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El gesto de dolor del Dibu Martínez, el abrazo entre dos figuras y los ausentes: las perlitas de la práctica de la Selección

El arquero exhibió molestias lógicas al ponerse los guantes después de varios días, mientras que Nico Paz entrenó diferenciado en el gimnasio y Tagliafico inició su recuperación de un desgarro

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Emiliano Martínez entregó una de las mejores noticias desde que la selección argentina lleva a cabo sus prácticas en el complejo de Sporting Kansas City. El arquero de 33 años salió antes que todos a la cancha para entrenarse con los guantes puestos por primera vez en los Estados Unidos, un signo de que avanza en su recuperación de la fractura que sufrió en la final de la Europa League con el Aston Villa.

Luego de que sus últimos estudios hayan tenido resultados positivos, el Dibu utilizó una protección especial en el dedo anular de su mano derecha, la zona afectada. Los movimientos fueron cuidadosos, con gestos de adaptación propios de quien todavía tantea los límites de una lesión reciente. De hecho, mostró gestos de dolor e intercambió charlas con Martín Tocalli, entrenador de arqueros. Incluso, quedó tendido con muecas de molestia cuando se arrojó para detener una pelota hacia su derecha, pero rápidamente se levantó para seguir su rutina.

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Gerónimo Rulli y Juan Musso, los otros dos arqueros del plantel, se sumaron al campo recién 20 minutos después, lo que dejó al marplatense como único protagonista de esa primera parte de trabajo en el predio.

La imagen del arquero acompañó el clima general de la práctica, en la que la camaradería del grupo se hizo visible. Leandro Paredes y Enzo Fernández protagonizaron uno de los momentos más comentados de la jornada: un abrazo que graficó el buen ambiente interno de la delegación, algo que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni cuida con la misma atención que la puesta a punto física. El Gringo también dejó otra de las imágenes destacadas con su charla animada junto a Djalminha, ex compañero brasileño de su etapa como jugador en el Deportivo La Coruña.

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Los dos futbolistas exhiben la excelente camaraderia en la concentración de la Selección

En ese marco de optimismo moderado, la situación de Nico Paz generó atención. El joven del Como de Italia no trabajó con el grupo y realizó tareas diferenciadas en el gimnasio junto al kinesiólogo. El cuerpo técnico decidió administrar sus cargas ante una pequeña fatiga.

Por otro lado, Lionel Messi ya luce recuperado de la lesión que sufrió con Inter Miami. Tras sumar minutos ante Islandia, trabajó junto a sus compañeros y apunta a decir presente en el debut del próximo martes ante Argelia desde las 22 (hora argentina) en el Kansas City Stadium.

El panorama físico del plantel acumula señales de alerta. Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo y no estará disponible para el estreno ante Argelia. La lesión se originó en el amistoso contra Honduras del sábado 6 de junio, cuando el lateral del Olympique de Lyon debió abandonar el campo en el entretiempo. Facundo Medina lo reemplazó en esa oportunidad y luego jugó los 90 minutos en el amistoso ante Islandia, lo que lo posiciona como la alternativa más firme para ese sector.

La baja de Tagliafico se suma a la de Leonardo Balerdi, desafectado días atrás por una lesión en el sóleo de su pierna derecha. Para cubrir esa vacante, la Albiceleste confirmó la incorporación de Marcos Senesi, flamante refuerzo del Tottenham Hotspur. “El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026”, informó la cuenta oficial del seleccionado. El central zurdo, nacido en Concordia, Entre Ríos, llega tras una temporada sólida en el Bournemouth de la Premier League, donde disputó 38 partidos, dio cinco asistencias y contribuyó a que su equipo no recibiera goles en 11 oportunidades.

La incorporación de Senesi amplía las opciones defensivas de Scaloni en el sector izquierdo y permite correr a Lisandro Martínez como alternativa de lateral, junto a Medina y Valentín Barco.

El ex futbolista brasileño que compartió equipo en España con el entrenador de la Selección habló del Mundial que comenzó este jueves y aseguró que Argentina está por encima de Brasil

LA LISTA DE ARGENTINA PARA EL MUNDIAL

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Defensores: Marcos Senesi (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (River Plate), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing Club Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea).

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Calcio Como 1907), José Manuel López (Palmeiras) y Lautaro Martínez (Inter Milán).

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

DIA HORA ARGENTINA MUNDIAL 2026
La agenda de la selección argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina vs Argelia a las 22.00 de Argentina en el Kansas City Stadium.

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina vs Austria a las 14.00 de Argentina en el Dallas Stadium.

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina vs Jordania a las 23.00 de Argentina en el Dallas Stadium.

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