“La inactividad física es el nuevo tabaquismo, primera causa de mortalidad general”, dice el biólogo Gary Brecka

No hace falta ir al gimnasio ni grandes equipos pero sí sostener una rutina a lo largo del tiempo

El especialista en biología humana Gary Brecka afirma que el secreto para alcanzar la longevidad y reescribir el metabolismo está al alcance de todos: basta con implementar una rutina en casa.

No es necesario acudir a gimnasios ni hacer grandes inversiones, ya que la base científica respalda la eficacia de pequeños cambios; lo importante es contar con voluntad y una planificación sencilla para comenzar el cambio.

En el pódcast de bienestar Ultimate Human Podcast with Gary Brecka emitido en YouTube, Brecka destaca que cualquier persona, sin importar la edad, puede transformar su salud a través del movimiento diario y el compromiso constante con recursos mínimos.

Longevidad y la amenaza de la inactividad física

La inactividad física se posiciona como la principal causa de mortalidad, según datos de la Organización Mundial de la Salud y el experto Gary Brecka

“La inactividad física es ahora el nuevo tabaquismo; es la primera causa de mortalidad general”, advierte Brecka en YouTube durante el pódcast. Señala cómo la falta de movimiento está asociada a enfermedades crónicas y a una vida más corta, según datos actuales y pautas de la Organización Mundial de la Salud, la agencia sanitaria de la ONU.

Durante el pódcast, Brecka explica: “Durante años hemos comprobado que la inactividad física se vincula fuertemente a la enfermedad crónica y la mortalidad prematura”. Propone convertir los hogares en un entorno de ejercicio como un paso accesible para cualquier persona.

Asegura también: “Hacer actividad física no tiene que ser una molestia. De hecho, la mayoría ni siquiera necesita ir a un gimnasio; todo puede hacerse en el confort del hogar”.

Rutinas caseras para una salud metabólica óptima

Las rutinas caseras recomendadas por Brecka mejoran la salud física y mental, elevan la energía y optimizan la función cerebral en todos los grupos de edad

El experto sostiene que la actividad física regular mejora la salud física y mental, eleva la energía y favorece el bienestar cerebral. “El ejercicio regular ha demostrado mejorar tanto la salud física como el bienestar mental, los niveles de energía y la función cerebral”, indica Brecka.

Citando recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Brecka especifica: “Los adultos deberían reunir entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad intensa, junto con dos días de entrenamiento de resistencia cada semana”.

Según investigaciones mencionadas en el pódcast, solo el 25 % de las mujeres y 35 % de los hombres logran al menos 60 minutos diarios de actividad moderada o intensa, una cifra baja considerando los niveles de sedentarismo actuales.

Cómo diseñar una rutina sencilla en casa

La OMS recomienda entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada y dos días de fortalecimiento muscular semanal para adultos, clave en la salud metabólica

“Para empezar a entrenar en casa, necesitas un plan”, enfatiza Brecka en YouTube durante el pódcast. Recomienda organizar sesiones que integren diferentes niveles de intensidad y variedad de movimientos.

Las actividades de baja intensidad pueden ser tan simples como caminar alrededor del jardín o realizar movilidad ligera en la sala. Estos ejercicios ayudan a reducir el tiempo en reposo, mejoran la circulación y benefician el bienestar metabólico.

Al incrementar la intensidad, Brecka explica: “Notarás una respiración más agitada y el corazón acelerado, pero siempre debes poder mantener una conversación”. Entre los ejemplos de ejercicios domésticos, menciona bailar, subir escaleras y circuitos de ejercicios con el propio peso corporal.

Solo el 25% de las mujeres y el 35% de los hombres alcanzan al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o intensa, revela el pódcast de Brecka

Sobre el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, aclara que consiste en esfuerzos casi máximos seguidos de pausas cortas, y sugiere ejercicios como burpees, skipping y saltos de tijera.

En cuanto al fortalecimiento, Brecka argumenta: “Tu cuerpo no distingue si la resistencia viene de una mancuerna o de la gravedad, solo responde al esfuerzo”. Sugiere sentadillas, desplantes, flexiones, remo con toalla y planchas, todos posibles con el peso corporal o variantes aptas para cualquier espacio.

Resalta también la importancia de la movilidad: “Mantener la elasticidad y la estabilidad es clave para seguir activos a largo plazo, y muchas de estas rutinas se pueden realizar al lado de la cama”. Propone el yoga, estiramientos y ejercicios de equilibrio como prácticas complementarias.

Ejercicios de baja, media y alta intensidad, como caminar, bailar, subir escaleras o entrenar con el propio peso, pueden realizarse fácilmente en cualquier hogar

El experto indica que la periodicidad resulta esencial: “Entre 20 y 40 minutos de entrenamiento, cuatro o cinco veces a la semana, es óptimo para mejorar parámetros cardiovasculares y metabólicos”. Sin embargo, enfatiza: “En días ocupados, 10 minutos de movimiento intencionado valen mucho más que ninguno”.

Equipo básico para entrenar en casa

“No necesitas grandes inversiones”, afirma Gary Brecka durante el pódcast en YouTube. Recomienda herramientas sencillas y versátiles para potenciar las rutinas en el hogar.

Las bandas elásticas son, en palabras del especialista, “muy versátiles, económicas y fáciles de guardar. Permiten añadir resistencia progresiva en movimientos de empuje, tracción o piernas, y viajan contigo a cualquier lugar”.

Las bandas elásticas, esterilla, mancuernas y chaleco con peso son opciones accesibles y económicas para fortalecer músculos sin salir de casa

Las esterillas de ejercicio ofrecen “una superficie segura y cómoda para movilidad y estiramientos”.

A quienes buscan mayor desafío, Brecka sugiere el uso de un chaleco con peso: “Es fácil de usar y sirve para caminar, hacer sentadillas o desplantes, sin ocupar espacio adicional”.

Respecto a las mancuernas, recomienda priorizarlas sobre las barras porque “amplían el rango de movimiento sin forzar posturas, y permiten diversas opciones de fuerza y acondicionamiento”.

Tecnología: un apoyo opcional para tu rutina

El uso de tecnología fitness es útil pero no indispensable; dispositivos y apps ayudan a planificar, medir y adaptar rutinas caseras de manera inteligente y sostenible

En el mismo pódcast, el experto señala que la tecnología puede ser útil, pero no indispensable para el progreso.

“Los dispositivos portátiles, las aplicaciones de entrenamiento y los programas guiados pueden aportar estructura, retroalimentación y ayudarte a mantenerte en los objetivos”, indica Brecka.

Advierte: “Estos recursos pueden resultar costosos, pero no son imprescindibles. Lo importante es que ofrecen variedad y permiten monitorear los avances a largo plazo”.

Brecka añade: “Estos dispositivos ayudan a entender cómo interactúan el entrenamiento, el descanso, el estrés y la recuperación, y así puedes adaptar tus rutinas de manera más inteligente”.