Banco Mundial aprueba $60 millones para mejorar sistema catastral panameño

Se pretende facilitar el acceso a servicios de tierras confiables que fortalezcan los derechos de las personas.

Un financiamiento por $60 millones para apoyar a Panamá en la trasformación de su sistema catastral, aprobó el Banco Mundial.

El préstamo va dirigido para que el país modernice el trámite de tierras y el acceso a los servicios de propiedad, y contribuir a fortalecer las condiciones para la inversión y generar empleo durante su implementación.

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De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el programa de transformación del catastro de Panamá por resultados permitirá desarrollar un sistema nacional de catastro multipropósito, moderno e integrado.

Se busca que la información sobre terrenos y propiedades esté consolidada en una plataforma digital compartida, actualizada y accesible para ciudadanos, municipios y entidades públicas.

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La información oficial señala que hoy día solo el 36 % del territorio nacional cuenta con datos catastrales, que en su mayoría se encuentran desactualizados.

No tener un título de propiedad significa vivir con inseguridad y sin acceso a oportunidades, afirma el Banco Mundial. Foto: X/@SS_Edomex.

Mientras, apenas el 19 % de las propiedades está titulada, principalmente en las áreas urbanas.

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Juan Pablo Uribe, director de División del Banco Mundial, manifestó que para muchas personas, no tener un título de propiedad significa vivir con inseguridad y sin acceso a oportunidades.

“Un sistema de tierras más confiable crea mejores condiciones para la inversión y la generación de empleo en las comunidades beneficiadas”, comentó.

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Este programa, según una nota de prensa del MEF, facilitará el acceso a servicios de tierras confiables que fortalezcan los derechos de las personas y su capacidad de generar ingresos

Agrega que a través de este proyecto se intenta mejorar el acceso a los servicios catastrales y de tenencia de la tierra en áreas seleccionadas, reduciendo tiempos en los trámites de propiedad y facilitando el acceso a información confiable, contribuyendo a fortalecer la seguridad jurídica y el uso productivo del suelo.

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La modernización del catastro es una clave para fortalecer la gestión del Estado, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que “la modernización del catastro nacional es una pieza clave para fortalecer la gestión del Estado y avanzar hacia un sistema más transparente y ordenado”.

Este programa, agregó, permitirá contar con información actualizada y confiable sobre la propiedad, mejorar la valoración y ordenar los procesos vinculados a la tierra.

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A través de este proyecto, Chapman indicó que el país continúa avanzando hacia una administración pública más eficiente y al fortalecimiento de las finanzas públicas de manera equitativa y transparente, en beneficio de la población.

Los principales beneficiarios de esta iniciativa serán los usuarios de los servicios catastrales y de tenencia de la tierra en las áreas de intervención del programa, quienes contarán con mayor seguridad jurídica sobre la tierra y mejor acceso a información de propiedad.

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De acuerdo con la proyección gubernamental, se espera que el programa genere alrededor de 1,200 empleos directos durante su implementación, vinculados a la modernización catastral.

El programa contribuye a fortalecer la seguridad jurídica de la población. - crédito Freepik

Además, que de manera indirecta beneficie al sector privado y a los tenedores de tierras al mejorar las condiciones para la inversión productiva, el acceso al crédito y la planificación territorial. Igualmente, fortalecerá la capacidad del Estado para planificar e invertir de manera más eficiente.

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La operación se financiará mediante un Programa por Resultados (PforR), por el cual los desembolsos estarán vinculados al cumplimiento de metas específicas, como mejoras en los servicios catastrales, reducción de tiempos en los trámites y ampliación del acceso a información de tierras confiable y actualizada.

Esta operación, siempre según la información oficial, respalda un programa para modernizar el catastro nacional multipropósito de Panamá, que asciende a $95.15 millones, y que combina recursos del Banco Mundial y del Gobierno panameño, y será implementado por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).