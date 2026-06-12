Las estrellas de la música que serán jurados de Popstars, el reality de Nico Vázquez que elegirá una banda pop

Telefe comenzó a mostrar las primeras imágenes del conductor (Video: Telefe)

La nueva edición de Popstars sorprendió al anunciar quiénes serán los encargados de definir el futuro de las jóvenes aspirantes: Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor mexicano Charlie García integrarán el jurado. La presentación la realizó Telefe en un evento que tuvo al frente a Nico Vázquez, conductor del programa, y a Sofía Gonet "La Reini“, elegida como la host digital.

“Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Carlos García elegirán a la próxima banda pop”, anunciaron, destacando el peso de sus nombres en la industria artística. La participación de la intérprete de “Wapo traketero” y “Mamichula” despierta altas expectativas por ser una de las figuras más influyentes de la música argentina en los últimos años.

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Nicki Nicole, la elegida como jurado de Popstars (Europa Press)

Nicki Nicole aportará su experiencia como exponente de la nueva generación del urbano, Ángela Torres sumará su recorrido en actuación y música, mientras que García, que además es vicepresidente de Sony Music México, traerá su visión como productor internacional.

Ángela Torres estará encargada de la evaluación de las participantes de Popstars (Jaime Olivos)

La producción remarcó que la elección de los jurados responde a la intención de “descubrir a las futuras estrellas del pop nacional a través de una competencia televisiva”, y que cada uno de ellos tendrá la responsabilidad de acompañar, evaluar y seleccionar a las participantes que continúen en carrera.

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La influencer compartió un video del primer evento del talent show que elegirá una banda pop de chicas (Video: Instagram)

El formato del reality, que vuelve renovado y con presencia multiplataforma, mantiene el espíritu de formar un grupo musical a partir de jóvenes con talento, pero suma el atractivo de que el ciclo llegará también a Disney+ con contenido exclusivo del backstage y los ensayos. Mucho más Popstars mostrará todo lo que no se va a ver en la gala como los ensayos y la convivencia de las participantes.

Así, el anuncio de los jurados no solo marca el regreso de un formato dejó huella en la televisión argentina, sino que anticipa una edición atravesada por el cruce de estilos, experiencias y generaciones en la búsqueda de la próxima banda pop femenina. Con los castings abiertos desde marzo, el programa buscará mostrar la conformación de un grupo como Bandana y Mambrú, surgidos del talent show durante sus dos temporadas en 2001 y 2002.

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Charlie García, productor internacional y vicepresidente artístico de Sony Music Mexico (Instagram)

La historia de Bandana está marcada por una serie de logros que redefinieron el alcance del pop argentino. Su paso por el Teatro Gran Rex en 2002 se consolidó como uno de los momentos más recordados de la música nacional.

Reunidas por el programa Popstars, las integrantes del grupo rompieron marcas al realizar 150 funciones en el Gran Rex, una cifra que ningún otro artista nacional había alcanzado hasta entonces.

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Durante ese período, la agrupación logró vender 3 millones de discos en apenas tres años y medio, alcanzando números inéditos para el mercado local. Su álbum debut fue certificado como Cuádruple Disco de Platino por más de 210 mil unidades vendidas, mientras que el conjunto totalizó siete discos de platino con sus distintos lanzamientos.

Bandana se volvió un fenómeno desde su surgimiento en Popstars en 2001. La nueva temporada del programa conducido por Nico Vázquez buscará repetir el suceso

Bandana no solo conquistó Buenos Aires con presentaciones multitudinarias, sino que también llenó estadios como el de Vélez Sarsfield y llevó su música a escenarios de Estados Unidos, España y Sudamérica. El fenómeno trascendió fronteras y consolidó a las cinco jóvenes como referentes de una generación. Para los 25 años de su debut, la banda volvió a los escenarios y durante todo 2026 estarán de gira por todo el país y Uruguay.

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La novedad de esta edición estará en el cambio en su formato original: mientras las dos primeras temporadas tenían un formato de docu-reality, sin conductor, que solo registraba los diferentes momentos de las audiciones con los participantes. El show en 2026 tendrá un cambio fundamental y se desarrollará a través de galas con presentaciones de las aspirantes.