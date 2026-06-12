Deslizamiento de tierra deja un fallecido y dos personas heridas en Costa Rica

Unidades de la Cruz Roja Costarricense y equipos especializados trabajaron durante varias horas en la recuperación de los trabajadores atrapados en una zanja en Belén, Heredia. Cortesía: Cruz Roja Costarricense

La Cruz Roja Costarricense desplegó una amplia operación de emergencia en el sector de Belén, provincia de Heredia, después de recibir una alerta a través del sistema 9-1-1 sobre el colapso de una zanja en la zona de la Rivera. Tres trabajadores de alcantarillado quedaron atrapados bajo tierra, lo que motivó la movilización de unidades básicas y avanzadas, la Unidad Especializada de Primera Intervención y Rescate, y vehículos operativos.

Luis Rodríguez, Coordinador Operativo Nacional de la Cruz Roja Costarricense, detalló que el incidente fue reportado poco después de las dos de la tarde. “Pasadas las dos de la tarde nos ingresa un incidente por medio del nueve uno uno, donde nos informa que tenemos tres trabajadores que están sepultados en una zanja, esto en el sector de la Rivera de Belén. La Cruz Roja Costarricense hace un desplazamiento de dos unidades de rescate y cuatro ambulancias, una de ellas de paramédicos”, explicó Rodríguez durante la atención de la emergencia.

PUBLICIDAD

Al llegar al lugar, los equipos de rescate lograron acceder inicialmente a dos de las personas atrapadas, quienes presentaban golpes diversos y fueron valoradas y atendidas por el personal médico. “Cuando nosotros ingresamos a la escena, tenemos acceso inicialmente a dos personas que son valoradas con golpes varios, pero tenemos una persona parcialmente sepultada. Desafortunadamente, esta persona está en una situación sumamente crítica, tomando en cuenta que la zanja tiene más de tres metros de profundidad, dos metros y medio de ancho y tiene un manejo de agua constante“, agregó el coordinador operativo nacional.

El sitio del incidente fue asegurado por la Cruz Roja Costarricense para facilitar el trabajo de los rescatistas y permitir la investigación de las causas del deslizamiento. Cortesía: Cruz Roja Costarricense

La labor de rescate se extendió durante varias horas debido a las dificultades del terreno, la profundidad de la zanja y el flujo de agua que complicó el acceso al tercer trabajador. El operativo permitió la recuperación del cuerpo de la víctima alrededor de las cuatro de la tarde. “El rescate aproximadamente, eh, se inició a las dos, pero aproximadamente son las cuatro de la tarde y hace poco tiempo nosotros hicimos la recuperación del cuerpo y queda en manos del organismo de investigación judicial”, precisó Rodríguez.

PUBLICIDAD

El área fue asegurada por las autoridades para facilitar las maniobras de rescate y evitar nuevos deslizamientos. La presencia de la Unidad Especializada de Primera Intervención y Rescate permitió implementar técnicas específicas en espacios confinados y zonas inestables, con el apoyo de ambulancias, vehículos de comando y personal capacitado en rescate vertical.

Las causas del deslizamiento continúan bajo investigación. Las autoridades y la Cruz Roja Costarricense reiteraron el llamado a extremar las medidas de seguridad en obras de excavación y alcantarillado, especialmente en temporada lluviosa, cuando el riesgo de incidentes de este tipo se incrementa.

Equipos de emergencia lograron extraer y atender a dos personas con lesiones, mientras que una tercera víctima fue localizada sin signos vitales a más de tres metros de profundidad. Cortesía: Cruz Roja Costarricense

El incidente en Belén evidenció los desafíos que enfrentan los cuerpos de emergencia ante situaciones de alto riesgo y la relevancia de la capacitación, el equipamiento y la respuesta rápida ante emergencias de este tipo. Las labores de la Cruz Roja Costarricense permitieron la atención inmediata de los sobrevivientes y la recuperación de la víctima fatal, cuyas circunstancias serán determinadas por el Organismo de Investigación Judicial.

PUBLICIDAD