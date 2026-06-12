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Aseguran que Facundo Arana y María Susini se reconciliaron a meses de su separación: “Él siempre quiso estar con ella”

Después de un distanciamiento que parecía definitivo, el actor y la modelo retomaron el vínculo en las últimas semanas, según revelaron en LAM

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Ángel de Brito habló sobre la relación de Facundo Arana y María Susini

A seis meses de anunciar su separación, Facundo Arana y María Susini decidieron darle una nueva oportunidad a su relación. La noticia surge tras un periodo de distanciamiento que parecía irreversible para la pareja, que compartió más de veinte años de vida juntos y conformó una familia con tres hijos. La reconciliación fue revelada por Pepe Ochoa en el programa LAM (América), luego de que fuentes cercanas confirmaran que la pareja volvió a acercarse en las últimas semanas.

Según relató Ochoa, la ruptura se habría dado por iniciativa de Susini, quien manifestó la necesidad de atravesar una etapa personal alejada del actor. Sin embargo, diversas situaciones familiares permitieron que ambos retomaran el contacto y, con el paso del tiempo, reconstruyeran el vínculo que los unía. Hasta el momento, ni Arana ni Susini se refirieron al tema en sus redes sociales ni realizaron declaraciones públicas, aunque el entorno señala que actualmente se encuentran juntos y enfocados en su familia.

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Meses atrás, cuando Arana cumplió 54 años, la modelo le dedicó un mensaje. “Felices 54 para mí!! Wow.. qué le pasa al tiempo que corre tan rápido!? (...) Cumplo justo el doble que en la otra foto. (...) Hoy mi Alma Sonríe (...) Les mando un abrazo inmenso, y gracias por tanto cariño siempre!!”, destacaba la publicación del actor, a lo que Susini respondió: “Feliz cumple pirrou”, junto a un emoji de un corazón amarillo.

En aquel entonces, este mensaje alimentó las versiones sobre una posible reconciliación, tema que volvió a instalarse en las redes y en el ambiente del espectáculo. Días antes, Susini había sido vista en un recital donde Facundo Arana tocaba el saxo. Consultado sobre esta aparición, el actor explicó: “Vino a verme tocar porque es una genia y nos adoramos”. También afirmó: “No, no vivimos juntos. Pero es mi familia”. Ambos priorizan la buena relación por sus hijos y mantienen un trato cercano, aunque sin convivencia ni reconciliación formal. El enfoque familiar y el bajo perfil de Susini en redes refuerzan la imagen de una relación basada en el apoyo y la contención mutuos, lejos de polémicas públicas.

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facundo arana maría susini
Facundo Arana y María Susini se reconciliaron seis meses después de anunciar su separación

La historia de Facundo Arana y María Susini comenzó en 2007, poco después de que el actor finalizara su relación con Isabel Macedo. Dos amigos diferentes intentaron presentarlos, convencidos de que compartían una afinidad especial. El primer intento no prosperó, ya que Arana viajó desde Mar del Plata hasta Pinamar para conocerla, pero Susini había partido antes de su llegada.

El segundo encuentro, organizado por otro amigo, tuvo lugar durante un asado: Susini llegó tarde debido a una caída mientras patinaba, que le provocó una herida en una mano. Arana, aficionado a las actividades al aire libre, se ocupó de curarla. Según ha contado el propio actor, ese momento fue determinante para ambos. Al limpiar la herida, Arana notó que ella, pese al dolor, mantenía una sonrisa y una lágrima silenciosa, lo que lo impactó profundamente.

Facundo Arana, una mujer de cabello castaño, una niña pequeña con coleta y chupete, y un perro negro posan sonrientes al aire libre con vegetación de fondo
La reconciliación de Facundo Arana y María Susini fue revelada por Pepe Ochoa en LAM tras la confirmación de fuentes cercanas

Ese instante selló el inicio de una relación que avanzó con rapidez y espontaneidad. Arana le expresó a Susini su deseo de compartir la vida y formar una familia. Al poco tiempo, nacieron sus tres hijos: India, Yaco y Moro. Uno de los episodios más recordados de la pareja fue la propuesta de casamiento en la cima del Monte Everest, un hecho que marcó la historia personal de ambos y se convirtió en un símbolo de su vínculo.

A pesar de la reciente crisis, la pareja eligió priorizar la familia y volver a apostar por su relación. Por ahora, mantienen el perfil bajo y la reserva sobre los detalles, mientras continúan con sus actividades profesionales y la crianza de sus hijos.

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