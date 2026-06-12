República Dominicana inaugura la primera etapa de la modernización del Jardín Botánico Nacional con una inversión de 50 millones de pesos

República Dominicana inauguró la primera etapa del plan de modernización del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso en el Distrito Nacional. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

El Gobierno de República Dominicana inauguró la primera etapa del plan integral de modernización y fortalecimiento institucional del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso, ubicado en el Distrito Nacional.

Este proceso, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, marca el inicio de una transformación profunda en la infraestructura y los servicios de este espacio, reconocido como uno de los pulmones verdes más importantes del país caribeño.

La fase inicial del proyecto requirió una inversión de 50 millones de pesos dominicanos (aproximadamente $4.2 millones de dólares) y se centró en la renovación de zonas clave para la atención a los visitantes y el personal.

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Entre las obras ya ejecutadas se encuentra la remodelación de la entrada principal, la cual ahora ofrece mejores condiciones de acceso y seguridad.

También se construyó un dispensario médico dentro del parque, destinado a la atención de emergencias tanto para el personal como para quienes disfrutan de las instalaciones. Este nuevo espacio busca garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad de salud.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales lidera la transformación del Jardín Botánico Nacional para renovar su infraestructura y servicios. (Foto cortesía Jardín Botánico Nacional)

La rehabilitación de los baños, otra de las acciones prioritarias, permite que los usuarios cuenten con instalaciones modernas y adecuadas al flujo diario de visitantes. Además, se mejoraron y acondicionaron espacios usados para actividades culturales, educativas y recreativas, con el objetivo de fomentar la integración y la participación ciudadana en el entorno natural del jardín.

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El plan integral contempla una inversión total de 250 millones de pesos dominicanos para todas las etapas, que se implementarán de manera progresiva. Las obras a realizar en las siguientes fases incluyen la intervención de pabellones históricos, la modernización de estructuras que no han sido renovadas durante décadas y la mejora del herbario, una de las colecciones botánicas más relevantes de la región.

El proyecto también abarca la recuperación de una cañada que atraviesa el parque, con trabajos enfocados en la limpieza y el control de la contaminación, para eliminar los malos olores reportados por usuarios y proteger la biodiversidad del área.

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La fase inicial del proyecto del Jardín Botánico Nacional requirió una inversión de 50 millones de pesos dominicanos. (Foto cortesía)

Otra de las prioridades para las próximas etapas es la construcción de una oficina de seguridad equipada con un sistema de videovigilancia tanto interno como externo. Esta medida busca reforzar la protección de los visitantes y el personal, permitiendo una mejor respuesta ante cualquier incidente. Asimismo, se renovará la iluminación en senderos y áreas de recreación, lo que contribuirá a aumentar la seguridad durante las horas de menor luz y a hacer más atractiva la experiencia de recorrer el jardín en distintos horarios.

Dentro del plan de modernización también se prevé la ampliación y mejora de los espacios para eventos, en particular la modernización del domo, que será equipado con mejores condiciones acústicas y de climatización. Esto permitirá que el Jardín Botánico continúe siendo un punto de referencia para actividades culturales y educativas, así como un espacio de encuentro para la comunidad.

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El plan integral prevé una inversión total de 250 millones de pesos dominicanos para intervenir pabellones históricos, modernizar estructuras y mejorar el herbario. (Foto cortesía)

El proyecto busca mantener la accesibilidad del parque durante el tiempo que duren los trabajos. Las autoridades han habilitado accesos alternativos y han organizado las labores de forma que las visitas y actividades habituales no se vean interrumpidas. El objetivo es asegurar que el Jardín Botánico siga abierto al público mientras se desarrollan las obras.

Debido a la magnitud de las mejoras, algunos servicios y espacios podrían experimentar ajustes en sus tarifas para contribuir al mantenimiento y sostenibilidad de las nuevas instalaciones, aunque hasta el momento no se ha determinado el monto de estos posibles cambios.