original de “Our Song”, de su álbum debut de 2006.

Swift escribió originalmente: “When you’re on the phone and you talk real low". Pero la doble L le daba vergüenza, así que lo cambió por “when you talk real slow”.

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Una emotiva prueba de sonido dio lugar a un éxito

Estaba ensayando para su gira Speak Now de 2011-12 y se encontraba muy triste durante una prueba de sonido. Empezó a tocar los mismos cuatro acordes una y otra vez y se puso a divagar durante 10 minutos. “No era coherente y tampoco estaba muy estructurado”, recordó. Después, alguien le preguntó al ingeniero de sonido si lo había grabado.

“Me habría alejado de ello si él no hubiera tenido una grabación”, dijo Swift.

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Swift afirma que la industria del entretenimiento exalta y descarta a las mujeres artistas con rapidez implacable

Se convertiría en “All Too Well”, de su álbum de 2012, Red.

Es solo una de las formas en que Swift encuentra la inspiración. Tomemos como ejemplo “Elizabeth Taylor”. Ella iba en el coche con su prometido, Travis Kelce, cuando soltó un monólogo sobre lo mucho que admiraba a Elizabeth Taylor, la actriz. En cuanto llegaron a casa, una “melodía intrusiva” se le metió en la cabeza y enseguida abrió la aplicación de notas de voz de su teléfono.

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Otras veces se inspira en acontecimientos de la vida. Swift recordó estar sentada en su habitación cuando tenía 17 años, enfadada con sus padres porque no la dejaban salir con un chico mayor. Escribió “Love Story”.

“Por eso hay que disciplinar a los hijos”, dijo, “porque podrían escribir canciones que lleguen al número uno”.

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Los fans “pasaron por alto” ‘Reputation’

Taylor Swift sabía que acabarían cambiando de opinión.

Normalmente, cuando le encanta una canción o un álbum, hay muchas posibilidades de que a sus fans también les encante. Ese no fue el caso de inmediato con su álbum Reputation, que salió al mercado en 2017 con críticas dispares.

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“Sé lo que hice, me encanta”, dijo. “Pueden cambiar de opinión si quieren. No pasa nada si no lo hacen”. Seis o siete años después, “la gente dice: ‘¡Dios mío!’“.

El álbum 'Reputation' de Taylor Swift fue inicialmente subestimado por sus fanáticos, pero con el tiempo ganó reconocimiento y aprecio

Cuando estaba grabando uno de los singles del álbum (“… Ready For It?”), recuerda que quería “dar cabezazos contra la pared”, dijo, pero la gente “no le dio importancia a esa canción”. Sintió lo mismo con respecto a otro sencillo de Reputation, “Getaway Car”.

El “puente de diatriba” se convirtió en una herramienta característica

Estrofa. Estribillo. Estrofa. Estribillo. Puente de diatriba.

Es una herramienta a la que Taylor Swift y su colaborador y amigo de toda la vida, Jack Antonoff, recurren una y otra vez. El puente “rant”, como ellos lo llaman, es un crisol de emociones, repleto de un “flujo de conciencia, un desahogo emocional sin fin”, “pensamientos intrusivos” y metáforas.

“La estructura es importante, pero creo que cuando escribes suficientes canciones, al menos en mi caso, la parte intuitiva de tu cerebro compositor puede crear una nueva estructura que no se ajusta a lo que te han enseñado clásicamente”, dijo Swift.

El puente rant se convierte en “un crescendo”, uno al que el dúo a veces recurre dos veces dentro de una misma canción, como en “Cruel Summer”.

La composición confesional de los hombres ayuda a las mujeres

Como compositora, a Taylor Swift se le suele reconocer por sus reflexiones profundamente personales sobre la vida y el amor. Eso la convierte con frecuencia en un blanco principal para los críticos. Pero cada vez más ve y aprecia a artistas masculinos que abordan la composición de una manera similar. Artistas como Sombré, por ejemplo, son “realmente buenos para la causa de que las mujeres puedan decir cosas” con su propia voz.

“Hagamos de esto una conversación sobre música en lugar de limitarnos a atacar a las artistas femeninas”, dijo. “Cuantos más artistas masculinos sean desordenados, emocionalmente complejos, confesionales o estén molestos, más feliz seré”.

Fuente: The New York Times