Revelaron los motivos que llevaron a Ancelotti a citar a Neymar para el Mundial: “Hasta dos días antes estaba afuera”

El periodista Guillem Balagué reveló los detalles

Carlo Ancelotti tomó la decisión de incluir a Neymar en la lista de Brasil para el Mundial 2026 con una lesión muscular activa y en contra del criterio inicial de su propio cuerpo técnico. El periodista y biógrafo Guillem Balagué reveló que Davide Ancelotti, asistente del entrenador italiano, le había confirmado días antes de la convocatoria que el delantero no estaría en la lista, pero que el estratega italiano terminó imponiéndose con una lógica muy particular.

“¿Neymar?”, le preguntó Balagué a Davide. “No, no, no, no, no, no”, respondió el asistente. Días después, el nombre del delantero apareció en la convocatoria. Cuando Balagué le reclamó la contradicción, Davide le explicó la postura de su padre: “Pensó que es mejor tener a alguien como él cerca que lejos, porque cada fracaso se habría atribuido a que Neymar no estaba ahí”.

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La decisión de convocar al máximo goleador histórico de Brasil llegó a pesar de que el delantero arrastraba una lesión detectada el 17 de mayo, cuando sintió dolor agudo en el gemelo derecho durante un partido del Brasileirão con Santos. El diagnóstico inicial del club paulista fue un “edema”, pero el médico de la selección, Rodrigo Lasmar, precisó luego que se trataba de una lesión muscular de segundo grado, con entre dos y tres semanas de recuperación.

Neymar disputará su cuarto Mundial

Para que Neymar pudiera integrarse al grupo, la dirigencia le impuso tres condiciones: no sería uno de los capitanes; sería suplente y probablemente no arrancaría de titular en ningún partido; y debía limitar su actividad en redes sociales. Según Balagué, el jugador aceptó las tres sin objeciones, con la voluntad de ser parte del plantel.

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“Por supuesto, un poco como Messi, los jugadores de Brasil ya conocen a Neymar. Todos adoran a Neymar. Lamine Yamal es su jugador favorito. Hay algo en Neymar que es mágico”, sumó el periodista español sobre lo que genera el astro brasileño.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ordenó resonancias adicionales que confirmaron que el daño era más serio de lo previsto. Desde entonces, Neymar realizó la mayor parte de sus entrenamientos bajo techo y no participó en los amistosos frente a Panamá y Egipto. Tampoco viajó con la delegación a Cleveland para el último partido preparatorio, y permaneció en Nueva Jersey bajo supervisión médica directa.

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Ancelotti le puso tres condiciones a Neymar para convocarlo (Caean Couto-Imagn Images)

El lunes 8 de junio, la CBF informó que una nueva resonancia mostró “una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados”, lo que permitió mantener la hoja de ruta diseñada por el equipo médico. “El atleta Neymar fue sometido a una resonancia magnética este lunes. El examen mostró una buena evolución en su tratamiento. Seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planificado por la comisión médica de la selección brasileña”, indicó el comunicado oficial.

A pesar del parte positivo, su presencia en el debut ante Marruecos, el 13 de junio en el MetLife Stadium, se considera poco probable. El cuerpo técnico mantiene la esperanza de contar con él en los entrenamientos colectivos en los próximos días, con la vista puesta en el segundo partido del Grupo C, ante Haití. Brasil cierra la fase de grupos el 24 de junio frente a Escocia.

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