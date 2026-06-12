Panamá y Francia culminan proyecto de resiliencia agrícola en la primera comunidad indígena reubicada en tierra firme

En Isberyala residen los moradores de la hoy casi desolada isla Cartí Sugduba. (Miviot)

Panamá y Francia culminaron un proyecto de resiliencia agrícola y seguridad alimentaria en Isberyala, una de las primeras comunidades indígenas del país reubicadas en tierra firme por el cambio climático y el ascenso del nivel del mar.

El proyecto incluyó acciones orientadas a preservar semillas, sostener la producción de alimentos y reforzar capacidades locales.

En Isberyala, también llamada también Nuevo Cartí, desde el 29 de mayo de 2024 viven 1.351 personas, de las cuales 753 son mujeres y 598 son varones, además de 495 menores de entre cero y 17 años, según un informe oficial.

En el nuevo asentamiento se construyeron soluciones habitacionales a un costo de $12,2 millones, en un polígono de 14 hectáreas.

Cada lote dispone de un terreno de 300 metros, además de sistema de acueducto, parques, la Casa del Congreso y la tradicional Casa de La Chicha, en cumplimiento de las costumbres y tradiciones del pueblo guna.

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El trabajo puso énfasis particular en la integración de mujeres y jóvenes. (Mida)

La iniciativa correspondió al Proyecto de Fortalecimiento de la Resiliencia Agrícola y la Seguridad Alimentaria en la Comarca Guna Yala del Fondo Equipo Francia, informó la embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim.

Junto a autoridades locales, de Amorim recorrió los huertos comunitarios para verificar los avances en técnicas de cultivo adaptadas al clima.

Melania Morris, beneficiaria del proyecto de huertos agroecológicos, agradeció la gestión realizada en nombre de su comunidad y señaló que esta fortalece la dieta y la seguridad alimentaria local.

El proyecto concentró sus resultados en el fortalecimiento de capacidades locales mediante capacitaciones en prácticas agrícolas sostenibles, gestión de proyectos y liderazgo comunitario. El trabajo puso un énfasis particular en la integración de mujeres y jóvenes.

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Representantes del Congreso General Guna resaltaron que la iniciativa permitió “consolidar capacidades propias y fortalecer la autonomía alimentaria”, además de promover la participación activa de mujeres y jóvenes en la gestión agrícola y la toma de decisiones comunitarias.

Nuevo asentamiento de Isberyala, también llamado Nuevo Cartí. (AP Foto/Matías Delacroix)

El Ministerio de Ambiente detalló que el proyecto contempló módulos de formación para líderes y productores locales sobre técnicas de agricultura sostenible, selección de semillas adaptadas al entorno, rotación de cultivos y recuperación de suelos degradados.

Además, se implementaron sistemas de captación y almacenamiento de agua para enfrentar periodos de sequía, así como campañas educativas sobre nutrición y salud alimentaria.

Entre los resultados obtenidos figuran la identificación de especies tradicionales vulnerables al cambio climático, la creación de un banco comunitario de semillas y el establecimiento de un vivero.

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Esas herramientas fueron presentadas como parte del esfuerzo para asegurar la producción de alimentos en la región.

“Cada huerto agroecológico, cada semilla preservada, cada capacitación y cada espacio de participación para mujeres y jóvenes representa una inversión en el futuro de estas comunidades”, dijo José Rincón, viceministro de Desarrollo Agropecuario.

Moradores participaron del programa para garantizar la seguridad alimentaria en Isberyala. (Mida)

Funcionarios del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), revelaron por su parte que en una finca de la región encontraron un árbol de cacao de altas características y potencial.

Ese hallazgo, dijeron, servirá para el desarrollo sostenible y el rescate de una semilla que aporte al desarrollo socioeconómico.

Para el Ministerio de Ambiente, la conclusión de este proyecto marca un avance en la consolidación de políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria y la resiliencia climática, en línea con los compromisos internacionales de desarrollo sostenible.

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La embajada de Francia en Panamá reiteró su interés en continuar apoyando iniciativas conjuntas con socios panameños y actores indígenas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante los desafíos ambientales y sociales en la región.

El Ministerio de Ambiente sostuvo que la experiencia en Isberyala servirá de referencia para futuros programas de adaptación climática en otras zonas indígenas de la nación canalera.