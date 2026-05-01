Costa Rica

Estudiante costarricense Sebastián Meléndez hará una pasantía en el mayor laboratorio científico del mundo

La oportunidad permitirá al universitario integrarse durante dos meses a proyectos internacionales de investigación y tecnología, acompañado por expertos de reconocimiento global en la frontera entre Francia y Suiza

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Sebastián Meléndez Carmona será el primer estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica en participar en el programa de verano del CERN. Cortesía: UCR
Sebastián Meléndez Carmona será el primer estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica en participar en el programa de verano del CERN. Cortesía: UCR

Sebastián Meléndez Carmona, estudiante de Ingeniería Mecánica, se convertirá en el primer representante de su carrera en la Universidad de Costa Rica que participará en el programa de verano del CERN. Gracias a una beca de la Academia Nacional de Ciencias, el joven colaborará durante dos meses, entre junio y agosto de 2026, en proyectos de física, ingeniería y computación avanzada en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el laboratorio científico más grande del mundo.

El programa, facilitado por la beca NIC Costa Rica–CERN 2026, permitirá a Meléndez integrarse al Summer Student Programme en la frontera entre Francia y Suiza, donde trabajará con especialistas de reconocimiento internacional.

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Según informó la Universidad de Costa Rica, Sebastián será el noveno estudiante de la institución en obtener esta distinción, que en ediciones anteriores había estado reservada a alumnos de Física e Ingeniería Eléctrica.

Durante su estancia, Meléndez contribuirá a equipos experimentales del CERN y pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la licenciatura, a la vez que asistirá a conferencias y talleres impartidos por científicos de prestigio.

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Esta experiencia, que abarca visitas a laboratorios, salas de control y áreas restringidas del complejo, constituye una oportunidad única de inmersión en entornos de investigación de máximo nivel.

Meléndez destacó la relevancia del intercambio: “Esta oportunidad significa mucho a nivel profesional y laboral, ya que me permitirá conocer personas de distintas culturas, así como metodologías de trabajo diferentes a las que se suelen ver acá. Además, es un orgullo poder representar a la Universidad de Costa Rica y al país. Mi mensaje para otros jóvenes es que, con esfuerzo, resiliencia y deseos de aprender, se pueden lograr grandes cosas”.

Meléndez destacó la importancia de la educación pública y las habilidades adquiridas en la UCR, como el trabajo en equipo, liderazgo y pensamiento crítico. Fuente: Universidad de Costa Rica
Meléndez destacó la importancia de la educación pública y las habilidades adquiridas en la UCR, como el trabajo en equipo, liderazgo y pensamiento crítico. Fuente: Universidad de Costa Rica

Solo nueve estudiantes de la Universidad de Costa Rica han accedido a la beca NIC Costa Rica–CERN

El programa, respaldado por la Academia Nacional de Ciencias, ha permitido que un total de ocho estudiantes costarricenses —en su mayoría de Física e Ingeniería Eléctrica— realizaran anteriormente pasantías en el CERN.

Meléndez subrayó la importancia de la educación pública universitaria al señalar: “Hay muchas habilidades y conocimientos que he reforzado en la carrera gracias a la UCR, entre ellas la capacidad de trabajo en equipo, el impulso del pensamiento crítico y de extrapolar los conocimientos a otras áreas, y la promoción del liderazgo, que todas ellas son muy importantes para sacar adelante los distintos proyectos y soluciones que uno desea desarrollar en beneficio de la sociedad costarricense”.

Las actividades en el CERN permitirán acceder a innovaciones científicas que pueden ser aplicadas en Costa Rica para beneficio social y desarrollo tecnológico.
Las actividades en el CERN permitirán acceder a innovaciones científicas que pueden ser aplicadas en Costa Rica para beneficio social y desarrollo tecnológico.

Las actividades programadas para la pasantía incluyen la participación activa en proyectos científicos, asistencia a conferencias de expertos y la realización de recorridos formativos por los laboratorios y áreas técnicas del complejo. Meléndez remarcó la relevancia de acceder a “innovaciones que se pueden a futuro aplicar en el país en beneficio de todas las personas”.

La Universidad de Costa Rica y la Academia Nacional de Ciencias consideran este acceso al CERN un reflejo del nivel académico alcanzado en la educación superior pública de Costa Rica.

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