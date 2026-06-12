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Federico Coria le ganó el duelo a Andrea Collarini y habrá siete argentinos en cuartos de final en Tucumán

La Mojarra se impuso por 7-6 (5) y 7-5 en el cruce más destacado del día en el AAT Challenger. Otros seis representantes nacionales avanzaron en el torneo

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Federico Coria dio otro paso en el Challenger de Tucumán (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Federico Coria dio otro paso en el Challenger de Tucumán (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Federico Coria dio un nuevo paso en el Challenger de Tucumán y se quedó con uno de los cruces más atractivos de los octavos de final: derrotó a Andrea Collarini por 7-6 (5) y 7-5 y avanzó en el certamen que integra el ATP Challenger Tour.

Al cabo de dos sets muy parejos, el triunfo le permitió al rosarino sostener su candidatura y encabezar una destacada actuación colectiva del tenis argentino, que volvió a mostrar su fortaleza sobre el polvo de ladrillo del Tucumán Lawn Tennis Club. Siete representantes nacionales lograron avanzar a la ronda de los ocho mejores.

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Coria (999°) necesitó de 2 horas y 25 minutos para superar a Collarini (304°). En el primer set, ambos jugadores se hicieron fuertes desde el servicio. No hubo quiebres y el hermano menor de Guillermo consiguió la primera ventaja en el marcador por apenas un punto en el tie-break.

En el segundo parcial, la tónica fue diferente: hubo una sucesión de quiebres por lado y Coria exhibió una dosis de oportunismo que le permitió sellar el triunfo en el duodécimo juego.

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La Mojarra, que recibió wild card de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) para poder jugar debido a que perdió la mayoría de sus puntos por inactividad por lesiones, no ganaba dos partidos seguidos desde mayo del año pasado. Esta semana ya subió más de 100 puestos y se ubica 890° en el ranking ATP en vivo. Su próximo rival será otro argentino: Nicolás Kicker.

Federico Coria recibió un wild card para jugar el certamen (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Federico Coria recibió un wild card para jugar el certamen (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Entre los representantes nacionales que también avanzaron apareció Carlos María Zárate (467°), una de las revelaciones del torneo y quien logró su primer boleto para una instancia de cuartos de final en el nivel Challenger. El correntino, de 21 años, derrotó al peruano Arklon Huertas del Pino (769°) por 6-3 y 7-6 (6) y sumó un nuevo hito en una carrera que continúa en franco ascenso.

“Mi prioridad siempre es jugar en Argentina. Trato de competir lo más cerca posible de casa. Si uno no tiene una buena semana, está la posibilidad de volver a Buenos Aires, hacer base de nuevo y salir para el próximo torneo”, destacó Cali luego del encuentro. Y amplió: “Estoy muy agradecido con la Asociación Argentina de Tenis y con las demás asociaciones por organizar torneos acá en Sudamérica. Siempre son muy valiosos para los jugadores”.

Otro que celebró fue Luciano Ambrogi (408°). El octavo preclasificado protagonizó una dura batalla ante Santiago Rodríguez Taverna (391°) y se impuso por 7-5, 6-7 (3) y 6-0 para sacar su boleto a la instancia que reunirá a los ocho mejores del certamen.

También avanzó Guido Iván Justo (254°), quien superó a Hernán Casanova (406°) por 6-3, 4-6 y 6-4 en otro duelo entre argentinos. Thiago Cigarrán (818°), por su parte, remontó un partido complicado frente a Juan Estevez (385°) y se llevó la victoria por 6-7 (5), 6-3 y 6-2. Será su primera participación en cuartos de final de un Challenger.

La única derrota argentina de la jornada quedó en manos de Lorenzo Joaquín Rodríguez (462°), quien cayó ante el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (419°) por 6-2 y 6-2.

El último tenista albiceleste en asegurar su plaza para fue Nicolás Kicker (361°): superó al dominicano Nick Hardt (390°) por 6-2 y 7-5.

Por la noche, Nicolás Kicker se quedó con la última plaza para los cuartos de final (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Por la noche, Nicolás Kicker se quedó con la última plaza para los cuartos de final (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Organizado por la AAT, el Challenger de Tucumán es un torneo categoría 50 y reparte 60 mil dólares en premios. Este viernes, la acción comenzará a las 12:00 y se jugarán los cuatro partidos de cuartos de final y las semifinales del cuadro de dobles.

La entrada es libre y gratuita en el Tucumán Lawn Tennis Club y el certamen es transmitido en vivo por Challenger TV. El sábado se jugarán las semifinales y el domingo será la final. Ambos días tendrán televisación en vivo a cargo de Fox Sports a partir de las 11:00.

Challenger de Tucumán | Resultados de 8vos de final

  • Nicolás Kicker (ARG) a Nick Hardt (DOM) por 6-2 y 7-5
  • Thiago Cigarran (ARG) a Juan Estevez (ARG) por 6-7 (5), 6-3 y 6-2
  • Carlos María Zárate (ARG) a Arklon Huertas del Pino (PER) por 6-3 y 7-6 (6)
  • Juan Rodríguez Rodríguez (COL) derrotó a Eduardo Ribeiro (BRA) por 0-6, 6-4 y 6-4
  • Federico Coria (ARG) a Andrea Collarini (ARG) por 7-6 (5) y 7-5
  • Matheus Pucinelli de Almeida (BRA) a Lorenzo Rodríguez (ARG) por 6-2 y 6-2
  • Lautaro Ambrogi (ARG) a Santiago Rodríguez Taverna (ARG) por 7-5, 6-7 (3) y 6-0
  • Guido Iván Justo (ARG) a Hernán Casanova (ARG) por 6-3, 4-6 y 6-4

Challenger de Tucumán | Partidos de 4tos de final

  • Federico Coria (ARG) vs. Nicolás Kicker (ARG)
  • Thiago Cigarran (ARG) vs. Juan Rodríguez Rodríguez (COL)
  • Carlos María Zárate (ARG) vs. Lautaro Ambrogi (ARG)
  • Matheus Pucinelli de Almeida (BRA) vs. Guido Iván Justo (ARG)

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